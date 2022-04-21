США И НАТО уже не "помогают" Украине, а фактически воюют с Россией, - В.Овчинский

11:40 22.04.2022 Владимир Овчинский Юрий Жданов



С начала российской спецоперации на Украине - с 24 февраля правительство США предоставило Киеву помощь в области безопасности на сумму 2,6 миллиарда долларов.



Большая часть того, что было отправлено, поступило прямо из военных запасов США. "Я могу заверить вас, что мы не находимся на том этапе, когда наши запасы этих систем… или неизбежно повлияют на нашу готовность", - сказал на брифинге пресс секретарь Пентагона Джон Кирби.



13 апреля министерство обороны объявило о дополнительном пакете помощи в области безопасности на сумму 800 миллионов долларов для поддержки Украины. Объявленный пакет поддержки является седьмым пакетом помощи в сфере безопасности, направленным Украине.



Кирби также сказал, что заместитель министра обороны Кэтлин Хикс встретилась с руководителями оборонных подрядчиков США, чтобы обсудить производство именно тех систем, оборудования и вооружений, которые США отправляют в Украину.



Были представлены оборонные подрядчики, такие как Boeing, L3-Harris, Raytheon, BAE Systems, Lockheed Martin, Huntington-Ingalls, General Dynamics и Northrop Grumman.



"Мы хотели убедиться, что у нас был хороший, честный, откровенный разговор с этими руководителями о системах, которые они производят, о скорости, с которой они производятся, о возможности ускорения некоторых из этих производственных линий и расширяя их в связи с большим дефицитом наших запасов для поддержки Украины", - сказал Кирби.



Пока, по словам Кирби, министерство обороны не видело никаких попыток России воспрепятствовать отправке помощи в целях безопасности на Украину, но США по-прежнему осторожно относятся к своей способности предоставить украинцам то, что им нужно.



Согласно опубликованному 14 апреля информационному бюллетеню министерства обороны, по состоянию на 14 апреля США предоставили или обязались предоставить Украине более 1400 зенитных систем Stinger; 5500 противотанковых систем Javelin; 700 тактических беспилотных авиационных комплексов Switchblade; 7000 единиц стрелкового оружия; 50 000 000 патронов; и 18 155-мм гаубиц с 40 000 155-мм артиллерийских снарядов; 16 вертолетов Ми-17; сотни бронированных автомобилей Humvee и 200 бронетранспортеров M113.



Кирби также сказал, что украинские силы также получают снабжение от европейских союзников, уже "получили дополнительные самолеты и части самолетов, чтобы помочь им поднять в воздух больше самолетов".



Гаубицы



Запад начинает разворачивать большие артиллерийские установки для Украины.



Байден 19 апреля заявил журналистам во время поездки в Нью-Гэмпшир, что направит больше артиллерии на Украину. Кроме того, Джон Кирби заявил, что США "очень скоро" будут обучать небольшое количество украинских военнослужащих работе с американской тяжелой артиллерией, что было частью пакета мер, утвержденного на прошлой неделе. По словам Кирби, ВСУ перебросили в регион Донбасса дополнительную артиллерию. Некоторые из этих артиллерийских орудий будут американскими 155-мм гаубицами - всего 18. Вместе с этими гаубицами прибудет 40 000 снарядов.



"Небольшое количество украинцев будет обучено обращению с гаубицами, а затем они будут возвращены в свою страну для обучения своих коллег".



Кирби сказал, что украинские силы уже знакомы с тем, как использовать артиллерию, например, с той, которую посылают США. Но украинские военные, по его словам, используют 152-мм снаряды, а не 155-мм.



Артиллерия, по словам Кирби, была тем, о чем конкретно просили украинцы, и США предоставили ее в последнем пакете помощи в области безопасности. Посылки из этого пакета уже отправлены в Украину.



"Это разрешение президента было дано 13 апреля", - сказал Кирби. "Приказ о выполнении был отдан 14-го числа. А 15-го - через два дня - начала поступать первая партия оружия из этого пакета на 800 миллионов долларов… Это беспрецедентная скорость - 48 часов после санкции президента - и первый самолет был в пути. И с тех пор были последующие отправки, почти полдюжины".



Координация и финансирование



Двухпартийная группа из четырех высокопоставленных сенаторов призывает президента назначить координатора содействия безопасности Украины для наблюдения за разрозненными потоками военной техники, которую Вашингтон продолжает передавать.



"Этот человек будет служить главным связующим звеном между правительством Соединенных Штатов и нашими союзниками и партнерами за рубежом по вопросам, касающимся передачи существующих запасов и оценки возможностей партнеров, таких как самолеты, тяжелые танки и современное оружие, которое может быть предоставлено на Украину".



