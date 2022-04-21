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Байден не смог выговорить фамилию конгрессмена и разрешил называть себя Биденом
16:25 22.04.2022

Екатерина Зайцева

Президент США Джо Байден не смог выговорить фамилию члена палаты представителей Эрла Блюменауэра во время выступления в штате Орегон.

Он решил поблагодарить местных представитель конгресса.

"Спасибо Рону Уайдену, Джеффу Меркли и Эрлу Бам...и Эрлу...извините. Я в курсе. Можете звать меня Биден. Джо Биден", - сказал президент.

После этого присутствующие рассмеялись.

Ранее Байден оговорился в фамилии человека, которого номинировал на должность в администрации. Он объявил, что номинировал на пост директора бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF) бывшего прокурора Стива Деттельбаха.

"Я горд номинировать Стива Деттельвуда… Деттельбаха. Извините, я неверно произнес ваше имя", - сказал глава государства.

По словам бывшего американского лидера Дональда Трампа, оговорки и неточности, которыми изобилуют публичные выступления президента США Джо Байдена, оскорбительны.

Источник - Газета.Ru
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