В Казахстане изменится статус прокуратуры

21:16 22.04.2022

Разработан консультативный документ регуляторной политики "Проект Конституционного закона Республики Казахстан "О прокуратуре", сообщает Zakon.kz.

В новом законе планируется закрепить действенные инструменты и механизмы, которые позволят более эффективно обеспечивать соблюдение законности, защищать и восстанавливать права и свободы граждан, интересы бизнеса, общества и государства.



Существующая система актов прокурора будет дополнена актами в сфере уголовного преследования (например, обвинительный акт, протокол об уголовном проступке, протокол обвинения и др.).



Кроме того, планируется:



пересмотреть систему финансирования органов прокуратуры;



упорядочить нормотворческую деятельность прокуратуры (в частности, разрешить особый порядок принятия НПА, в том числе без их государственной регистрации, для оперативного реагирования на актуальные вызовы);



уточнить полномочия прокурора по каждому направлению надзора;



усилить взаимодействие органов прокуратуры с правозащитными институтами (с Уполномоченным по правам человека и общественностью – СМИ, НПП);



прокуратура станет уполномоченным органом по расследованию пыток;



будет пересмотрен порядок проведения и назначения проверок.



Посмотреть досье на документ можно здесь.



Лариса Черненко