В нем отмечается, что координатор также "сможет служить связующим звеном с нашими отечественными отраслевыми партнерами, которых призывают не только обеспечить стабильный поток оборонных изделий в Украину, но и пополнить запасы Соединенных Штатов и их союзников".



Пентагон сделал запрос о распределении годового финансирования счета в течение двух лет в недавнем пакете законодательных предложений, представленных для возможного включения в ежегодный законопроект об оборонной политике, Закон об ассигнованиях на национальную оборону.



По мнению Пентагона, это предложение сократит бюрократическую волокиту, которая не позволяет ему предоставлять более совершенные системы, "включая противовоздушную оборону, вооружение для военно-морских кораблей, береговую оборону и противоракетные беспилотные воздушные системы".



"Хотя эти более продвинутые системы, вероятно, потребуют дополнительного многолетнего финансирования, полномочий в течение финансового года и более длительного периода авторизации, они повысят способность Министерства обороны удовлетворять потребности Украины, а также снизят программный риск", - отмечается в предложении.



План был построен как мост для неназванных "передовых систем", доставка которых может занять больше времени.



"Продление периода авторизации поддерживает закупку более сложного, современного оборудования с более длительными сроками поставки", - говорится в предложении.



Украина слишком быстро расходует отправленные США и странами НАТО боеприпасы



По словам главы объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли, в день ВСУ расходуют недельный запас противотанковых боеприпасов.



По данным Bloomberg Германия и Канада уже отказались продолжить поставки, так как вооружение попросту закончилось, и дальнейшая помощь лишила бы защиты сами эти страны. Штаты предоставили треть имеющихся противотанковых ракет "Джавелин" и больше отправить на Украину не могут - для этого нужно нарастить производство, на что потребуются годы.



Европейские танки готовятся к атаке против российских войск



Соединенные Штаты и их союзники по НАТО увеличили поставки танков, вертолетов и тяжелого вооружения в Украину, поскольку силы страны готовятся к крупномасштабным боям против российских войск в Донбассе на востоке Украины.



Новые поставки оружия представляют собой резкий отход от западной поддержки Украины в первые дни войны, когда американские и европейские официальные лица, не зная, как долго Украина сможет продержаться против массированного российского вторжения, опасались поставок тяжелого оружия, которое могло бы попасть в русские руки. Поставки также отражают переход от оборонительных систем, таких как противотанковые ракеты, к более наступательному оружию, которое необходимо Украине на критическом этапе войны.



Ранее в этом месяце Чешская Республика открыла шлюзы, отправив танки на Украину, став первой страной НАТО, сделавшей это с тех пор, как 24 февраля Россия начала спецоперацию. Чехия также отправила Украине боевые машины пехоты и артиллерийские системы.



Другие страны НАТО последовали этому примеру, направив собственные поставки высокотехнологичной военной техники через границы НАТО в Украину. Словакия отправила Украине передовую систему ПВО С-300.



Переброска тяжелого вооружения в Украину - дело далеко не простое. В дополнение к самой тяжелой технике и оружию, любые такие поставки в Украину требуют потенциально длинной логистической поддержки, включая обучение, запасные части и механиков, чтобы машины могли работать в зоне боевых действий.



"Танк - это не просто арендованный автомобиль, - сказал Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе. "Всякий раз, когда вы говорите о передаче каких-либо механизированных или бронированных транспортных средств, вы также должны думать о запасных частях, пакетах обслуживания, обучении, топливе, боеприпасах… чтобы убедиться, что они могут поддерживать работу".



Тем не менее высокопоставленный представитель министерства обороны США заявил 18 апреля, что несколько стран-союзников все еще рассматривают возможность поставки на Украину танков, в основном советских вариантов, на которых войска в Киеве уже прошли обучение. "Это оборудование, с которым украинцы, вероятно, уже знакомы, поэтому время, чтобы потренироваться на нем, будет относительно быстрым", - сказал Ходжес.



Ударные беспилотники способны долететь до Москвы



По сообщению Forbes от 13 апреля Украина ведет переговоры с США о закупке тяжелых ударных беспилотников американского производства, которые могут изменить баланс в российско-украинской войне.



Украинские официальные лица встретились в Вашингтоне с General Atomics, калифорнийским производителем военных беспилотников, в том числе MQ-9 Reaper, основного разведывательно - ударного БПЛА ВВС США. Маловероятно, что такие переговоры между Украиной и американским оборонным подрядчиком состоялись бы без зеленого света со стороны администрации Байдена.



"Сейчас у нас есть самолеты, готовые к немедленной передаче", - сказал мне представитель General Atomics К. Марк Бринкли. "При поддержке правительства США эти самолеты могут оказаться в руках украинских военных летчиков в считанные дни".



