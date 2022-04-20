Казахстанский фонд нацблагосостояния "Самрук-Казына" отказался от российских рублей

10:29 22.04.2022

Казахстанский государственный Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" больше не рассматривает привлечение финансирования в рублях из-за санкций в отношении российских банков, сообщает сегодня, 22 апреля, ТАСС.



Как передает агентство, об этом заявила в пятницу на брифинге управляющий директор по экономике и финансам, член правления фонда Назира Нурбаева.



"Раньше финансирование в рублях было очень актуальным для компаний фонда, потому что ставка финансирования, которая была установлена в России, была достаточно привлекательная. Те компании, которые имели займы в твердой валюте, они рефинансировали зачастую в рубли, в более мягкую валюту для того, чтобы снижать свои валютные риски", - сказала она.



"Изменилась стоимость финансирования в рублях, значительно выросли санкционные риски в отношении российских банков и, следовательно, в настоящее время финансирование в рублях больше не рассматривается", - пояснила управляющий директор.

При этом она отметила положительные финансовые и производственные показатели фонда за прошлый год, что, по ее мнению, свидетельствует о восстановлении бизнес-деятельности компаний после кризисного 2020 года.



Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" является национальной компанией, единственный акционер которой - правительство Казахстана. Фонд основан в 2008 году и представляет собой коммерческую структуру, призванную повышать национальное благосостояние республики и поддерживать модернизацию национальной экономики. В число портфельных компаний фонда входят, в частности, авиаперевозчик "Эйр Астана", национальная нефтегазовая компания "Казмунайгаз", компании "Казатомпром" и "Казахстанские железные дороги".