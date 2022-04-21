Китайская корпорация готовится строить в России заводы СПГ

16:21 22.04.2022

Корпорация энергетической промышленности "Чжуню Синьсин" готовится строить в Приморском крае России крупнотоннажный завод СПГ, а в Хабаровском крае - малотоннажный. Ранее Запад ввел санкции к России по экспорту технологий и оборудования для сжижения газа. Запуск новых проектов в России из-за этого оказался под вопросом.



Китайская Корпорация энергетической промышленности "Чжуню Синьсин" готовится к строительству в Приморском крае крупнотоннажного завода по производству сжиженного природного газа мощностью 7 млн тонн в год. Генеральный директор российского подразделения корпорации, "Дальневосточной корпорации Синьсин", Ли Шаоши рассказал на встрече в Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) о ходе проекта и проектах малотоннажного завода СПГ мощностью до 80 тыс. тонн в год на территории Хабаровского края и логистического комплекса по перевалке СУГ в Еврейской автономной области.



По словам Ли Шаоши, которые приводит КРДВ, идут работы по подготовке к строительству завода СПГ в районе бухты Пяти Охотников Шкотовского района Приморского края.



"По проекту проведены геологические, геодезические и археологические изыскания. Получены технические условия от ресурсоснабжающих организаций на подключение к электросетям и водоснабжению на период строительства. Ведется разработка технико-экономического обоснования и проектной документации. Создание морского терминала предполагает также устройство зоны таможенного контроля. Для доставки в порт и дальнейшей перевалки СУГ будет проложена железнодорожная ветка. В настоящее время „Дальневосточная корпорация Синьсин" выбирает генерального подрядчика", - говорится в сообщении. Крупнотоннажный завод планируется запустить в 2027 году, а объем инвестиций составит около 490 млрд рублей.



"Согласно требованиям госпрограмм КНР по обеспечению углеродной нейтральности объем импорта и потребления СПГ в обозримой перспективе будет неуклонно расти. Это говорит о больших перспективах проекта. Мы рассчитываем занять около 10% в общем объеме импорта СПГ в КНР после ввода в эксплуатацию всех объектов", - заявил генеральный директор ООО "Дальневосточная корпорация Синьсин" Ли Шаоши.



При содействии КРДВ инвестор намерен подать заявку на получение статуса резидента свободного порта Владивосток.



Как сообщало EADaily, Евросоюз стремится отказаться от российского газа в течение пяти лет. Поэтому новые масштабные проекты СПГ добавили бы экспорту из России гибкости и глобальности. Но так как геополитический клинч продолжается, Брюссель принимает все более жесткие санкции и запретил в пятом санкционном пакете поставки технологий и оборудования для сжижения газа. Под угрозой оказались даже строящиеся проекты, так как ограничения распространяются и на предоплаченные заказы. Их разрешили завершить не позже 27 мая.



Эксперты отмечали, что у России есть технология среднетоннажного СПГ, которая используется на одной очереди "Ямал СПГ", но ее еще надо доводить до ума.