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Убытки "Роснано" нужно покрывать из средств Чубайса, - В.Катасонов
10:46 22.04.2022

я не знаю венчурного бизнеса с активами и оборотами, измеряемыми миллиардами
Валентин Катасонов

Гендиректор "Роснано" Сергей Куликов обратился к правительству с просьбой о докапитализации, чтобы предотвратить потери для бюджета, а также сохранить портфельные компании и компетенции госкорпорации. Ранее он же обратился в Генпрокуратуру и Счетную палату с тем, чтобы была проведена полная ревизия всего того, что он получил "в наследство" от господина Чубайса. И без этого, как мне кажется, обращаться за какими-то деньгами преждевременно. Мы сначала должны понять, что там происходит. Может быть, там вообще какая-то организованная преступная группа, которая будет по-прежнему осваивать казенные деньги? Так поступать ни в коем случае нельзя. Если мы так будем делать, там нам никаких бюджетов не хватит.

Я в советское время воспитывался - есть определенные алгоритмы и процедуры. Если вы даете сначала деньги, а потом начинаете расследование, тогда у нас, вероятно, не только будут процветать ОПГ под крышами госкорпораций, но и будет стимул, чтобы появлялись новые?

И конечно, в любом случае необходимо обеспечить розыск господина Чубайса и хотя бы частичное покрытие убытков - хотя я понимаю, что это будет символическое покрытие, но тем не менее - обеспечить за счет Чубайса.

И ведь "Роснано" считалось планово убыточным предприятием, это, конечно, было ошибочное решение. Дело в том, что могут быть планово убыточными предприятия, но это касается двух типов предприятий. Либо это стратегически значимое предприятие, которое производит необходимую продукцию для, например, укрепления обороноспособности страны. Это нормально, так, кстати, было и в Советском Союзе. Либо когда создаются небольшие венчурные компании, которые еще не производят никакого продукта, а просто занимаются неким поиском, разработкой технологий, там заложены в концепцию венчурного бизнеса некие убытки. Но это, как правило, всегда небольшие венчурные компании, даже в США, где этих компаний "как грязи", все равно начальные капиталы очень скромные, никто не рискует миллиардами.

Я не знаю венчурного бизнеса с активами и оборотами, измеряемыми миллиардами. А это просто-напросто определенные группы пролоббировали создание такой корпорации, как "Роснано". Да и если уж серьезно подходить к вопросу, то нужно проводить расследования и проверки и в других госкорпорациях.

Источник - nakanune.ru
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