 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Почему в Бишкеке строят несуразные здания, рассказали в Союзе Кырархитекторов
09:57 22.04.2022

22 апреля 2022, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА

Бишкек может стать красивым городом при грамотной реализации Генерального плана. Об этом сказал на выездном заседании депутатской комиссии ЖК по хаотичной застройке председатель Союза архитекторов Кыргызстана Байсен Кариев.

По его словам, архитекторы еще несколько лет назад разработали механизм по реализации Генплана, но он до сих пор не принят.

"Сегодня у нас в одном квартале может быть 10-12 застройщиков, которые выкупили участки по 4-6 соток и строят на них. Поэтому и получаются разные несуразные вещи. Тогда как во всем мире уже давно делают по-другому. Например, государство выкупает какой-то участок, квартал, потом проводит архитектурный конкурс, выбирает победителя и выставляет на торги. Еще и зарабатывает на этом. Но чтобы такая система работала, нужен механизм, и только Жогорку Кенеш может это сделать", - отметил он.

Еще одна проблема, которая мешает развитию города - инженерные сети. "Они должны опережать развитие города. А у нас начинают строить - и непонятно, как потом подключать. Например, в южной зоне сейчас много строят, но что будет там с инженерным обеспечением, неясно. Сейчас компании, выдающие техусловия, монополизировали рынок и диктуют свои условия. И какие цены хотят, такие и ставят. Сейчас за воду строители вынуждены больше платить, чем в Эмиратах. И решить это тоже под силу только ЖК", - сказал Байсен Кариев.

Источник - 24.kg
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