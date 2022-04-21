 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 22.04.2022
16:27  Владимир Путин и Си Цзиньпин смеются над "космонавткой" Камалой Харрис
16:25  Байден не смог выговорить фамилию конгрессмена и разрешил называть себя Биденом
16:21  Китайская корпорация готовится строить в России заводы СПГ
16:18  Цены сдержат, бедных – поддержат? В Таджикистане разработали антикризисный план, - Пайрав Чоршанбиев
16:08  Российские шахматы переезжают из Европы в Азию
16:05  Может ли Казахстан обеспечить себя продовольствием? - Егор Васильев
16:03  Российская нефть уходит в тень

14:43  Повитуха-война принимает роды новой эпохи.., - Андрей Фефелов
14:15  Казахстан отжал у России еще кусочек "Байконура"
13:57  В Турции под нынешним Мидьятом нашли подземный город первых христиан
13:55  Импортозамещение по-китайски. Все получится, если с умом.., - "СП"
13:52  Время смелых: запорожский поселок Розовка первым отрекся от Украины, - репортаж "Известий"
12:43  Орел против Дракона. Поможет ли инфовойна США "пододвинуть" Китай? - katehon.com
11:40  США И НАТО уже не "помогают" Украине, а фактически воюют с Россией, - В.Овчинский
10:46  Убытки "Роснано" нужно покрывать из средств Чубайса, - В.Катасонов
10:33  В афганском Мазари-Шарифе взорвана шиитская мечеть "Се Дукон" - более 30 погибших
10:29  Казахстанский фонд нацблагосостояния "Самрук-Казына" отказался от российских рублей
10:08  Обвинен в миролюбии. В Германии зашла речь о свержении канцлера Шольца, - "МК"
09:57  Почему в Бишкеке строят несуразные здания, рассказали в Союзе Кырархитекторов
09:53  КырТранс обрадовал: какие дороги станут платными в Кыргызстане
08:23  Казгенерал МВД Масимов (брат сидящего генерала КНБ) скрылся от следствия
08:10  В Испании изрубил себя и семью топором рос-укр-газ-олигарх Протосеня ("Новатэк")
06:35  В Алматы задержан за подготовку январского мятежа местный депутат и мини-олигарх Кудайберген
01:36  Арабское золото против иранского булата, - Лариса Шашок
01:34  Гагаузия отменит молдавский закон о запрете георгиевской ленты
00:26  Покушение на Токаева и западные спецслужбы, - С.Атаманов
00:15  Очередной блатной болашаковец Конуспаев (никогда не работавший послом) дослужился до замМИДа Казахстана
Четверг, 21.04.2022
21:37  ГКНБ Киргизии утверждает, что символика "Z" - "способствует межнациональной розни"
21:31  Саудовская нефть за юани: "удар по сердцу американской финансовой системы"
21:18  Узбекистан запретил россиянам заказывать банковские карты через третьи лица
21:14  Си Цзиньпин выдвинул новую концепцию безопасности в мире
16:27  В центре Казахстана (Нуринский район) собираются исследовать полузабытое гуннское святилище
16:26  В Таджикистане создали национальный поисковик Dodaho - аналог Google и Яндекс
16:24  Россия освободила граждан Узбекистана от обязательной регистрации
15:12  Крекс, пекс, фекс... ГосДумаRU переутвердила Набиуллину главой ЦентроБанка
14:44  С планов Путина сползла завеса тайны: Украину покрошат референдумами
14:42  "Саудовцы не изменят позицию по России": почему арабы игнорируют просьбы США
14:35  Российские гипермаркеты сети ОБИ переходят инвесторам из Казахстана
12:50  Путин отменил штурм "Азовстали". Из соображений гуманного гуманизма
12:48  Вагит Алекперов больше не глава "Лукойла". РосОлигархи играют в перепрятушки
12:29  В Казахстане с 2023 года появится госпремия в области гуманитарных наук имени Байтурсынулы
12:07  Арман Исетов назначен послом Казахстана в Таиланде
11:44  Уроки русского: как воспитать патриотическое поколение, - Платон Беседин
11:20  Бандера принял изобретателя "украинского боевого гопака" Лаврива
11:03  Экс-замМИД Сыздыков отправлен постпредом Казахстана в ОДКБ
10:53  Хорасанский халифат обстрелял ракетами Узбекистан (Термез). Но не попал
10:50  Здесь вам не тут... В Кыргызстане будут развивать "креативную экономику"
10:46  Сравнивая Тайвань с Украиной..., - Е.Пустовойтова
10:44  Мирзиеев уволил свыше 50 чиновников, мэр Ташкента строго предупрежден
09:51  Спящие - проснулись. Оживилась КазПартия "Ак жол"
09:45  Турция нашла почти 10 млрд долларов на добычу газа в Черном море
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Китайская корпорация готовится строить в России заводы СПГ
16:21 22.04.2022

