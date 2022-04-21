Цены сдержат, бедных – поддержат? В Таджикистане разработали антикризисный план, - Пайрав Чоршанбиев

16:18 22.04.2022 Цены сдержат, бедных – поддержат?



Пайрав Чоршанбиев, Asia-Plus



В Таджикистане разработали антикризисный план. Насколько он может быть эффективным?



Правительство Таджикистана приняло антикризисный план, многие пункты которого повторяются годами, в том числе, в подобных документах предыдущих кризисов. Но они не выполняются. Мы решили оценить степень состоятельности принятых мер.



Характерная нерасторопность



План мероприятий по предотвращению воздействия возможных рисков на национальную экономику принят постановлением правительства 18 марта, тогда как другие страны региона разработали антикризисные меры в течение первых двух недель после начала российско-украинского военного конфликта.



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Кроме того, документ до сих пор не опубликован официально, по крайней мере, печатным органом правительства (газета "Джумхурият") и порталом правовой информации Минюста.



…За последние восемь лет участились различные глобальные и региональные кризисы, для предотвращения возможных последствий которых уже в четвертый раз принимаются необходимые пакеты мер - в феврале 2015 года, в ноябре 2018 года, в июне 2020 года и нынешний.



Название нового плана является абсолютно идентичным названиям принятых годами ранее подобным документам, кроме антикризисного плана 2020 года, так как этот кризис носил иной характер, соответственно, документ предполагал реализацию немного других мер.



Объединяет все четыре документа тот факт, что принимались они намного позже, чем в других странах нашего региона.



Содержание



Новый антикризисный план состоит из 5 частей и 50 пунктов и включают следующие направления:



- сохранение основных макроэкономических показателей на стабильном уровне и предотвращение потенциальных рисков в банковской системе;



- защита уязвимых групп населения, предотвращение роста цен и поддержка трудовых мигрантов;



- улучшение инвестиционного климата, поддержка предпринимателей и диверсификация доступа к интернету;



- обеспечение устойчивого функционирования государственных предприятий;



- мониторинг выполнения плана мероприятий.



Рассмотрим степень состоятельности и выполняемости главных мероприятий.



Внешняя торговля



Ряд пунктов антикризисного плана предполагает поиск альтернативных путей по диверсификации импорта продуктов первой необходимости (ГСМ, зерно), обеспечение наших импортеров иностранной валютой, переход с доллара на рубль и юань при импорте из России и Китая.



Относительно диверсификации внешней торговли говорилось не только в антикризисных планах предыдущих годов, но и в различных стратегиях, программах и других отраслевых документах.



Однако торговал и торгует Таджикистан в последнее десятилетие в среднем со 100 (+/-) странами мира, а главными торговыми партнерами, как и восемь лет назад, остаются Россия, Казахстан и Китай, на долю которых приходится более половины внешнеторгового оборота страны.



Импорт ГСМ и зерна за этот период неизменно и полностью приходится на Россию и Казахстан, и сложно сказать, какими другими странами-экспортерами можно было бы их заменить с положительными для нас результатами.



С обеспечением импортеров валютой не бывает проблем, когда приток денежных переводов мигрантов находится на достаточном уровне. При сокращении этих переводов, обычно, продается часть золотых запасов страны для обеспечения импорта валютой, как это было в 2020-2001 гг., когда пришлось расстаться с драгметаллом на сумму $1,6 млрд.



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Переход на рубль для оплаты российских товаров не должно быть проблемой, так как рублевые денежные переводы мигрантов значительно превышают объем импорта из России. Так, в 2021 году приток денежных переводов в рублях составлял более $1,7 млрд, а размер импорта из России был ниже $1,3 млрд.



Намного сложнее с переходом на юань, хотя для этого в мировой практике существуют различные механизмы по торговому финансированию, в частности валютный своп. Нужна всего лишь воля сторон, с которой, по всей видимости, имеются проблемы.



Дело в том, что еще в 2015-2018 гг. сообщалось о заключении таджикскими и китайскими банками предварительных договоренностей об открытии кредитных линий в юанях для импорта китайской продукции. Однако эти договоренности до сих пор остаются всего лишь намерениями.



Кредит МВФ



Еще одним важным пунктом антикризисного плана является привлечение льготного кредита Международного валютного фонда. Речь идет о завершении переговоров в рамках программы "Расширенный кредитный механизм", которые ведутся еще с 2015 года.



В рамках данного механизма первоначально планировалось привлечение $500 млн под нулевую ставку, с льготным периодом в 5,5 лет и сроком погашения в 10 лет.



Позже мы умерили аппетиты и стали просить уже $300 млн, но и это до сих пор не помогло нам.



Ограничение бюджетных расходов



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В плане мероприятий также говорится об ограничении неприоритетных расходов госбюджета, в том числе, расходов на приобретение машин и оборудования, ремонт зданий, командировочные и другие расходы.



Такой пункт фигурировал во всех предыдущих антикризисных планах, так как не сложно заранее догадаться, что бюджет во время кризиса не получает доходы в ранее запланированных размерах, а финансовых запасов (специальных фондов) для поддержки бюджета у нас, в отличие от сравнительно благополучных стран, нет.



