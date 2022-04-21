В Турции под нынешним Мидьятом нашли подземный город первых христиан

13:57 22.04.2022

Алиса Гаджиева



В Анатолии нашли подземный город христиан



Раскопки, начавшиеся с маленькой пещеры в городе на юго-востоке Турции, привели к неожиданному открытию.



Два года назад в городе Мидьят турецкой провинции Мардин начались археологические работы в рамках проекта по очистке и сохранению исторических улиц и зданий. Рядом с одним из домов археологи наткнулись на пещеру: во время ее осмотра выяснилось, что пещера служит проходом в другие места, связанные коридорами.



Мидьят - очень древний город. Достоверно известно, что он существовал в IX веке до нашей эры: тогда его завоевал ассирийский царь Ашшурнацирапал II. Но существуют предположения, что само основание города относится к III тысячелетию до нашей эры - времени, когда в те земли пришли хурриты, позже основавшие государство Митанни.



Много веков город оставался ассирийским, за исключением редких периодов завоеваний. Так, в I веке до нашей эры земли вокруг были завоеваны Тиграном II и стали частью Великой Армении. А позже, при императоре Траяне, считались римской провинцией Ассирией.



С 150 года до нашей эры до 250 года нашей эры Мидьят входил в состав Эдесского царства. Во время распространения христианства в Малой Азии ассирийцы Мидьята приняли новую религию очень быстро. Эта земля - колыбель Сиро-персидской христианской церкви (Ассирийская церковь Востока).



Археологи утверждают, что современные жители Мидьята знали о существовании пещер по всему городу, но не придавали этому значения, так как не представляли размах подземных строений.



В исторических источниках сказано, что Мидьят получил свое название от ассирийского слова, которое переводится как "Город пещер". Оно же встречается в надписях IX века до нашей эры. Ученые считают, пещеры под городом были всегда, но обитаемыми они стали примерно 1900 лет назад - во времена римских гонений на первых христиан.



В процессе раскопок в подземном городе обнаружили алтари, отдельные помещения явно культового характера, продовольственные склады, водяные колодцы и проходы с коридорами. Археологи также нашли в различных частях города множество артефактов, датируемых II и III веками нашей эры.



В Малой Азии уже обнаруживали подземные города: самые известные из них - Деринкую и Невшехир в Каппадокии. Но если первый отрыли и использовали тысячелетия назад, то второй ученые датируют периодом не старше ранневизантийского.



По мнению руководителя раскопок Гани Таркана (Gani Tarkan), подземный город Мидьят отличается от них тем, что его использовали непрерывно, на протяжении почти 1900 лет. Сначала он был построен как место для укрытия или побега. Как известно, во II веке христианство не было официальной религией: семьи и группы, принявшие христианство, обычно укрывались в пещерах, спасаясь от преследований Рима, или образовывали подземный город.



Таркан также считает, что в городе могли жить 60-70 тысяч человек. Это очень смелое предположение, но соглашаться с ним мы бы не спешили - по крайней мере, до окончания раскопок и изучения всех находок.



Но почему подземелья оставались обитаемыми на протяжении веков уже после прекращения римских гонений? Ответить на этот вопрос довольно сложно, но можно высказать предположение.



С момента принятия ассирийцами христианства Мидьят считается важным центром этой религии на Ближнем Востоке. Хотя ассирийцы долгое время составляли основную часть населения города, постепенно в этих местах селились армяне и греки, которые тоже быстро приняли христианство. А в III веке нашей эры Эдесское царство было завоевано Сасанидами (правящая династия Ирана) и вошло в состав их империи, власти которой были не слишком расположены ни к ассирийцам вообще, ни к христианам в частности.



Потом наступила череда войн между Сасанидами и Византией, Византией и арабами, а в XI веке эти земли завоевали турки-сельджуки. Несмотря на то что официальной религией стал ислам, в Мидьяте оставалось достаточно много христиан, в основном - ассирийцы и армяне.



В XVI веке Мидьят осадил и взял Селим I, девятый султан Османской империи. На земли древней Ассирии переселялись мусульмане, в числе прочих - курды. Время от времени они пытались устроить то, что сейчас бы назвали этническими чистками. Но тогда они просто старались пограбить наиболее зажиточных горожан - которые в основном были, как мы уже сказали, ассирийцами и армянами.



Однако власти не позволяли таким грабежам перейти определенную черту - вплоть до 1915 года, когда Османская империя начала планомерно истреблять на своей территории ассирийцев и армян. Геноцид этих народов, до сих пор непризнанный Турцией, возможно, и привел к тому, что подземный город больше не использовали как убежище во время курдских грабежей - прятаться там стало некому.