Корпорация энергетической промышленности "Чжуню Синьсин" готовится строить в Приморском крае России крупнотоннажный завод СПГ, а в Хабаровском крае - малотоннажный. Ранее Запад ввел санкции к России по экспорту технологий и оборудования для сжижения газа. Запуск новых проектов в России из-за этого оказался под вопросом.

Китайская Корпорация энергетической промышленности "Чжуню Синьсин" готовится к строительству в Приморском крае крупнотоннажного завода по производству сжиженного природного газа мощностью 7 млн тонн в год. Генеральный директор российского подразделения корпорации, "Дальневосточной корпорации Синьсин", Ли Шаоши рассказал на встрече в Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) о ходе проекта и проектах малотоннажного завода СПГ мощностью до 80 тыс. тонн в год на территории Хабаровского края и логистического комплекса по перевалке СУГ в Еврейской автономной области.

По словам Ли Шаоши, которые приводит КРДВ, идут работы по подготовке к строительству завода СПГ в районе бухты Пяти Охотников Шкотовского района Приморского края.

"По проекту проведены геологические, геодезические и археологические изыскания. Получены технические условия от ресурсоснабжающих организаций на подключение к электросетям и водоснабжению на период строительства. Ведется разработка технико-экономического обоснования и проектной документации. Создание морского терминала предполагает также устройство зоны таможенного контроля. Для доставки в порт и дальнейшей перевалки СУГ будет проложена железнодорожная ветка. В настоящее время „Дальневосточная корпорация Синьсин" выбирает генерального подрядчика", - говорится в сообщении. Крупнотоннажный завод планируется запустить в 2027 году, а объем инвестиций составит около 490 млрд рублей.

"Согласно требованиям госпрограмм КНР по обеспечению углеродной нейтральности объем импорта и потребления СПГ в обозримой перспективе будет неуклонно расти. Это говорит о больших перспективах проекта. Мы рассчитываем занять около 10% в общем объеме импорта СПГ в КНР после ввода в эксплуатацию всех объектов", - заявил генеральный директор ООО "Дальневосточная корпорация Синьсин" Ли Шаоши.

При содействии КРДВ инвестор намерен подать заявку на получение статуса резидента свободного порта Владивосток.

Как сообщало EADaily, Евросоюз стремится отказаться от российского газа в течение пяти лет. Поэтому новые масштабные проекты СПГ добавили бы экспорту из России гибкости и глобальности. Но так как геополитический клинч продолжается, Брюссель принимает все более жесткие санкции и запретил в пятом санкционном пакете поставки технологий и оборудования для сжижения газа. Под угрозой оказались даже строящиеся проекты, так как ограничения распространяются и на предоплаченные заказы. Их разрешили завершить не позже 27 мая.

Эксперты отмечали, что у России есть технология среднетоннажного СПГ, которая используется на одной очереди "Ямал СПГ", но ее еще надо доводить до ума.

Источник - eadaily.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1650633660


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы ратифицировали Соглашение о деятельности Тюркской Академии в Казахстане
- Алихан Смаилов призвал страны Азии активнее использовать Транскаспийский международный транспортный маршрут
- Дополнительные антикризисные меры рассмотрели в Правительстве Казахстана
- Кадровые перестановки
- В Правительстве обсудили вопросы регулирования игорного бизнеса и лотерейной деятельности
- Состоялось расширенное заседание Коллегии МЧС
- 26 апреля состоится внеочередной XXIII Съезд партии "AMANAT"
- О ситуации на рынке ценных бумаг в марте 2022 года
- Председатель правления "Зерде" ответил на критику нацхолдинга
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  