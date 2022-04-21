Импортозамещение по-китайски. Все получится, если с умом.., - "СП"

13:55 22.04.2022 Импортозамещение по-китайски

Россия вдруг обнаружила, что не может обойтись без западных товаров, услуг, технологий. Почему Китаю это не грозит?



Михаил Морозов



Десятилетия уничтожения отечественных производств и замена их западным импортом в нашей стране поставила Россию в зависимость от стран, вдруг ставших "недружественными" (но так ли вдруг?). Идеология "развития" по гайдаровскому принципу "продадим углеводороды и купим все, что нам нужно" привела к тому, что страна в одночасье оказалась без запчастей для самолетов, без автопроизводств, без станков, а может остаться и без самого необходимого - лекарств и медицинской техники. Наглядный пример: выяснилось, что Россия не в состоянии обеспечить себя такой мелочью - жизненно необходимым лекарством для щитовидной железы. Даже гордость российского авиастроения "Суперджет" не полетит без западных комплектующих.



Сформировался пласт элиты и бизнеса, ориентированный исключительно на Запад, сколотивший состояния и завоевавший командные высоты за счет паразитирования на завозе западных товаров и вытеснении отечественных.



Объявленное после 2014 года импортозамещение во многих отраслях, прежде всего в высокотехнологичных, проводилось, как можно судить, на бумаге. Злые языки утверждают, что сейчас "компетентные товарищи" пришли в офисы некоторых госкорпораций выяснять, почему критичный для экономики импорт за эти годы не был замещен отечественным производством. Несмотря на выделявшиеся из бюджета немалые средства. Широко известно, как появлялись красивые отчеты об импортозамещении тех или иных важных компонентов: на азиатские образцы клеились российские этикетки, и это выдавалось за отечественную высокотехнологичную разработку, позволяющую заместить западный аналог. Телевизор устами людей, все мысли которых были (а у некоторых продолжают оставаться) на Западе, рисовал благостную картину величия российской науки и техники.



За эти провалы (если не сказать вредительство) никто не понес и не несет ответственности. Наглядный пример - бывший глава Роснано Анатолий Чубайс, который десятилетиями находился на вершине власти, руководил госкорпорацией, а теперь преспокойно уехал на Запад. Ныне Роснано призывает Генпрокуратуру проверить эту организацию в бытность правления в ней Чубайса. Хотя, на мой взгляд, вредительство там было видно невооруженным взглядом. О нем говорили на всех углах, в том числе парламентские партии, в частности КПРФ. Сотни миллиардов рублей бюджетных средств в этот период были, по сути, растащены без какой-либо реальной отдачи. Отвечавшая за развитие в России высокотехнологичных проектов госкорпорация провалила импортозамещение.



Самое удивительное, что ситуация за последние два месяца даже не начала меняться: прежние кадры на своих местах, госструктуры продолжают неспешно составлять планы по импортозамещению, большинству из которых не суждено сбыться по определению. Нет даже намеков на "мобилизационную экономику", о которой говорил не так давно лидер КПРФ Геннадий Зюганов.



Все это грозит стране катастрофой, которая может разразиться по мере истощения запасов товаров, запчастей в критически важных сферах хозяйства. Провалы особенно наглядно видны на фоне создания отечественной высокотехнологичной экономики в современном Китае.



Изначально рыночные реформы 1978 года в Китае были нацелены не только на то, чтобы провести индустриализацию в отсталой и сугубо аграрной стране, но и создать отечественную базу для высокотехнологичных отраслей. Этим целенаправленно занимались китайские власти, исходившие из долгосрочных национальных интересов страны. Уже в начале 90-х годов в Китай привлекали не просто иностранные инвестиции в промышленность. Создание иностранных или совместных предприятий регулировалось таким образом, чтобы они возникали в наиболее важных отраслях, несли с собой современные технологии. Иностранный бизнес был поставлен в такие условия, что он, стремясь к сверхприбылям за счет дешевой китайской рабочей силы, был вынужден делиться с китайцами современными "ноу-хау".