General Atomics уже имеет опыт быстрой доставки MQ-9 в другие страны. "В прошлом мы работали с правительством США над отправкой MQ-9 Reapers в страну-партнер менее чем за 30 дней", - сказал Бринкли. "Логистический след может быть минимальным, а также намного меньшим, чем то, что люди связывают с логистическим следом американского БПЛА".



Хотя General Atomics не упомянула конкретные модели, которые она могла бы продавать, наиболее вероятным кандидатом был бы Reaper, который наряду с более ранним MQ-1 Predator был основой операций американских военных беспилотников более 20 лет.



MQ-9 может радикально изменить ход войны, где беспилотники стали одним из самых разрушительных видов оружия Украины против российских бронетанковых колонн.



Неожиданной звездой украинского парка беспилотников стал турецкий ТВ-2 Bayraktar. Оснащенные ракетами с лазерным наведением, ТВ-2, которых, как полагают, у Украины около 20, уничтожали российские танки, артиллерийские и зенитные орудия.



MQ-9 имеет размах крыла 66 футов по сравнению с 39 футами у ТВ-2. MQ-9 весит около 11 000 фунтов, полностью загруженный топливом и вооружением, по сравнению с 1400 фунтов у ТВ-2. Reaper в два раза быстрее, со скоростью около 300 миль в час против около 135 миль в час у ТВ-2.



Наиболее важным является значительно превосходящая дальность полета MQ-9: до 1200 миль для базовой модели и 1600 миль для версии ER (с увеличенной дальностью полета) по сравнению с всего 93 милями для TB-2. Турецкому беспилотнику придется действовать достаточно близко к линии фронта на востоке и юге Украины, что сделает его более уязвимым для российских воздушных и ракетных ударов по аэродромам. Но у MQ-9 есть дальность действия с более безопасных баз на востоке Украины: учитывая, что расстояние от Львова до Киева составляет 291 милю, а от Львова до южного порта Одессы - 800 миль. Досягаемость "Жнеца" может иметь решающее значение для защиты украинского флота беспилотников от ВС России.



У MQ-9 будет достаточно дальности, чтобы нанести удар вглубь России и до самой Москвы.



General Atomics утверждает, что для Украины более совершенные американские беспилотники значительно расширили бы возможности ISR [разведки, наблюдения и рекогносцировки] всех вооруженных сил и обеспечили бы смертоносные ударные возможности, которые не могут быть обеспечены меньшими боевыми БПЛА", - сказал Бринкли.



Но у ТВ-2 есть одно существенное преимущество перед MQ-9: он намного дешевле. TB-2 стоит от 1 до 2 миллионов долларов, а MQ-9 оценивается в 32 миллиона долларов за штуку ( продажа Тайваню в 2020 году четырех MQ-9B, а также наземных станций, запасных частей и обучения оценивалась в 600 миллионов долларов). Это большое преимущество для небольших стран, таких как Азербайджан, который использовал ТВ-2 для уничтожения армянской бронетехники в Карабахской войне 2020 года. Но если США готовы платить по счетам, то MQ-9 предлагает гораздо больше возможностей для Украины.



Однако есть препятствия для любой покупки ВСУ MQ-9. Наиболее очевидным является обучение и ознакомление: украинские военные привыкли эксплуатировать российскую (фактически советскую) технику, а не западные разработки, а ВВС США требуют годовую подготовку пилотов БПЛА.



Однако General Atomics уверена, что сможет быстро обучить украинские экипажи. "Военные пилоты, уже знакомые с работой БПЛА, могут быть обучены быстро управлять нашим самолетом", - сказал Бринкли.



"В Украине есть опытные военные пилоты, знакомые с операциями с БПЛА, которые заинтересованы в защите своих домов", - добавил Бринкли. "Мы начинаем не с нуля".



MQ-9 применялись в районах - Афганистане, Ираке, Сирии - где у противника отсутствовала серьезная ПВО. Сверхзвуковые российские реактивные истребители - при грамотном обращении - могут стать проблемой против тихоходных дронов.



Тем не менее беспилотники стали проблемой для российской армии, которая опирается на танки и артиллерию, чтобы поддерживать свое наступление. Даже несколько тяжелых ударных беспилотников американского производства, которыми управляют украинские пилоты, могут дать ВСУ преимущество.



Немецкая компания Quantum впервые поставила в Украину военный беспилотник Vector для корректировки огня артиллерии.



Стоимость одного аппарата составляет около 200 тысяч евро.



"Беспилотник Vector с вертикальным взлетом и посадкой и оптико-локационной станцией HD-40LV с лазерным дальномером - сверхсовременный беспилотник, который имеет большое преимущество над любыми российскими беспилотниками такого класса. Достойный конкурент для нашей "Аист-100" и польского Fly e -3. Испытания "Квантума" проведены в Украине, скоро будет в бою.



Массовые поставки таких "Векторов" смогут насытить ВСУ современными средствами корректировки.



21 апр. 22 Источник - завтра

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