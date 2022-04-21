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Российские шахматы переезжают из Европы в Азию
16:08 22.04.2022

В Сент-Луисе стартовал American Cup

Сергей Макарычев
Марина Макарычева
Об авторе: Сергей и Марина Макарычевы – шахматные обозреватели.

Неделю назад мы подробно обсуждали проблемы, с которыми сталкиваются российские шахматисты, желающие принять участие в международных соревнованиях. Ведь даже флаг ФИДЕ, под которым им разрешено и рекомендовано выступать, далеко не всегда позволяет это сделать. Во всяком случае, говоря о странах Европы, можно утверждать, что те опустили перед нашими шахматистами своего рода железный занавес. Этот занавес состоит как из общих для всех российских граждан жестких визовых и логистических ограничений (самолеты никуда не летают, а поезда не ходят!), так и с откровенным нежеланием организаторов проводимых в Европе турниров связываться со столь токсичными (с точки зрения господствующей в Старом Свете атмосферы) участниками.

И вот на срочно созванном в предыдущий четверг заседании Наблюдательного совета Федерации шахмат России (ФШР) в качестве реакции на складывающуюся неблагоприятную ситуацию было единогласно принято внешне удивительное, но в известном смысле логичное решение, которое призвано вывести российские шахматы из-под удара, точнее, по возможности такой удар смягчить. К сожалению, при подготовке предыдущей публикации нам не хватило буквально пары часов, чтобы оперативно о нем сообщить.

Если говорить коротко, то можно сказать, что российские шахматы переезжают из Европы в Азию. Нет, конечно, даже став азиатами, нашим гроссмейстерам и мастерам наверняка придется, как это и предусмотрено решениями ФИДЕ, выступать под нейтральным флагом Международной шахматной федерации, а дорога на командные соревнования останется для них закрытой, но, как говорится, лучше уж так, чем никак.

Кроме того, принятое решение можно рассматривать и как своего рода кукиш, показанный ФШР недружественной Европе, которая хотя и отгородилась от нашей страны практически полной блокадой транспортных связей, но все равно – чисто физически – продолжает находиться где-то рядом.

Несколько слов о географических аспектах этой инициативы. Как все прекрасно знают, Россия – наряду с Турцией и Казахстаном – является страной, расположенной частично в Европе, а частично в Азии. Именно поэтому она может выбирать, к какой из этих частей света себя причислить. Так, например, в Казахстане одно время велись дискуссии о целесообразности своего рода дрейфа с востока на запад, идея которого в конечном счете была отвергнута.

Но не стоит забывать, что в мире есть четыре азиатские с формальной точки зрения страны – Израиль, Грузия, Азербайджан и Армения, – которые вопреки своему географическому положению всегда входили в европейские спортивные структуры. Иными словами, в этом вопросе не существует жесткой увязки между географией и спортивным гражданством. Кроме того, не вполне ясно, сколь оперативно такой переход может быть осуществлен. Ведь для этого необходимо согласовать с Шахматной федерацией Азии все спорные вопросы, а затем оформить согласие Европейского шахматного союза на выход их него.

В связи с принятым решением невольно встает и вопрос о его целесообразности. Более конкретно: смогут ли российские гроссмейстеры получить хоть какие-нибудь бонусы, компенсирующие им утрату ставшего недоступным богатого европейского рынка?

Ответ на этот вопрос представляется, скажем так, полупозитивным. Мы уже отмечали, что, объявив о введении достаточно сбалансированных антироссийских санкций, Международная шахматная федерация отказалась одновременно и от сотрудничества со всеми российскими спонсорами, поддержка которых может быть теперь (хотя бы гипотетически) переориентирована на организацию международных турниров в России, участвовать в которых будут наряду с россиянами и другие азиатские гроссмейстеры. А это, согласно задумке, должно повлечь ответные визиты россиян в целый ряд азиатских стран. Сколь успешным и плодотворным окажется российский шахматный дрейф, покажет время. Однако первый решительный шаг в восточном направлении уже сделан…

В ночь на четверг по московскому времени начались сражения на American Cup – так называемом Кубке Америки. В мужском турнире этого проходящего в Сент-Луисе элитного соревнования принимают участие Фабиано Каруана, Левон Аронян, Уэсли Со, Леньер Домингес, а также Сэм Шенкленд, Рэй Робсон, Сэм Севян и Джеффри Шонг. Среди звезд первой величины на кубке отсутствует лишь победитель недавно закончившегося Гран-при ФИДЕ Хикару Накамура.

Чрезвычайно любопытна формула начавшегося Кубка, призовой фонд мужской части которого составляет 200 тыс. долл. При вдумчивом изучении весьма оригинального регламента "нокаута с двойным выбыванием" удается понять, что проигравшие "в первый раз" на любом этапе плей-офф не выбывают из турнира насовсем, а обретают шанс отыграться и даже поспорить за победу в быстрой части соревнования. Происходит это следующим образом: неудачники 1/4 финала разбиваются на пары и сражаются уже не в "медленные" шахматы с контролем 90+30 (полтора часа основного временного капитала с автоматическим добавлением 30 секунд после каждого сделанного хода), а в быстрые.

По итогам утешительных четвертьфиналов, в которых гроссмейстеры борются за право выйти в утешительные полуфиналы, соперниками победителей оказываются участники, проигравшие в полуфиналах основной сетки турнира. Тот же принцип распространяется и на последующие финально-полуфинальные сражения. При этом сетка кубка устроена таким образом, что вплоть до финала шахматисты избегают встреч с теми, с кем они играли ранее. А в матче между победителями основной и "утешительной" частей соревнования разыгрывается не главный приз, а Кубок за победу в быстрой части турнира, проходящей с контролем времени 25+10. Что и говорить, весьма замысловато, очень нетрадиционно, но невероятно зрелищно.

…И, словно откликнувшись на чаяния болельщиков, гроссмейстеры уже на старте продемонстрировали очень интересную игру. При этом четверка фаворитов, даже играя белыми, довольствовалась в поединках с уступающими им по рейтингу соперниками лишь равным счетом 2:2. Пожалуй, не испытывал никаких проблем только Левон Аронян, в чисто технической манере обыгравший Рэя Робсона. Тогда как Уэсли Со – победитель третьего этапа Гран-при ФИДЕ – уступил в сумасшедшей схватке Сэму Севяну. А Фабиано Каруана и Леньер Домингес закончили вничью свои поединки соответственно с Джеффри Шонгом и Сэмом Шенклендом.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1650632880


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