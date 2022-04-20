КырТранс обрадовал: какие дороги станут платными в Кыргызстане

09:53 22.04.2022

22 апреля 2022, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА

Министерство транспорта сообщило, какие дороги станут платными в Кыргызстане



Объездная дорога в Чуйской области Кыргызстана станет платной. Об этом на заседании фракции "Ишеним" Жогорку Кенеша сообщил первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Нурланбек Кайынбаев.



По его словам, объездную дорогу реконструируют. "Реконструкция обойдется в $150 миллионов. Вы знаете, что в районе рынка "Дордой" длинные пробки, там планируем сделать шестиполосную дорогу. Объездная будет комфортной и соответствовать международным стандартам", - сказал чиновник.



Нурланбек Кайынбаев отметил, что объездная города Узгена также станет платной. "Туннель и эстакадный мост дороги север - юг тоже будут платными", - сказал он.



Ранее Минтранс сообщал, что платной будет и альтернативная дорога Бишкек - Кара-Балта - Чалдовар.