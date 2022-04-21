Может ли Казахстан обеспечить себя продовольствием? - Егор Васильев

16:05 22.04.2022 Казахстанская экономика без хлеба не останется



Егор Васильев



О проблемах, с которыми уже столкнулся #Казахстан из-за введения беспрецедентного количества санкций в отношении самого крупного партнера – России, сказано много. Однако санкции имеют обратную сторону и могут простимулировать казахстанскую экономику. В начале апреля правительство Казахстана озвучило пул инвестиционных проектов, которые в ближайшие 5-6 лет хотят реализовать в стране с участием российских, китайских и западных инвесторов.



Перечень инвестиционных проектов, опубликованный на официальном ресурсе премьер-министра Казахстана, включает в себя около 760 проектов. Большая часть инвестиций (154 проекта или 20%) связана с организацией полной цепочки производства пищевой продукции в стране: от выращивания сырья до его полной переработки.



Количественное доминирование пищевой отрасли над остальной отраслевой "солянкой" в перечне фактических приоритетов для будущего страны бросается в глаза.



Может ли Казахстан обеспечить себя продовольствием



Такой упор на сельское хозяйство со стороны исполнительной власти вполне оправдан в свете пессимистических прогнозов международных экспертов по грозящему миру если не голоду, то росту проблем с продовольствием.



Тем более, что по данным Министерства сельского хозяйства (МСХ) Казахстана, в 2021 году объем валовой продукции сельского хозяйства снизился на 2,4% по сравнению с пандемийным 2020-м. Снижение произошло в растениеводстве (на 6,7%) из-за аномальной прошлогодней засухи, при этом животноводство немного смягчило общее падение за счет роста на 3,6%.



Хотя производство продуктов питания – вершина "пищевой цепочки" – показало в прошлом году в стране рост на 1,9%, новые инвестиции в отрасль, тем более иностранные, лишними на фоне нынешних событий явно не будут.



В сентябре прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем Послании поставил перед аграриями задачу по достижению полной самообеспеченности страны в производстве основных видов продовольственных товаров. По итогам января МСХ дало краткий отчет выполнения этого задания.



Так, казахстанские компании сумели на достаточно высоком уровне обеспечить местной продукцией рынок муки (99,7% спроса перекрывается отечественным производством), свежих яиц (97,2%), круп и риса (96,6%), красного мяса и птицы (95,5%), растительных масел (88,8%), а также макарон, лапши и прочих мучных изделий (85,1%). Однако проседает молочный сектор – при 100%-ом местном обеспечении рынка свежим молоком, сливочным маслом отечественный производитель покрывает внутренние потребности всего на 68%, а по сыру и творогу и того меньше – на 53,7%.



Мясом, в том числе и мясом птицы, страна обеспечивает себя на 95,5%, зато производство изделий из мяса (колбаса, консервы) сильно отстает от спроса на них, покрывая лишь 62,3% от потребности внутреннего рынка.



И уж совсем аховой выглядит ситуация с внутренним обеспечением населения сахаром – внутри страны производится всего 35,8% этого продукта от внутренней потребности. Поэтому неудивительно, что после ажиотажной скупки сахара казахстанцами весной этого года, его до сих пор практически нет на полках многих магазинов страны.



Как следствие, низка доля собственной продукции, производимой с использованием сахара: шоколадом и кондитерскими изделиями Казахстан сейчас обеспечивает себя всего на 36,2%.



Ну, и еще одно явное "проседание" наблюдается в республике по производству рыбы и продукции из нее – здесь самообеспечение сейчас сложилось на уровне 47,6%.



Голод не грозит – грозят "ножки Буша"



Что касается главного вопроса продовольственной безопасности – вопроса с запасами зерновых, то, по состоянию на 1 февраля 2022 года, они составляют 10 млн тонн, в том числе – 8,1 млн тонн пшеницы (из них 6,7 млн тонн продовольственной), 1,2 млн тонн ячменя, кукурузы на зерно – 157 тысяч тонн, ржи – 26 тысяч тонн.



Учитывая, что 19-миллионное население Казахстана за год потребляет в среднем 5,8 млн тонн зерновых, из которых 3,8 млн тонн приходится на пшеницу, то нынешние запасы зерна более чем достаточны до нового урожая. А поскольку урожай ожидается на среднегодовом уровне, примерно в 16 млн тонн, то Минсельхозу и правительству в целом можно не тревожиться о хлебе насущном.



Потому в инвестиционном списке на сайте кабмина и превалируют проекты рыбоводства, мясомолочных и молочно-товарных ферм, а также фигурирует строительство четвертого сахарного завода, что вполне логично, учитывая необходимость закрытия потребностей в рыбе, сахаре, твороге и в сыре.



Правда, при этом остается непонятным, зачем в этот приоритетный перечень вошло около десятка проектов по строительству в стране новых птицефабрик и реанимации слегка пошатнувшихся действующих производств курятины и яиц.