Это самая безболезненная мера, которую без особых раздумий можно и нужно выполнить. Думается, наши чиновники согласятся подождать с покупкой новой машины, ремонта своего кабинета и более мягкого кресла, хотя бы один год.



Инвестиции



Также в документе присутствуют различные пункты по привлечению безвозмездной помощи международных финансовых институтов и иностранных инвестиций.



С получением грантов международных доноров не может быть сложностей, так как эти институты создавались именно для того, чтобы собирать денег с богатых стран и раздавать их таким бедным, как Таджикистан. Нужны только переговорщики-умельцы, которые смогли бы выпросить как можно больше.



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Все работающие у нас МФО за последние кризисные годы значительно увеличили нам безвозмездную помощь, а Азиатский банк развития с 2018 года выдает Таджикистану исключительно гранты.



Почему? Потому что мы бедные.



Намного сложнее будет с привлечением иностранных инвестиций, тут уже наша бедность нам не поможет. Данный вопрос обсуждается годами на всех уровнях, этот пункт присутствует во всевозможных документах. Власти утверждают, что у нас в стране достаточно привлекательный инвестиционный климат, но иностранцы, кроме самоотверженных китайцев, почему-то к нам не идут.



Намного проще перечислить тех инвесторов, которые за последние годы ушли, кроме, опять же, китайцев, которые преследуют немного другие цели: удерживать полученные "ниши" в той или иной стране, неважно какая форма собственности у компании, государство компенсирует все затраты.



Поддержка бизнеса



План мероприятий содержит также пункты, связанные с поддержкой предпринимателей, в частности выделение им долгосрочных льготных кредитов по низким процентам, устранению существующих барьеров на пути бизнеса, сокращение до минимума проверок со стороны налоговых органов промышленных предприятий, производящих продукты первой необходимости.



Для того, чтобы предоставить льготные кредиты, нужно иметь свободные ресурсы.



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Кредитные организации не заставишь работать себе в ущерб, тем более банки тоже занимаются всего лишь бизнесом, который власти намерены поддержать.



Предприниматели неоднократно говорили о заимствовании правительством средств международных финансовых организаций, за счет которых можно было бы предоставить им льготные кредиты. И это, по всей видимости, является единственным возможным решением.



На счет дежурного абстрактного понятия "устранения барьеров" трудно сказать что-то конкретное, возможно, даже разработчикам плана мероприятий. Этот пункт всегда существовал и существует, как и барьеры на пути деловых кругов.



Также вызывает определенное непонимание пункт по минимизации налоговых проверок производителей, так как ранее, 16 марта этого года, президент подписал указ об объявлении моратория на все виды проверок деятельности субъектов предпринимательства до конца этого года.



Поддержка бедных слоев населения



Данный пункт постоянно присутствует во всех антикризисных планах, и, по возможности, таким семьям, предварительный список которых составляется Министерством здравоохранения и социальной защиты населения, оказывается, как материальная, так и финансовая поддержка.



Собственных соответствующих фондов, которые смогли бы справиться с этой задачей, у нас, как уже выше сказали, нет, помощь предоставляется таким семьям за счет финансовой и гуманитарной помощи двусторонних и многосторонних доноров.



Согласно официальным данным, объем гуманитарной помощи с начала этого года увеличился в 4 раза, а общая стоимость этой помощи по итогам первого квартала превысила $50 млн.



Многие люди говорят о нецелевом использовании этой помощи, в том числе, ее реализации в торговых точках, однако какие-либо факты, доказывающие существование такой практики, не предъявлялись.



Борьба с ростом цен



В антикризисном плане, как и в планах при предыдущих кризисах, существует пункт по предотвращению роста цен на социально значимые товары.



При той модели рыночной экономики, которая действует у нас, государство не имеет права вмешиваться в формировании цен на тех товарных рынках, где не существует монополистов (35% – одна компания, 50% – три компании и 75% - 5 компаний).



Такое вмешательство не приветствуется создателями этой модели по той простой причине, что такие действия могут привести к дефициту товаров, за которым неминуемо последует еще более высокий рост цен. Цены определяет сам рынок на основе спроса и предложения.



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Однако в 2018 году правительством Таджикистана было принято специальное постановление, которое допускает вмешательство государства в ценообразование социально значимых товаров, если цены на них будут необоснованно повышаться на 20 и более процентов.



В перечень вошли 19 наименований товаров первой необходимости (в основном продукты питания и ГСМ).



Также в антикризисном плане есть пункт, которым запрещается повышение тарифов на услуги субъектами естественной монополии. Данный пункт предполагает предотвращение повышения тарифов на коммунальные услуги (электроэнергию, тепло и воду), транспортные грузоперевозки, медицинские и образовательные услуги.



Субъекты естественной монополии регулируются и контролируются государством, тарифы на услуги таких субъектов устанавливаются правительством.



Тарифы на коммунальные услуги, к слову, не поднимались за последние два года.



Другое



План мероприятий содержит множество других абстрактных пунктов, в том числе, повышение прозрачности государственных предприятий, создание новых предприятий и цехов и новых рабочих мест с учетом возможного сокращения трудовой миграции, поддержка мигрантов и многое другое.



Завершается антикризисный план пунктом, который предполагает мониторинг его выполнения на постоянной основе соответствующими министерствами, ведомствами и местными исполнительными органами. Источник - Азия-Плюс

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