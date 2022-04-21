Росшнырьэлитка. Кто разрешил экс-вице-премьеру и губернатору Хлопонину удрать из страны?

17:32 22.04.2022

Что известно об эмиграции бывшего главы Красноярского края Хлопонина?



В сети появилась информация о том, что бывший губернатор, экс-полпред президента по СКФО, бывший заместитель председателя правительства России, бизнесмен Александр Хлопонин покинул страну.



Первым об его отъезде рассказал телеграм-канал #сетевая_партия. В сообщении говорится о том, что миллиардер уехал вместе с супругой по израильскому паспорту в Хайфу. Информацию стали активно постить другие телеграмм-каналы. В том числе это сделал и депутат Госдумы Михаил Делягин. Он сослался на телеграмм-канал Обраz будущего, в котором сообщалось, что Хлопонин уехал не в Израиль, а в Италию.



Как сложилась карьера экс-губернатора Красноярья Александра Хлопонина?Корреспондент "АиФ-Красноярск" связался с пресс-службой компании "Интергео", где бывший губернатор края, возглавляет совет директоров. Там ответили, что информации об отъезде руководителя у них нет и посоветовали обратиться вгруппу "ОНЭКСИМ", куда входит "Интергео". Но дозвониться до пресс-секретаря компании не удалось, на запрос он пока не ответил.

При этом журналисты ТВК смогли связаться с помощницей Хлопонина (ее имя не называется). Она ответила, что "Александр Геннадьевич никуда не эмигрировал".



Сам Хлопонин сообщения о своем отъезде за рубеж нигде не комментировал.



Кстати, год назад в интервью ТВК бизнесмен говорил о том, что хотел бы вернуться в Красноярский край.



Напомним, Александр Хлопонин в 2001–2002 годах был губернатором Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа, с 2002 по 2010 год - губернатором Красноярского края. С 2010 года занимал посты заместителя председателя правительства РФ и полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Должность полпреда он оставил в 2014 году, правительство России покинул в 2018-м.



В 2017 году Александр Хлопонин заработал почти 3 млрд руб. - больше чем все остальные члены правительства того года вместе взятые.