Согласно данным МСХ, теми же куриными яйцами отечественные производители в январе 2022 года закрывали внутренние потребности страны на 97,2% против 90% самообеспечения в прошлом году. То есть действующие объемы птицеводства в Казахстане способны обеспечить внутренние потребности и без появления новых фабрик.



У птицеводов другая проблема: демпинг на мясо курицы со стороны иностранных конкурентов, поддерживаемых своими государствами.



Президент республиканской Ассоциации яичных производителей Максим Божко заявил, что действующие мощности способны не только "залить" внутренний рынок и поставлять на импорт до 500 миллионов яиц сверх внутренней потребности, но и вытеснить с рынка "ножки Буша" – при условии поддержки со стороны государства.



"Ножки Буша" – название для куриных окорочков, импортируемых из США в 1990-е годы. Было распространено мнение, что "ножки Буша" вредны для здоровья, так как в конечностях птицы концентрируются антибиотики и гормональные препараты, применяемые при ее выращивании.



"Сейчас Казахстан себя практически полностью обеспечивает куриными яйцами, а вот по мясу птицы – только на 60%, – говорит глава отраслевой ассоциации. – Развиваться отечественным птицефабрикам мясного направления не позволяют ограниченные рынки сбыта, конкуренция со стороны соседей, а также беспошлинный ввоз американских окорочков, которые ввозят по цене ниже себестоимости. Мы каждый год этот вопрос поднимаем: когда Россия запретила ввоз американских окорочков, у них сразу в два-три раза выросло производство птицы. Тут нужно определиться: или правительство соблюдает договоренности по беспошлинному импорту, или встает на защиту интересов местных производителей. Поскольку, если власти хотят, чтобы в Казахстане были дешевые продукты питания, то по ним нужно наращивать объемы производства до такого уровня, чтобы возникло перепроизводство – и направлять излишки на экспорт. Но мы такой цели сейчас не слышим от минсельхоза", – утверждает он.



Логистика сбыта и логистика импорта



Преимущество наращивания продукции агропромышленного комплекса Казахстана – ее традиционный экспортный потенциал, который в настоящее время не испытывает разрыва логистических цепочек из-за западных санкций.



Начнем с пшеницы и муки – основными импортерами этих продуктов из Казахстана являются Узбекистан, Афганистан, Таджикистан и Кыргызстан, на них приходится до 90% всех казахстанских импортных поставок в этом сегменте. Еще часть пшеницы используется в приграничных перетоках с Россией и в пробных поставках в Китай, так что здесь никакой опасности логистических разрывов не наблюдается.



Куриные яйца Казахстан также поставляет ближайшему окружению – России, Кыргызстану и Таджикистану, самая дальняя точка экспорта этой продукции – Афганистан. Сейчас птицеводы, по словам Божко, требуют от Минсельхоза провести работу по открытию для их продукции китайского рынка, что позволит поднять сбыт на новый уровень. Тогда будет смысл в том сам перепроизводстве, о котором глава республиканской Ассоциации яичных производителей говорил.



Судя по тому, что правительство в свою инвестпрограмму закладывает строительство новых птицефабрик чуть ли не в каждом втором регионе страны, переговоры с КНР по этому поводу должны быть активизированы вместе со строительством новых мощностей.



Также в Поднебесную пытаются прорваться производители молочной продукции Казахстана, 77% экспорта которых на данный момент – это российский рынок.



К концу прошлого года Главное таможенное управление КНР включило в реестр предприятий, имеющих право экспорта в Китай, шесть казахстанских молокоперерабатывающих компаний, сейчас Минсельхоз РК прорабатывает вопрос об увеличении их количества хотя бы до десяти.



Ну, и наконец географический срез экспорта казахстанского мяса: Россия купила более 50% от общего объема казахстанского мяса, направленного на экспорт в 2021 году, по 22% пришлось на Кыргызстан и Узбекистан, оставшуюся часть поделили между собой Армения, Белоруссия и ОАЭ.



Есть, правда, вопросы с поставками семенного фонда зерновых, которые шли в Казахстан из Украины, а также вопрос резкого взлета цен на удобрения, которые закупаются казахстанскими аграриями за рубежом.



Но эти риски правительство Казахстана намерено разрешить разворачиванием проектов по собственному производству данной продукции. Например, в текущем году в Жамбыльской области совместно с российскими инвесторами начнется строительство завода по выпуску минеральных удобрений, который будет достроен в 2025 году. Аналог предприятия в этом же регионе, но с меньшей мощностью, на деньги казахстанских инвесторов планируется ввести в эксплуатацию уже в следующем году.



Так что логистические проблемы экспорта продукции казахстанского АПК значительно меньше, чем у многих других отраслей экономики страны. Источник - ia-centr.ru

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