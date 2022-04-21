Украина: хроника событий 22 апреля

00:01 23.04.2022 ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.



"Росбалт" продолжает рассказывать о событиях, последовавших после заявления президента РФ Владимира Путина о начале спецоперации в Донбассе и на Украине в ответ на обращение руководителей ЛНР И ДНР. По требованию Роскомнадзора СМИ должны использовать данные о ее ходе только из официальных российских источников. С информацией о событиях, происходивших 21 апреля, можно ознакомиться здесь.



00:26. Министр обороны США Ллойд Остин на следующей неделе проведет в Германии консультации с участием коллег из других стран, посвященные укреплению военного потенциала Украины, сообщил представитель Пентагона Джон Кирби. По его словам, на серии встреч будут обсуждаться оборонные потребности Киева, а также поддержка безопасности и суверенитета Украины в долгосрочной перспективе.



00:48. Ущерб, который понесла Украина в результате российской военной операции достиг $60 млрд, заявил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс на онлайн-конференции. Он также рассказал, что к настоящему моменту банк мобилизовал более $3 млрд с целью предоставления экономической помощи Украине для обеспечения функционирования ее ключевых государственных служб.



01:10. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Организация Объединенных Наций (ООН) не справились с урегулированием ситуации вокруг Украины и должны быть заменены на более эффективные институты, заявил министр обороны Украины Алексей Резников в статье для газеты The Wall Street Journal.



01:41. Италия выделит дополнительно 200 млн евро в качестве помощи Украине, сообщил министр финансов страны Даниэле Франко. Ранее Италия в качестве помощи Киеву выделила 110 млн евро, а также 25 млн евро направила международным организациям для помощи украинцам.



02:04. Пентагон по-прежнему не может связаться с российским Минобороны, заявил представитель ведомства Джон Кирби. Последний контакт между министрами обороны РФ и США состоялся 18 февраля, еще до начала спецоперации на Украине.



02:46. Британские власти выдали попавшему под санкции Газпромбанку лицензию, позволяющие проводить платежи банку и его "дочкам" в рамках контрактов на поставку газа в Евросоюз. Согласно данным, опубликованным на сайте Управления по осуществлению финансовых санкций страны (OFSI), лицензия будет действовать с 21 апреля по 31 мая. Она распространяется на обслуживание контрактов, заключенных до момента выпуска лицензии и предназначена "обеспечить доступность газа в Европейском союзе".



03:12. Евросоюз пока не планирует вводить общее эмбарго на поставки российской нефти, поскольку несколько стран, входящих в союз, пригрозили заблокировать подобное решение в случае голосования, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.



04:31. Решение Москвы ввести санкции в отношении Оттавы не изменит позицию Канады по Украине, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.



05:22. Евросоюз будет закупать тяжелое вооружение и бесплатно передавать его Украине, заявил глава Евросовета Шарль Мишель. Он также добавил, что публичные заявления о таких закупках не будут делаться по соображениям безопасности.



06:14. Для отстранения России от участия в "Группе двадцати" (G20) необходимо единогласное решение всех стран-участниц, однако пока согласия по этому вопросу нет, заявила глава Минфина США Джанет Йеллен.



06:35. Германия дополнительно предоставит Украине 37 млн евро (около $40 млн) для ликвидации последствий военных действий, передает Reuters со ссылкой на газету Augsburger Allgemeine. Около 22,5 млн евро будут направлены на реконструкцию электросети Украины, а 14,4 млн пойдут на восстановление жилых помещений и на медицинское оборудование.



07:02. Европа обязана помогать Украине как гуманитарно, так и поставками оружия и боеприпасов. С таким заявлением выступила маршалок Сейма Польши Элжбета Витек во время совместной пресс-конференции с заместителем председателя Верховной рады Украины Еленой Кондратюк. В свою очередь Кондратюк отметила, что для Украины не менее важным было бы членство в Евросозе.



07:12. Неизвестные раскрасили ворота дома в Риге депутата Европарламента Татьяны Жданок в цвета флага Украины. Как сообщила сама Жданок, она обратилась в полицию. Татьяна Жданок была одним из немногих евродепутатов, не поддержавших в марте резолюцию против российской военной спецоперации на Украине.



07:30. Польский премьер Матеуш Моравецкий постарается убедить канцлера ФРГ Олафа Шольца начать передавать Украине тяжелое вооружение. "Германия действительно сохраняет очень двусмысленную позицию", - подчеркнул Моравецкий на пресс-конференции, сообщает "Укринформ". Также премьер Польши отметил, что "восстановление безопасности" будет означать "решительный отказ от российской нефти, газа и российского угля".



