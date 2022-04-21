Казахстан отжал у России еще кусочек "Байконура"

14:15 22.04.2022

Россия передаст Казахстану неиспользуемое имущество на "Байконуре"



Правительством Российской Федерации было принято предложение "Роскосмоса" о передаче Казахстану неиспользуемого имущества, которое находится на космодроме "Байконур".



Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение, которое опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.



"Принять предложение Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" о безвозмездной передаче движимого имущества из федеральной собственности в государственную собственность Республики Казахстан по перечню согласно приложению", - говорится в тексте документа.



В приложении к документу указаны объекты, которые передают в собственность Казахстана, а именно космический аппарат "Экран-М", его составные части, а также сборочно-защитный блок, его комплектующие и запасные инструменты.



В конце прошлого года в российских СМИ появилась информация о том, что РФ хочет отказаться от аренды 16 объектов "Байконура".



В апреле текущего года глава Минцифры Багдат Мусин рассказал об аренде космодрома. Он уточнил, что договор об аренде "Байконура" ратифицирован до 2050 года. Ежегодно Россия платит свыше 100 миллионов долларов за нее.



Автор: Виктор Николаев