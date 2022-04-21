Российская нефть уходит в тень

16:03 22.04.2022 Несмотря на попытки превратить Россию в изгоя на энергетических рынках, экспорт нефти в ЕС в апреле увеличился, пишет The Wall Street Journal. Это объясняется также новой стратегией продажи, которая позволяет скрыть происхождение сырья.



Анна Хиртенштейн (Anna Hirtenstein)



Россия недавно увеличила поставки нефти ключевым потребителям, бросив вызов своему статусу парии на энергетических рынках. Набирает популярность следующий метод доставки: танкеры с "неизвестным пунктом назначения".



По данным портала TankerTrackers.com, в апреле экспорт нефти из российских портов в страны Европейского Союза, которые исторически были крупнейшими покупателями российской нефти, увеличился в среднем до 1,6 миллиона баррелей в день. Экспорт упал до 1,3 миллиона баррелей в день в марте, после начала военной операции на Украине. Согласно аналогичным данным компании Kpler, предоставляющей информационные услуги в сфере сырья, поток вырос с одного миллиона баррелей в день в середине марта до 1,3 миллиона в апреле.



Но начал формироваться непрозрачный рынок, на котором скрывается происхождение этой нефти. Теперь, после того как Россия начала свою операцию на Украине, покупателей нефти волнует риск потери репутации из-за торговли нефтью, доход от продажи которой финансирует правительство, которое западные лидеры обвиняют в военных преступлениях.



Нефть из российских портов все чаще стали отправлять в неизвестном направлении. По данным TankerTrackers.com, в апреле на танкеры без запланированного маршрута погрузили более 11,1 миллиона баррелей - больше, чем в любую из стран. До спецоперации такого почти не было.



По словам аналитиков и трейдеров, использование пометки "неизвестное назначение" говорит о том, что нефть доставляют до большого судна в море и отгружают. Российская нефть в итоге транспортируется вместе с грузом на судне, а ее происхождение становится неясным. Это старая практика, с помощью которой удавалось осуществлять поставки из стран под санкциями: из Ирана и Венесуэлы.



По словам трейдеров, на рынке появились новые сорта нефти "Латвийская смесь" и "Туркменская смесь", но надо понимать, что они содержат значительное количество российской нефти.



Для России продажа нефти - источник экономической силы и средств для расходов правительства. Страна старалась продолжить продавать нефть в тех же объемах и по той же цене, что и до начала операции на Украине, и накопила запасы сырья.



США, Великобритания, Канада и Австралия запретили импортировать российскую нефть. ЕС более зависим от российских энергоносителей и импортирует 27% нефти из России. Европейские лидеры обсуждали, стоит ли им тоже вводить эмбарго. Однако действовать они еще не начали, поскольку хотят изолировать Россию, но при этом не навредить своей экономике повышенными ценами на энергию.



Несмотря на отсутствие санкций, многие европейские энергетические компании сами ввели ограничения в последующие недели после начала операции, поскольку банки перестали финансировать сделки, а расходы на страхование увеличились. В марте экспорт нефти из России снизился, что привело к увеличению запасов во внутренних хранилищах и уменьшению производства на некоторых НПЗ.



Апрельский рост поставок в Европу, а также в неизвестные пункты назначения, свидетельствует о том, что некоторые компании ищут обходные пути.



"Если бы ЕС ввел полные санкции в отношении российской нефти, то это выглядело бы так: завтра тебе урезают зарплату на 40%, а тебе нужно продолжать жить как ни в чем не бывало, - заявил сырьевой аналитик UBS Group AG Джованни Стауново (Giovanni Staunovo). - А между тем на рынке сейчас большие скидки на российскую нефть. Для некоторых это может быть очень привлекательным".



Трейдеры говорят, что популярный сорт российской нефти Urals стоит на 20-30 долларов меньше эталонной марки Brent. До операции она обычно была на уровне этой марки или на доллар-два ниже. Россия заключила несколько сделок на продажу нефти покупателям из Индии.



В товаросопроводительных документах большей части российской нефти до сих пор четко указывается место назначения. По сравнению со средними показателями марта, поставки в Румынию, Эстонию, Грецию и Болгарию увеличились более чем в два раза в этом месяце. Объемы также значительно выросли в Нидерландах, которые являются крупнейшим покупателем в Европе, и Финляндии.



Некоторые покупатели спешат заранее завершить дела, на случай новых ограничений, в то время как другие говорят, что они работают по сделкам, заключенным до начала российской операции. Санкции могут заставить их расторгнуть эти контракты.



"Тот факт, что они стали покупать больше, чем до операции, говорит о том, что дело не только в долгосрочных контрактах, - отметил Саймон Джонсон (Simon Johnson), преподаватель экономики Массачусетского технологического института, исследователь нефтяной геополитики и бывший главный экономист Международного валютного фонда. - Это связано также с дешевизной энергоносителей. Это может продолжаться, пока не будет полного эмбарго".



За последние недели торгово-сырьевые биржи и крупнейшие нефтяные компании, включая RoyalDutch Shell PLC, SHEL +0.18% Repsol SA, Exxon Mobil Corp., Eni SpA, Trafigura Group и Vitol Group, зафрахтовали суда для транспортировки нефти из российских терминалов в Черном море и Балтийском море в порты ЕС, по данным исследовательской и правозащитной группы Global Witness, работающей с украинским правительством, и портала Refinitiv. Данные свидетельствуют о том, что в этом месяце груз прибыл в Италию, Испанию и Нидерланды.



Представитель Repsol заявил, что недавние поставки осуществлялись в рамках долгосрочных обязательств, о которых договорились еще до начала операции. Shell, Exxon и Eni сказали, что они транспортируют нефть из Казахстана через российские порты. Trafigura и Vitol не сразу ответили на запрос.



Shell заявила седьмого апреля, что перестанет покупать российскую нефть на спотовом рынке, но по закону обязана получить нефть по контрактам, подписанным до начала операции. Компания подразумевает под нефтепродуктами российского происхождения смеси, которые состоят на 50% или больше из российских продуктов, а также оставляет дверь открытой для торговли такими продуктами, как дизельное топливо, если содержание в нем российской нефти равно или ниже 49,9%.



Тринадцатого апреля украинское правительство отправило письмо главному исполнительному директору Shell Бену ван Бердену (Benvan Beurden), в котором раскритиковала действия компании. Украинцы заявили, что "мысль о том, что какая-либо компания будет продолжать финансировать военную машину Путина через бухгалтерские трюки, вызывает сожаление".



"Многим правительствам и учреждениям должно быть стыдно за то, что они финансируют направленные против нас действия", - сказал советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.



Представитель Shell заявил, что "самоограничительные меры компании выходят далеко за рамки любых действующих сейчас мер Европейского союза".



Чиновники ЕС разрабатывают план потенциального эмбарго, но сроки все еще обсуждаются из-за выборов во Франции и противодействия со стороны Германии. Эмбарго, вероятно, введут со временем. Некоторых беспокоит, что трейдеры уже начали придумывать способы для поддержания нефтяного потока.



"Даже если мы увидим какое-нибудь нефтяное эмбарго со стороны ЕС, не забудут ли они ввести санкции и на танкеры? Разумным было бы ожидать увеличения перевалок с судна на судно вдали от берега", - считает Джонсон. Источник - ИноСМИ

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