07:41. Украинские военные два раза за минувшие сутки обстреляли территорию в зоне ответственности Луганской Народной Республики, под обстрел попали поселки Донецкий и Фрунзе. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Ранена жительница Фрунзе, повреждены жилые дома.



07:53. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале назвал "ерундой" сообщения, поступавшие, в том числе, из окружения президента Украины, о том, что он якобы собирается убить Владимира Зеленского. "Тебя скоро свои же отравят… А нам ты не мешаешь, ты всего лишь хороший игрок команды КВН… Давай, беги куда глаза глядят", - заявил Кадыров.



08:13. Небольшое количество украинских военных в настоящее время проходит обучение в Великобритании. Об этом сообщает Reuters. По словам представителя премьера Бориса Джонсона, в частности, в этом месяце они начали осваивать бронированные патрульные машины, подаренные Британией.



08:31. Власти Эстонии установили с 26 апреля по 10 мая запрет на проведение общественных собраний и демонстрацию символики, оправдывающих российскую спецоперацию на Украине. Полиция опасается "возможных провокаций" на годовщину событий "Бронзовой ночи" и в ходе празднования 9-го мая. Запрет действует только в двух уездах, включая столицу, однако, по словам главы МВД Кристиана Яани, это не значит, что на остальной территории Эстонии можно свободно использовать такую символику.



08:52. Количество погибших мирных жителей на территории Украины за сутки, по данным Организации Объединенных Наций, возросло на 121 человека (это не означает, что все они погибли за последние 24 часа, в это число включены все верифицированные за это время случаи). Это второй показатель за все время проведения спецоперации. Таким образом общее число погибших с 24 февраля составило 2345 гражданских лиц, всего пострадавших - 5264. Об этом сообщило накануне Управление верховного комиссара ООН по правам человека.



09:12. Оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук в настоящее время подвергается многочисленным допросам. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью Громадскому ТВ, сообщает ТАСС. "Он дает сейчас показания, рассказывает все, что происходило, с кем он работал, как он зарабатывал и так далее", - сказал Данилов. По его словам, обмен Медведчука возможен, но не ранее, чем будут завершены допросы.



09:27. Москва открыта для честного диалога с Вашингтоном, поскольку каналы связи для этого сохраняются даже в нынешних условиях. Об этом заявил заместитель директора Департамента Северной Америки МИД РФ Сергей Кошелев, сообщает РИА Новости. По его словам, происходящее стало следствием того, что "США и НАТО отмахнулись от наших озабоченностей".



09:34. Вооруженные силы ЛНР контролируют до 90% территории Луганской Народной Республики. Об этом заявил телеканалу "Россия-24" представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.



09:45. Несмотря на то, что "режим тишины" сегодня не объявляется, а вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила о неоткрытии гуманитарных коридоров, военная администрация остающейся под контролем Украины части Луганской области предпримет попытку эвакуировать мирных жителей из Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Горного и Попасной. Об сообщил руководитель администрации Сергей Гайдай.



10:01. Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил о задержании на подконтрольной российским военным территории украинских диверсантов, которые собирались осуществить подрыв российского гуманитарного конвоя с помощью заминированного автомобиля. Как отмечает РИА "Новости", также изъято большое количество оружия и боевого снаряжения, включая ПЗРК, гранатометы и мины.



10:10. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал все страны искать пути диверсификации поставок ядерного топлива для уменьшения зависимости от России. Об этом он заявил в Вашингтоне, проведя встречу с министром торговли США Джиной Раймондо, "Это, прежде всего, касается вопроса национальной безопасности", - отметил он.



10:19. Австралия ввела против России из-за ее специальной военной операции новые санкции. Под ограничения попали 147 российских граждан, включая "дочь Сергея Лаврова" Екатерину Винокурову.



10:31. Российское Минобороны сообщило о продвижении подразделений ВС РФ через освобожденные от украинских войск населенные пункты Харьковской области. Как сказано в Telegram-канале министерства, безопасность движения колонн обеспечивают ударные вертолеты ВКС.



10:45. Владеющая торговыми марками Zewa, Libresse и Libero компания Essity уходит с рынка РФ. Об этом говорится в заявлении компании.



