Время смелых: запорожский поселок Розовка первым отрекся от Украины, - репортаж "Известий"

13:52 22.04.2022

Время смелых: запорожский поселок отрекся от Украины

Киев объявил жителей Розовки предателями, а силы ДНР пообещали, что не бросят людей



Екатерина Тюнина



Поселок Розовка Запорожской области стал первым освобожденным населенным пунктом Украины, жители которого инициировали выход из состава страны. Решение приняли на народном сходе, организованном самими розовцами в доме культуры. Граждане единогласно проголосовали за обращение к главе ДНР о временном присоединении к республике. Денис Пушилин пообещал помогать людям; вопрос о будущей государственной принадлежности будет решен по окончании спецоперации. Все подробности истории и какое развитие она может получить - в материале "Известий".



Народный сход в Розовке



4 марта поселок городского типа Розовка Запорожской области был освобожден от оккупации украинских националистов. Он находится в пешей доступности от границ Донецкой Народной Республики. В 55 км на юг - Мариуполь, на север - Волноваха. В состав входят один поселковый и семь сельских советов. Население - 3085 человек.



7 апреля городок посетили глава ДНР Денис Пушилин и секретарь генерального совета партии "Единой России" Андрей Турчак. Привезли гуманитарную помощь, пообщались с местными жителями. В Розовке их встретили словами: "Мы все за вас (силы спецоперации. - Ред.)". Озвучили просьбы о скорейшем установлении мира в запорожском регионе.



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Руководители дали такое обещание, а в завершение визита водрузили на административное здание знамя Победы и флаг Российской Федерации. Заработала общественная приемная Донецкой республики, куда жителям предложили обращаться с жалобами и пожеланиями.



Спустя две недели, 19 апреля, розовцы выступили с предложением: временно присоединить поселение к ДНР. По мнению жителей, инициатива способствует укреплению их защиты и благополучию.



Небольшой дом культуры заполнен под завязку, люди сидят, стоят у стен и входа.



- Прошу голосовать. Счетная комиссия, работаем. Кто за? - задает вопрос женщина, все поднимают руки. - Кто против? Кто воздержался? Воздержавшихся нет. Значит, принимается.



Ответ Пушилина



Спустя несколько часов после народного собрания в Розовке на волеизъявление жителей отреагировал глава ДНР. Он отметил, что подобные обращения в его адрес уже были, но это первое публичное и столь явное, что заслуживает особого уважения. Поступок жителей Запорожской области Пушилин назвал своеобразным гражданским подвигом: "Люди действительно натерпелись за эти восемь лет и устали от нацистского режима, хотят изменений в положительную сторону".



- Что касаемо изменения административной границы в данный период, с учетом того что Донецкая Народная Республика признана в конституционных границах (бывших Донецкой и Луганской областей. - Ред.), безусловно, этот вопрос будет решаться позже. Конечно же, ни при каких обстоятельствах (розовцы. - Ред.) не останутся без нашего внимания, и мы окажем всестороннюю поддержку.



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По словам Пушилина, содействие будет выражено не только в налаживании экономических связей, но в восстановлении мобильной связи и интернета и других важных составляющих мирной жизни.



- Мы окажем поддержку в возобновлении выплат пенсий, социальных пособий, в выстраивании административного управления, то есть зарплат бюджетникам. Там должны полноценно работать медицинская служба, спасатели, правоохранительные органы. Поэтому здесь мы берем это во внимание. Начинаем с этого, а дальше будем смотреть, как будет развиваться ситуация. Люди точно не будут брошены, - подытожил глава ДНР.



По данным СМИ, обстановка в Розовке спокойная. Заработал центр занятости, где пишут заявления на оформление пенсий и поступление на работу. На опоре электропередачи установили доску с газетами. В центре поселка многолюдно. Жители общаются, кто-то едет по делам на велосипеде. Бросается в глаза чистота и порядок: мусора нет, кустарники подстрижены, деревья побелены - поселок готовится к майским праздникам.



"Видим свое будущее с Россией"



В главном совете военно-гражданской администрации Запорожской области "Известиям" подтвердили, что народный сход в Розовке - инициатива местных жителей.



- В освобожденных городах и районах продолжается восстановление. Но все ближе битва за Запорожье. Я как запорожец вижу дальнейший путь с Россией. Это наши чаяния, за это и воюем, - сказал один из руководителей региона Владимир Рогов.



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В Геническе Херсонской области похожие настроения.



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- В городе есть краеведческий музей с архивными данными до 1917 года. Так вот, согласно документам, предки наших жителей - крымчане, - отметил сотрудник администрации Геннадий Сивак.



Нашему собеседнику известно о событиях в Розовке, но публичное заявление жителей его не удивило.



- Регулярно наши жители обращаются с похожими инициативами. Всему свое время, - солидарен Сивак с Роговым. - Сейчас у нас на очереди посевная, помощь женщинам с детьми, пенсионерам. Цель - запустить государственную машину, работу. Открываем расчетные счета, казначейство. Каждый день приезжает МЧС Крыма, помогает. После того, когда все насущные вопросы решим, приступим к изучению предложений горожан.



"Процесс размежевания будет мирным"



Украинские власти прокомментировали события в поселке Запорожской области в привычной для себя риторике.



"Запуганные люди под дулом автоматов вынуждены были голосовать за непонятные вещи, находящиеся за рамками правового поля", - отметил председатель подконтрольной Украине администрации региона Артур Крупский.



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Вероятно, речь идет о тех самых вымышленных Киевом автоматах, под которыми, по мнению украинской власти, в 2014 году проводились референдумы в Крыму, Донецке и Луганске, а потом выдавались паспорта миллиону жителей республик Донбасса.



Бороться с розовцами украинские власти намерены теми же способами, что с жителями ЛДНР, - угрозами расправы. Крупский сообщил, что ему известно о всех "предателях". В СБУ и полицию, отметил он, направлены заявления.



По мнению экспертов, у Киева есть причины для беспокойства. Как отметил в беседе с "Известиями" политолог Андрей Суздальцев, "фактор Розовки" в будущем запустит процедуру изменения границ.



- Когда закончатся боевые действия, возникнут вопросы о размежевании. Как их сформулируют местные жители - посмотрим. Но их придется решать. Главное, в чем я уверен, - процесс будет мирным, - сказал эксперт.