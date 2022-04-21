 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 22.04.2022
14:43  Повитуха-война принимает роды новой эпохи.., - Андрей Фефелов
14:15  Казахстан отжал у России еще кусочек "Байконура"
13:57  В Турции под нынешним Мидьятом нашли подземный город первых христиан
13:55  Импортозамещение по-китайски. Все получится, если с умом.., - "СП"
13:52  Время смелых: запорожский поселок Розовка первым отрекся от Украины, - репортаж "Известий"
12:43  Орел против Дракона. Поможет ли инфовойна США "пододвинуть" Китай? - katehon.com
11:40  США И НАТО уже не "помогают" Украине, а фактически воюют с Россией, - В.Овчинский

10:46  Убытки "Роснано" нужно покрывать из средств Чубайса, - В.Катасонов
10:33  В афганском Мазари-Шарифе взорвана шиитская мечеть "Се Дукон" - более 30 погибших
10:29  Казахстанский фонд нацблагосостояния "Самрук-Казына" отказался от российских рублей
10:08  Обвинен в миролюбии. В Германии зашла речь о свержении канцлера Шольца, - "МК"
09:57  Почему в Бишкеке строят несуразные здания, рассказали в Союзе Кырархитекторов
09:53  КырТранс обрадовал: какие дороги станут платными в Кыргызстане
08:23  Казгенерал МВД Масимов (брат сидящего генерала КНБ) скрылся от следствия
08:10  В Испании изрубил себя и семью топором рос-укр-газ-олигарх Протосеня ("Новатэк")
06:35  В Алматы задержан за подготовку январского мятежа местный депутат и мини-олигарх Кудайберген
01:36  Арабское золото против иранского булата, - Лариса Шашок
01:34  Гагаузия отменит молдавский закон о запрете георгиевской ленты
00:26  Покушение на Токаева и западные спецслужбы, - С.Атаманов
00:15  Очередной блатной болашаковец Конуспаев (никогда не работавший послом) дослужился до замМИДа Казахстана
Четверг, 21.04.2022
21:37  ГКНБ Киргизии утверждает, что символика "Z" - "способствует межнациональной розни"
21:31  Саудовская нефть за юани: "удар по сердцу американской финансовой системы"
21:18  Узбекистан запретил россиянам заказывать банковские карты через третьи лица
21:14  Си Цзиньпин выдвинул новую концепцию безопасности в мире
16:27  В центре Казахстана (Нуринский район) собираются исследовать полузабытое гуннское святилище
16:26  В Таджикистане создали национальный поисковик Dodaho - аналог Google и Яндекс
16:24  Россия освободила граждан Узбекистана от обязательной регистрации
15:12  Крекс, пекс, фекс... ГосДумаRU переутвердила Набиуллину главой ЦентроБанка
14:44  С планов Путина сползла завеса тайны: Украину покрошат референдумами
14:42  "Саудовцы не изменят позицию по России": почему арабы игнорируют просьбы США
14:35  Российские гипермаркеты сети ОБИ переходят инвесторам из Казахстана
12:50  Путин отменил штурм "Азовстали". Из соображений гуманного гуманизма
12:48  Вагит Алекперов больше не глава "Лукойла". РосОлигархи играют в перепрятушки
12:29  В Казахстане с 2023 года появится госпремия в области гуманитарных наук имени Байтурсынулы
12:07  Арман Исетов назначен послом Казахстана в Таиланде
11:44  Уроки русского: как воспитать патриотическое поколение, - Платон Беседин
11:20  Бандера принял изобретателя "украинского боевого гопака" Лаврива
11:03  Экс-замМИД Сыздыков отправлен постпредом Казахстана в ОДКБ
10:53  Хорасанский халифат обстрелял ракетами Узбекистан (Термез). Но не попал
10:50  Здесь вам не тут... В Кыргызстане будут развивать "креативную экономику"
10:46  Сравнивая Тайвань с Украиной..., - Е.Пустовойтова
10:44  Мирзиеев уволил свыше 50 чиновников, мэр Ташкента строго предупрежден
09:51  Спящие - проснулись. Оживилась КазПартия "Ак жол"
09:45  Турция нашла почти 10 млрд долларов на добычу газа в Черном море
08:43  Три притопа, два прихлопа? В КазАрмии изменят нормативы по физподготовке военнослужащих
08:40  Изменничай дальше. Казгенералу Каракулову переквалифицировали дело с "госизмены" на "халатность" и... отпустили
08:29  Спецоперация Турции против иракских курдов. Ставки в игре дороже региональной политики
07:57  Президент и премьер Киргизии ищут инвестиции в Баку и Вашингтоне, - В.Панфилова
02:17  Арабский тыл Путина: Кремль нейтрализовал геополитическое супероружие США
02:05  Россия испытала новейшую и мощнейшую (на данный момент) ракету "Сармат"
00:12  КазАНК - Ассамблея наряженных клоунов, - М.Крамаренко
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В Турции под нынешним Мидьятом нашли подземный город первых христианВ Турции под нынешним Мидьятом нашли подземный город первых христиан
13:57 22.04.2022

Алиса Гаджиева

В Анатолии нашли подземный город христиан

Раскопки, начавшиеся с маленькой пещеры в городе на юго-востоке Турции, привели к неожиданному открытию.