10:51. Как сообщили на утреннем брифинге Минобороны России, в результате удара "Калибрами" в районе станции Мелиоративное уничтожено до батальона личного состава противника с вооружением и военной техникой; в районе населенного пункта Новоселка уничтожен украинский С-300; в районе Александровки нанесено поражение командному пункту и району сосредоточения живой силы и военной техники, уничтожено до 80 солдат противника, 23 единицы бронетехники и автомобилей; оперативно-тактической авиацией поражены 58 военных объектов Украины, в том числе 4 пункта управления; ракетными войсками и артиллерией в течение ночи выполнено 1285 огневых задач, уничтожены 9 складов горючего и 37 пунктов управления.



11:40. Российские военные в ходе второй фазы спецоперации на Украине собираются взять под контроль Донбасс и Южную Украину. Об этом заявил исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев, передает ТАСС. "С начала второй фазы спецоперации […] одной из задач российской армии является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной", - сказал он. По его словам, контроль над Донбассом позволит обеспечить сухопутный коридор в Крым, а также "воздействовать на жизненно важные объекты украинской экономики", а над югом Украины - еще один коридор в Приднестровье, где "отмечаются факты притеснения русскоязычного населения".



11:45. Посольство Узбекистана вернулось из Львова в Киев, сообщил посол Узбекистана в Украине Алишер Курманов. К настоящему моменту в столицу Украины вернулись представители ЕС, Франции, Италии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Турции, Чехии, Словении, Ватикана, Молдовы, Грузии, Ирана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана.



11:52. Глава автономии крымских татар Эйваз Умеров предложил восстановить Крымский федеральный округ - для интеграции южных регионов Украины в российское экономическое пространство. Он отметил, что "решать судьбу освобожденных регионов должны их жители", сообщает РИА Новости.



12:05. В результате падения самолета АН-26 в Запорожской области, по предварительной информации, погиб один человек, еще двое пострадали, сообщает Запорожская ОВА. "Сегодня в 09:00 в районе Михайловки Запорожского района упал самолет АН-26, по предварительной информации, принадлежавший Украине. Воздушное судно выполняло технический рейс. …Количество экипажа и причины падения выясняются", - пишет ОВА. По предварительной и пока не подтвержденной информации, самолет задел электроопору, в результате чего загорелся двигатель, сообщают украинские СМИ.



12:25. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о возможном расширении целей российской спецоперации на Украине после заявления представителя командования Центрального военного округа о том, что Россия планирует установить контроль над югом Украины, что даст возможность получить выход в Приднестровье. "Мы по-прежнему никак не комментируем вопросы, которые связаны с проведением (спецоперации)", - сказал Песков.



12:32. Шведская компания SKF, крупнейший производитель подшипников в мире, заявила об уходе из России.



12:44. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не будет вводить ограничения в отношении поставок российского газа. Об этом он сообщил в интервью газете Corriere della Sera. "Это вопрос, который может в будущем обсуждаться за столом переговоров. Насчет угля и нефти уже идут переговоры, но про газ еще нет", - сказал Макрон. Он отметил, что отказ от российского газа повлечет огромные трудности для народа Франции, и подчеркнул, что правительство уже много лет говорит об этом. По словам политика, вопрос энергетического суверенитета для Франции является принципиальным и страна не откажется от процесса получения энергоресурсов из разных источников.



12:52. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак отреагировал на озвученные планы РФ отвоевать Донбасс и весь юг Украины вплоть до Приднестровья. "У нас есть собственные сценарии защиты Украины. Уже многие планы Москвы были разрушены работой нашей армии и народа", - написал Ермак.



13:06. Управление верховного комиссара ООН по правам человека не имеет данных о том, что на Украине во время специальной военной операции России были совершены акты геноцида. Об этом заявила на брифинге в Женеве официальный представитель этого управления Равина Шамдасани. "У нас нет информации, которая указывала бы на совершение геноцида", - сказала она.



13:33. В ЛНР задержали одного из сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, который признался в передаче иностранным спецслужбам сведений закрытого характера. Об этом сообщает министерство государственной безопасности ЛНР.



13:40. Россия готова вновь ввести "режим тишины" для эвакуации с "Азовстали" украинских военных, согласных сложить оружие, и гражданских, если они там есть, заявили в Минобороны России. Началом гуманитарной паузы должно стать поднятие белых флагов по периметру или на отдельных направлениях "Азовстали".



14:19. Вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала мировых лидеров помочь с организацией гуманитарного коридора из "Азовстали". Она выступила с таким заявлением, несмотря на очередное предложение, сделанное Минобороны РФ, о таком коридоре. Верещук утверждает, что "украинским военным он не нужен", поскольку они не собираются капитулировать, не "обратив внимания" на то, что российская сторона предложила эвакуировать, в том числе, и гражданских лиц, если они находятся на комбинате, - причем как в сторону России, так и в сторону Украины.



