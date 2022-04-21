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Казахстан прогнулся перед Западом, предав Россию, - "МК"
20:53 22.04.2022

Фонд "Самрук-Казына" отказался привлекать финансирование в рублях

Казахстанский государственный Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" объявил, что привлечение финансирования в рублях из-за санкций в отношении российских банков больше не рассматривается. Об этом заявила на брифинге управляющий директор по экономике и финансам, член правления фонда Назира Нурбаева. По ее словам, раньше такое финансирование было актуальным, но теперь ситуация изменилась.

Основанный в 2008 году фонд "Самрук-Казына" – это коммерческая структура, в которой правительство Казахстана является единственным акционером. В его "портфеле" – такие компании, как авиаперевозчик "Эйр Астана", национальная нефтегазовая компания "Казмунайгаз", "Казатомпром" и "Казахстанские железные дороги".

Заявления представителей фонда специально для "МК" прокомментировал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин.

– Получается, Казахстан, чью государственность РФ спасла в январе, все же готов "вонзить ей нож в спину"?

– На Казахстан оказывается плотное давление со стороны наших западных уже не партнеров. Недавно там побывала заместитель Госсекретаря США Узра Зея, которая прямым текстом говорила, что ценит казахстанскую позицию, что американская сторона учитывает интересы Казахстана в связи с санкционным давлением на Россию. Она говорила, что ведется совместная работа для того, чтобы снизить издержки для Казахстана от антироссийских санкций.

Казахстанские чиновники уровня замглавы администрации Сулейменова, министра иностранных дел, его зама уже неоднократно за последние полтора месяца говорили: они испытывают тревогу в связи с тем, что на Казахстан могут распространиться вторичные санкции, если он будет пытаться как-то конвертировать свою возможность поставлять РФ подсанкционные материалы либо осуществлять с ее банками финансовые операции.

Налицо вполне понятная ситуация. Казахи боятся. Они хотели "проскочить между струйками". Еще месяц назад в экспертном сообществе Казахстана было много разных версий того, как Казахстан может озолотиться, превратившись в такой "хаб", как было в свое время с белорусскими креветками и манго. Сейчас все эти разговоры заглохли. Давление на них очень велико.

– Значит, казахстанских креветок мы не попробуем и все надежды, что Казахстан поможет нам в обходе санкций, напрасны?

– Казахская элита поняла все еще до санкций, еще несколько лет назад, когда значительная часть всех казахстанских резервов была заморожена в западных банках. Потом резервы разморозили, а осадок остался.

Казахская элита боится: и за себя лично, за свои ресурсы, которые все в Европе и Штатах, и за бюджет. Видимо, американка приехала, чтобы довести до них мысль, что все это можно повторить опять, буквально по щелчку пальцев. Поэтому теперь принимаются такие решения, которые демонстрируют, что Казахстан, пытаясь все же оставаться многовекторным, отодвигает российский вектор на задний план и прогибается под западную повестку.

–​ Что может предпринять в этой ситуации РФ?

– Если Россия будет реагировать на эту политику как-то иначе, чем она это делала до сих пор, то может произойти то, о чем товарищ Саахов говорил в "Кавказской пленнице": "Через день она проголодается, через неделю тосковать будет, а через месяц умной станет".

Это я к тому, что 90% казахстанского экспорта проходит через территорию РФ. Не говоря уже о прочих моментах, которые могут очень легко привести казахстанскую элиту в более-менее адекватное состояние. Будет РФ предпринимать эти шаги или постарается опять "понять и простить" нашего слабовольного стратегического партнера, это вопрос к Кремлю.

–​ Президент Токаев – это наш друг или нет?

– Токаев, жизнь которого в буквальном смысле мы спасли в январе, конечно, остается человеком, устраивающим Россию. На Западе его до сих пор воспринимают в значительной степени как пророссийскую фигуру, которую неплохо было бы и поменять. На него оказывается жесткое давление внутри страны. Позиции у него достаточно слабенькие.

Кто сейчас нагнетает основную антитокаевскую истерию в Казахстане? Это прозападные НПО, которых там как грязи, – это прозападные СМИ, которые десятилетиями сидят на западных грантах, это национал-патриоты, которые тоже сидят на западных грантах. Поэтому Токаеву приходится изворачиваться и принимать такие решения, которые в России будут восприняты не очень хорошо и могут вызвать большие сложности. Войдет Россия в его положение или нет – это вопрос к нашему руководству.

Марина Перевозкина

Источник - московский комсомолец
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