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Владимир Путин и Си Цзиньпин смеются над "космонавткой" Камалой Харрис
16:27 22.04.2022

Камала Харрис напрасно пытается выдать себя за профессионала космической сферы, сообщает сайт телеканала Fox News. По мнению автора статьи, слабые попытки вице-президента США призвать Путина и Си к запрету на испытания противоспутниковых ракет могут только рассмешить лидеров Китая и России.

Ребекка Грант (Rebecca Grant)

Пожалуйста, держите вице-президента Камалу Харрис подальше от Космических сил США. Вместо того, чтобы посетить южную границу Америки или даже Украину, вице-президент Харрис отправилась в Калифорнию, чтобы выступить в понедельник с большой речью на военно-воздушной базе Ванденберг.

"Космос - это захватывающе", - Харрис ворковала тем фальшиво-веселым тоном, которым мы говорим с шестилетними детьми, когда уговариваем их съесть брокколи за ужином. "Он затрагивает каждого из нас и всех нас объединяет", - продолжила она. Осторожно, спойлер: будет еще хуже.

Когда военнослужащие Космических сил выстроились позади нее, чтобы выслушать большую речь, Харрис объявила, что США прекратят "разрушительные спутниковые испытания" - это когда ваша ракета взрывает ваш собственный устаревший спутник на орбите. "Эти испытания опасны, и мы не будем их проводить", - сказала Харрис. Затем она призвала все страны, включая Китай и Россию, присоединиться к этому запрету.

Но ирония вот в чем: США не планируют взрывать спутники. Единственное реальное американское противоспутниковое испытание произошло в 1985 году. Надо сказать, это было довольно крутое действо с участием истребителя F-15 и специальной ракеты. Затем, в 2008 году, США сбили неработающий спутник-шпион, тщательно рассчитав время удара, чтобы осколки сгорели в атмосфере.

И это все. Это весь "послужной список" США - два выстрела. Дать одностороннее обещание остановить то, чего США и так не делали, было для Харрис большой глупостью.

Путин и Си Цзиньпин над ней смеются. Китай не занимается контролем над вооружениями. Более того, у Китая есть планы по доминированию в космосе. Пекин отреагировал во вторник, пригласив всех членов ООН взглянуть на космическую станцию через партийный рупор "Жэньминь жибао" с фотографиями трех китайских астронавтов, вернувшихся на Землю 13 апреля.

Что касается России, я сомневаюсь, что ответственное поведение в космосе занимает первое место в списке приоритетов Путина. Кроме того, 15 ноября 2021 года Россия уже взорвала спутник на орбите.

Попытка превратить Харрис в международного космического дипломата - еще один признак потери контроля во внешней политике со стороны Белого дома.

Все, что она сделала, - это привела в ярость членов Конгресса, которые считаются экспертами в космической политике. Республиканец Даг Лэмборн (Doug Lamborn) из Колорадо назвал политический шаг Харрис "совершенно ненужным", а его однопартиец Майк Роджерс (Mike Rogers) из Алабамы сказал, что это "никак не влияет на сдерживание наших противников".

И еще одно замечание - о ее манере говорить. Объединенный центр космических операций, который посетила Харрис, представляет собой фантастический командный пункт, где космические силы США и союзники наблюдают и отслеживают наши спутники, а также следят за 29 тысячами обломков космического мусора и почти 2,7 тысячами спутников, запущенными многими странами. Не знаю почему, но ее голос звучал так, словно она говорила с профессионалами своего дела свысока.

Поневоле задаешься вопросом, не политический ли это ход, прописанный ее подчиненными. Харрис в качестве вице-президента возглавляет Национальный космический совет. Она в некотором роде главная фигура космической политики США. В информационном бюллетене Белого дома в связи с ее большой речью утверждалось, что "значительное сокращение испытаний противоспутникового оружия и образования мусора способствует национальной безопасности США". Тем не менее попытка придать Харрис авторитет провалилась из-за малоубедительной позиции по космической политике.

Космос - это действительно важно. Потеря спутников глобального позиционирования, которыми управляют ВВС США, обойдется американцам по меньшей мере в миллиард долларов в день. Я категорически против орбитального мусора, как и наши Космические силы. Они даже запускают большие группы малых спутников, чтобы вся сеть не вышла из строя, если один из них - случайно или намеренно - будет поражен.

К сожалению, России и Китаю просто нет дела. Россия "обогатила" орбиту 1,5 тысячами обломков космического мусора еще в ноябре, после прямого уничтожения своего спутника. Они добавились к 2,8 тысячам обломков, созданных Китаем в 2007 году. У обеих стран есть и другое оружие. Например, китайская лазерная установка наземного базирования. Они также могут выкидывать неприятные трюки на орбите, например, преднамеренные столкновения, которые сбивают спутники с орбиты или повреждают чувствительную оптику и антенны.

Россия и Китай представляют реальную угрозу для США в космосе. И нет ни малейшего шанса, что Харрис заставит их передумать.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1650634020


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