Так была выстроена система привлечения инвестиций. На совместных предприятиях заместителями директоров, как правило, были китайские специалисты, которые изучали не только все премудрости ведения бизнеса, но и тонкости использовавшихся технологий производства. Процессом приобретения инновационного опыта и освоения современных технологий руководило государство, за которым стоит Компартия Китая. Иностранцы, работавшие в Китае, были убеждены: секреты производства, которыми они добровольно не поделятся, будут скопированы китайцами. Американцы с ужасом говорят о целой системе заимствования технологий, в которой была задействована даже армия КНР.



Важно отметить, что задача приобретения и освоения современных технологий рассматривалась как политическая, государственная и партийная. Поэтому все попытки со стороны иностранного бизнеса в судебном или административном порядке защищать "ноу-хау", как правило, не приводили к нужным результатам. Это была и есть совершенно иная парадигма развития: научиться у других и создать свое, а не уничтожить свое и дать возможность западникам наживаться и хозяйничать в стране. Причем, по признанию иностранцев, с точки зрения отношения к технологиям разницы между госкорпорациями и частным китайским бизнесом они не видели. И те, и другие занимались приобретением технологического опыта и созданием своих компетенций и производств в рамках общегосударственной задачи. Была создана государственная система обработки технологической информации и внедрения ее в отечественном хозяйстве, в которой работают сотни мощных инновационных центров.



На следующем этапе Китай начал создавать собственные мощные корпорации, как государственные, так и частные в высокотехнологичных сферах. Ныне они достигли лидирующих позиций в мире в таких сферах, как коммуникации, искусственный интеллект, космос, фармакология, биотехнологии, медтехника и множество других. С нуля была создана крупнейшая в мире автомобильная промышленность, которая сейчас теснит западных законодателей мод на мировом рынке.



Мало кто в России знает, что Китай является главным объектом сдерживания со стороны Запада. С 2008 года почти 40 процентов всех санкций и ограничений в мире были введены против китайских компаний с тем, чтобы подорвать развитие КНР, ограничить ее доступ к современным технологиям. Но эта цель уже вряд ли будет достигнута. Китай находится на той стадии развития, когда страна сама в состоянии создать любую технологию и воплотить ее в производство. Вопрос лишь денег и времени.



На начало 2021 г. западные запреты и ограничения затрагивали по крайней мере 60 китайских крупнейших высокотехнологичных фирм. Но как Китай на это реагирует? Вот пример из самой чувствительной стратегически важной сферы. В конце 2021 года крупнейший в мире производитель чипов и микросхем "Taiwan Semiconductor Manufacturing Company" (TSMC) сократил продажи китайским клиентам на 72%. Кстати, после начала спецоперации на Украине эта компания полностью прекратила сотрудничество с российскими компаниями. И мы не можем противопоставить запрету практически ничего. В России нет технологической базы, поскольку у нас думали, что поставки будут вечными (за деньги продадут все). КНР же в ответ на вводимые ограничения выделила гигантские средства на строительство четырех аналогичных производств. Причем это было сделано задолго до спецоперации на Украине и "конца однополярного мира". И очень скоро Китай сможет полностью обеспечить себя микрочипами и процессорами.



Главной претензией президента США Трампа, начавшего торговую войну с КНР, было "воровство технологий". По оценкам американских аналитиков, ежегодно западный бизнес, работающий в Китае, несет убытки в размере двух-трех триллионов долларов за счет бесплатной утечки технологий. Чтобы успокоить американских партнеров, китайцы сделали вид, что государство решило положить этому делу конец. Было ужесточено законодательство по защите иностранной интеллектуальной собственности, технологий, ослаблены правила иностранных инвестиций. Но на практике это мало изменило подход КНР: создание собственной высокотехнологичной индустрии, обеспечивающей мировое превосходство. Лозунг "догнать и перегнать США" здесь воплощается на практике неукоснительно.



