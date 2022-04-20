В афганском Мазари-Шарифе взорвана шиитская мечеть "Се Дукон" - более 30 погибших

10:33 22.04.2022

Жертвами взрыва в мечети в Мазари-Шарифе стали 30 человек



Не менее 30 человек погибли при взрыве в мечети "Се Дукон" в Мазари-Шарифе – административном центре афганской провинции Бадх.



"Представители больницы Абу Али ибн Сина в городе Мазари-Шариф заявили, что 30 погибших и 80 раненых были доставлены в больницу после взрыва в мечети", - сообщает местное агентство Khaama Press.



Медики отмечают, что это еще не окончательные данные, число раненых и погибших может вырасти.



Взрыв произошел в 12.40 (14.10 мск) по местному времени. Согласно некоторым источникам, взрыв произвел смертник на втором этаже мечети, когда люди собирались на полуденную молитву.



В этот момент прихожане собрались для совершения дневной молитвы. Утверждается, что целью взрыва могли быть мусульмане-шииты. Ответственность за взрыв никто не взял. Некоторые СМИ не исключают, что теракт совершили боевики группировки "Исламское государство".



В Афганистане произошел 21 апреля еще один взрыв около городской мечети в городе Кундуз. В результате 10 человек погибли и 15 получили ранения, передает Sky News Arabia в Twitter.