|В Казахстане изменится статус прокуратуры
21:16 22.04.2022
Разработан консультативный документ регуляторной политики "Проект Конституционного закона Республики Казахстан "О прокуратуре", сообщает Zakon.kz.
В новом законе планируется закрепить действенные инструменты и механизмы, которые позволят более эффективно обеспечивать соблюдение законности, защищать и восстанавливать права и свободы граждан, интересы бизнеса, общества и государства.
Существующая система актов прокурора будет дополнена актами в сфере уголовного преследования (например, обвинительный акт, протокол об уголовном проступке, протокол обвинения и др.).
Кроме того, планируется:
пересмотреть систему финансирования органов прокуратуры;
упорядочить нормотворческую деятельность прокуратуры (в частности, разрешить особый порядок принятия НПА, в том числе без их государственной регистрации, для оперативного реагирования на актуальные вызовы);
уточнить полномочия прокурора по каждому направлению надзора;
усилить взаимодействие органов прокуратуры с правозащитными институтами (с Уполномоченным по правам человека и общественностью – СМИ, НПП);
прокуратура станет уполномоченным органом по расследованию пыток;
будет пересмотрен порядок проведения и назначения проверок.
Посмотреть досье на документ можно здесь.
Лариса Черненко