Обвинен в миролюбии. В Германии зашла речь о свержении канцлера Шольца, - "МК"

10:08 22.04.2022

Из-за отказа поставить Украине тяжелые вооружения на него обрушилась оппозиция



Новый канцлер Германии - Олаф Шольц занимает этот пост всего четыре месяца - скоро может стать старым. Такую перспективу довольно ясно обрисовало авторитетнейшее политическое издание страны, журнал Der Spiegel, в статье под интригующим заголовком "Отважится ли союз на проект "свержение канцлера?". Христианско-демократический союз - крупнейшая оппозиционная партия Германии. А поводом для столь радикальных планов является "промедление и нерешительность" Шольца в вопросе поставок оружия Украине.



Из-за отказа поставить Украине тяжелые вооружения на него обрушилась оппозиция



Речь идет о том, что ХДС намерен решить оружейный вопрос в обход "нерешительного" канцлера - выступив с соответствующей инициативой перед парламентом. В случае если бундестаг одобрит ее, то, по мнению политических экспертов, Шольцу придется поставить перед парламентариями вопрос о доверии к себе и своему кабинету. И не факт, что он будет решен для главы правительства положительно.



Тут, правда, следует пояснить, что против снабжения Киева оружием Шольц и его министры ничего не имеют. Целый ряд таких поставок, включавших, например, гранатометы и переносные зенитно-ракетные комплексы, - уже осуществлен. Камнем преткновения является так называемое тяжелое наступательное вооружение - танки, боевые машины пехоты, самоходные артиллерийские установки, вертолеты, системы ПВО.



Вот тут Шольц - кремень. Несмотря на потоком идущие из Киева в Берлин просьбы предоставить такое оружие. Несмотря опросы общественного мнения, согласно которым большинство немцев - по данным социологического института Infratest dimap, 55 процентов - выступают за предоставление тяжелого оружия Украине. Несмотря наконец на позицию партнеров по правительственной коалиции.



Для справки: нынешний кабинет сформировали три политические силы - Социал-демократическая партия Германии (партия Шольца), "Союз 90/Зеленые" и Свободная демократическая партия. И в двух последних все громче звучат голоса за отмену оружейного табу.



"Я могу лишь строить догадки, почему канцлер жмет на тормоз, - заявил в недавнем интервью "Немецкой волне" (признана в РФ СМИ-иноагентом) глава комитета бундестага по делам Евросоюза, один из фронтменов "Зеленых" Антон Хофрайтер. - Я не вижу никаких разумных причин для этого. Но своими действиями канцлер Германии вредит не только Украине, но и имиджу Германии в Европе и во всем мире, причем весьма серьезно".



Риторика номинальных политических союзников канцлера практически не отличается сегодня от того, что говорят его записные конкуренты. Вот для сравнения недавнее высказывание лидера ХДС Фридриха Мерца: "Своим поведением он (Шольц. - "МК") ставит под угрозу сплоченность всего сообщества государств по отношению к России. Мы хотим знать, что поставляется и прежде всего по каким причинам правительство Германии не хочет поставлять то, что имеется в наличии".



Собственно, расчеты на крах канцлера основываются как раз на том, что "Зеленые" и СвДП поддержат при голосовании предложение ХДС. Что чревато распадом правительственной коалиции. "Шольц играет с огнем, - предупреждает политический эксперт и историк Андреас Реддер. - Если он не изменит свою позицию, может образоваться другая коалиция - из ХДС, "Зеленых" и СвДП. Таким образом, он ставит на кон судьбу кабинета".



Справедливости ради надо сказать, что Шольц и его команда отнюдь не молчат в ответ на обвинения. В качестве объяснения "тормознутости" в оружейном вопросе выдвигаются официально два аргумента. Во-первых, то, что Германия поставила Украине уже все, что могла. Дальнейшее опустошение арсеналов бундесвера - в том числе за счет поставок тяжелого вооружения - может, мол, нанести ущерб обороноспособности страны.



Киев разозлила позиция Германии по военным поставкам



Во-вторых, доказывают правительственные чиновники и околоправительственные эксперты, поставлять подобные виды оружия и военной техники бессмысленно, поскольку много времени уйдет на обучение украинских военных. Скажем, обращению с танками "Леопард" в бундесвере учат около двух лет.



Однако, как выяснила недавно газета Der Tagesspiegel, опросив депутатов от СДПГ в бундестаге, есть и другой, намного более серьезный мотив: в правящей партии очень боятся "стать в глазах Путина воюющей стороной".



В качестве компромисса правительство Шольца предложило схему "кругового обмена": страны Восточной Европы поделятся с Украиной тяжелым вооружением, в том числе танками и бронетранспортерами, советского образца, а Германия произведет и поставит взамен современные аналоги.



Однако, судя по усиливающимся атакам на канцлера, паллиативный вариант не произвел на его оппонентов никакого впечатления. По информации немецкой прессы, вопрос об отправке на Украину тяжелого оружия made in Germany может быть поставлен фракцией ХДС в бундестаге уже на следующей неделе.



Андрей Владимиров