Два года назад в городе Мидьят турецкой провинции Мардин начались археологические работы в рамках проекта по очистке и сохранению исторических улиц и зданий. Рядом с одним из домов археологи наткнулись на пещеру: во время ее осмотра выяснилось, что пещера служит проходом в другие места, связанные коридорами.

Мидьят - очень древний город. Достоверно известно, что он существовал в IX веке до нашей эры: тогда его завоевал ассирийский царь Ашшурнацирапал II. Но существуют предположения, что само основание города относится к III тысячелетию до нашей эры - времени, когда в те земли пришли хурриты, позже основавшие государство Митанни.

Много веков город оставался ассирийским, за исключением редких периодов завоеваний. Так, в I веке до нашей эры земли вокруг были завоеваны Тиграном II и стали частью Великой Армении. А позже, при императоре Траяне, считались римской провинцией Ассирией.

С 150 года до нашей эры до 250 года нашей эры Мидьят входил в состав Эдесского царства. Во время распространения христианства в Малой Азии ассирийцы Мидьята приняли новую религию очень быстро. Эта земля - колыбель Сиро-персидской христианской церкви (Ассирийская церковь Востока).

Археологи утверждают, что современные жители Мидьята знали о существовании пещер по всему городу, но не придавали этому значения, так как не представляли размах подземных строений.

В исторических источниках сказано, что Мидьят получил свое название от ассирийского слова, которое переводится как "Город пещер". Оно же встречается в надписях IX века до нашей эры. Ученые считают, пещеры под городом были всегда, но обитаемыми они стали примерно 1900 лет назад - во времена римских гонений на первых христиан.

В процессе раскопок в подземном городе обнаружили алтари, отдельные помещения явно культового характера, продовольственные склады, водяные колодцы и проходы с коридорами. Археологи также нашли в различных частях города множество артефактов, датируемых II и III веками нашей эры.

В Малой Азии уже обнаруживали подземные города: самые известные из них - Деринкую и Невшехир в Каппадокии. Но если первый отрыли и использовали тысячелетия назад, то второй ученые датируют периодом не старше ранневизантийского.

По мнению руководителя раскопок Гани Таркана (Gani Tarkan), подземный город Мидьят отличается от них тем, что его использовали непрерывно, на протяжении почти 1900 лет. Сначала он был построен как место для укрытия или побега. Как известно, во II веке христианство не было официальной религией: семьи и группы, принявшие христианство, обычно укрывались в пещерах, спасаясь от преследований Рима, или образовывали подземный город.

Таркан также считает, что в городе могли жить 60-70 тысяч человек. Это очень смелое предположение, но соглашаться с ним мы бы не спешили - по крайней мере, до окончания раскопок и изучения всех находок.

Но почему подземелья оставались обитаемыми на протяжении веков уже после прекращения римских гонений? Ответить на этот вопрос довольно сложно, но можно высказать предположение.

С момента принятия ассирийцами христианства Мидьят считается важным центром этой религии на Ближнем Востоке. Хотя ассирийцы долгое время составляли основную часть населения города, постепенно в этих местах селились армяне и греки, которые тоже быстро приняли христианство. А в III веке нашей эры Эдесское царство было завоевано Сасанидами (правящая династия Ирана) и вошло в состав их империи, власти которой были не слишком расположены ни к ассирийцам вообще, ни к христианам в частности.

Потом наступила череда войн между Сасанидами и Византией, Византией и арабами, а в XI веке эти земли завоевали турки-сельджуки. Несмотря на то что официальной религией стал ислам, в Мидьяте оставалось достаточно много христиан, в основном - ассирийцы и армяне.

В XVI веке Мидьят осадил и взял Селим I, девятый султан Османской империи. На земли древней Ассирии переселялись мусульмане, в числе прочих - курды. Время от времени они пытались устроить то, что сейчас бы назвали этническими чистками. Но тогда они просто старались пограбить наиболее зажиточных горожан - которые в основном были, как мы уже сказали, ассирийцами и армянами.

Однако власти не позволяли таким грабежам перейти определенную черту - вплоть до 1915 года, когда Османская империя начала планомерно истреблять на своей территории ассирийцев и армян. Геноцид этих народов, до сих пор непризнанный Турцией, возможно, и привел к тому, что подземный город больше не использовали как убежище во время курдских грабежей - прятаться там стало некому.

Источник - naked-science.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1650625020


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы ратифицировали Соглашение о деятельности Тюркской Академии в Казахстане
- Алихан Смаилов призвал страны Азии активнее использовать Транскаспийский международный транспортный маршрут
- Дополнительные антикризисные меры рассмотрели в Правительстве Казахстана
- Кадровые перестановки
- В Правительстве обсудили вопросы регулирования игорного бизнеса и лотерейной деятельности
- Состоялось расширенное заседание Коллегии МЧС
- 26 апреля состоится внеочередной XXIII Съезд партии "AMANAT"
- О ситуации на рынке ценных бумаг в марте 2022 года
- Председатель правления "Зерде" ответил на критику нацхолдинга
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  