Ведущую роль в этом процессе по-прежнему играет государство, которое не только создает соответствующие правила игры (рыночные стимулы, ограничения), но и выделяет гигантские средства на собственные разработки и научные исследования.



Особое место здесь отводится государственной программе "Сделано в Китае 2025", которая впервые была принята в 2015 г. Она была направлена на переориентацию экономики на внутренний рынок и ускоренное развитие современных производств. Изначально программа предусматривала государственную поддержку 10 высокотехнологичных секторов: информационные технологии следующего поколения, высокопроизводительные машины и роботы с числовым программным управлением, аэрокосмическое и авиационное оборудование, морское инженерное оборудование и морское судостроение, современное железнодорожное оборудование, энергосберегающие и новые энергетические транспортные средства, электрооборудование, сельскохозяйственное машиностроение, новые материалы и биофармацевтические препараты, а также высокоэффективные медицинские устройства.



Так был целенаправленно продолжен курс на импортозамещение, прежде всего в сфере высоких технологий, который предусматривает завоевание существенной доли рынка (от 40% до 90%) местными производителями в ключевых отраслях производства. За счет внутреннего производства к 2025 г. будет обеспечено до 60% потребностей в оборудовании для высоких технологий и инноваций, 40% чипов, используемых в коммуникационных устройствах. Как свидетельствуют отчеты китайского статистического ведомства и ежегодные правительственные доклады, реализация программы идет с опережением.



По оценкам китайского правительства, наука и технологии обеспечили в 2019 г. 60% экономического роста страны. Китай занимает лидирующие позиции во многих отраслях НИОКР, демонстрируя технологические прорывы в некоторых сферах, где еще недавно КНР заметно отставала от мировых лидеров. К ним, например, можно отнести достижения в области технологий многоразового использования космических аппаратов или технологий термоядерной энергетики.



Фундаментом для технологических успехов Китая в последние годы стали высокие расходы на инновации. Они в 2019 г. по текущему валютному курсу превысили 600 млрд долл., что более чем в 60 раз превосходит уровень 2000 г. По оценкам американской компании "Congressional Research Service", доля Китая в 2001-2018 гг. в мировых расходах на инновации возросла с 4,9% до 26,3%, что поставило его на второе место в мире после США, соответствующий показатель которых за тот же период сократился с 39,8% до 27,6%.



Китай обогнал США и по числу так называемых компаний "единорогов" (быстрорастущих частных технологических стартапов с капитализацией свыше 1 млрд. долл.). В 2020 г. в Китае таких было 233, или почти 40% всех "единорогов" мира. В США - 227 (38,7%), в Великобритании, например, - 24 "единорога". О достижениях Китая в технологическом развитии свидетельствует и обновленный рейтинг Всемирного экономического форума (ВЭФ), опубликованный в прошлом году, который основывается на количестве имеющихся предприятий будущего, полностью работающих на технологиях четвертой промышленной революции. По мнению экспертов ВЭФ, в мире насчитывается 69 таких предприятий, из них 20 расположены в КНР, 19 - в Евросоюзе, 7 - в США, 5 - в Японии. Среди строящихся подобных предприятий, которые вскоре должны быть введены в эксплуатацию, на Китай приходится одна треть.



Таким образом Китай обеспечивает национальную безопасность. В случае блокирования его со стороны Запада по примеру России, он не окажется в ситуации, когда нет лекарств, запчастей и самого необходимого. Да и Запад не рискнет на такие жесткие шаги в отношении КНР, поскольку они навредят прежде всего их инициаторам. Но Китай предпринимает гонку за технологиями не только ради самообеспечения и безопасности. Создав высокотехнологичные отрасли с высокой добавленной стоимостью продукции (в отличие от продажи нефти и газа Россией), он резко поднял уровень жизни населения. Высокие доходы еще больше стимулируют развитие внутреннего рынка и экономики КНР в целом. Китаю не страшны ни санкции, ни блокирование золотовалютных запасов. Все, что ему необходимо, он может производить самостоятельно. Источник - СвободнаяПресса

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