14:29. В Румынии допускают, что в будущем передадут Украине самолеты МиГ-21 Lancer, которые временно не используются. Об этом заявил председатель Палаты депутатов Марчел Чолаку, сообщает РИА Новости. МиГи предполагается заменить самолетами F-16.



14:45. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о намерениях продолжить Стамбульский процесс на уровне лидеров, сообщает РИА Новости. По его словам, если президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский "примут наше приглашение, мы проведем встречу на высшем уровне в Стамбуле". Также он хотел бы провести телефонные переговоры с Путиным и Зеленским в ближайшие дни.



15:01. На территории Донецкой Народной Республики в настоящее время находится около 3000 пленных военнослужащих вооруженных формирований Украины, добровольно сложивших оружие. Об этом заявил министр юстиции ДНР Юрий Сироватко, сообщает ДАН. Из этого числа около 500 человек находятся в ведении военной комендатуры, Народной милиции и МГБ. С ними проводятся следственные действия, чтобы установить степень участия каждого из них в военных преступлениях.



15:15. Народный депутат, совладелец ФК "Динамо" (Киев) и бывший вице-президент УЕФА Григорий Суркис, уже покидавший Украину после начала военной спецоперации, и вывезший тогда за границу двух внуков, задержан на пограничном пункте пропуска Краковец при попытке снова выехать из страны. Как сообщают украинские СМИ со ссылкой на источник в силовых структурах, Суркис пытался вывезти 13 часов.



15:33. Глава Евросовета Шарль Мишель призвал президента России Владимира Путина напрямую пообщаться с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом, как информирует ТАСС, сообщил журналистам источник в Евросовете. Он пояснил, что разговор с Путиным состоялся после визита Мишеля на Украину 20 апреля.



15:51. Следственный комитет РФ даст оценку словам лидера запрещенного в России украинского "Национального корпуса" Андрея Билецкого о возможном ударе ракетой "Точка-У" по участникам шествия "Бессмертный полк" в Мариуполе. В Следкоме пообещали проанализировать его высказывания и принять "исчерпывающий комплекс мер по установлению лиц, которые участвуют в подготовке преступлений против мира и безопасности человечества", сообщает ТАСС.



16:06. Глава украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия заявил, что грузинское правительство продолжает "помогать" России обходить международные санкции. "Российские бизнесмены обходят санкции с помощью грузинских компаний. Все это делается из ведома грузинского правительства", - заявил Арахамия в интервью телеканалу Mtavari Arkhi. Он отметил, что намеренно не пошел на встречу с грузинской парламентской делегацией во главе со спикером Шалвой Папуашвили, но встретился в Киеве с представителями оппозиционной партии "Единое национальное движение".



16:13. Вероятность контактов президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским зависит от результатов российско-украинских переговоров. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом Путин заявил сегодня в разговоре с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. При этом российский лидер отметил, что в ходе переговоров "украинская сторона проявляет непоследовательность и не готова искать взаимоприемлемые решения".



16:30. Служба государственной безопасности призвала Русский союз Латвии избегать "незаконной деятельности". В противном случае против него будут применены установленные законодательством меры, сообщает LETA. СГБ считает, что действия РСЛ "направлены на оправдание внешней политики и нарушения норм международного права, реализуемых Россией, и распространение пропаганды".



16:52. 42 мирных жителя погибли и 189 получили ранения за неделю в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой, информирует ДАН. Также погибли 225 донецких силовиков, 760 ранены. Всего за время конфликта, начиная с 2014 года на территории ДНР, погибли по меньшей мере 6852 человека, включая 100 детей.



16:59. Переговоры Москвы и Киева застопорились. Такое мнение высказал министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам встречи с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди, сообщает РИА Новости. По его словам, высланное пять дней назад Украине очередное предложение, остается без ответа.



17:25. Представители стран G7 покинули заседание комитета Всемирного банка по развитию, когда начал выступать представитель России. Об этом сообщает агентство Reuters.



17:41. Правительство Нидерландов намерено полностью прекратить все закупки российского газа, нефти и угля к концу года. Такое заявление сделал министр по вопросам климата и энергетики страны Роб Йеттен. Он пояснил, что за счет экономии энергии и импорта сжиженного газа (СПГ) из других стран Нидерланды смогут заменить весь российский газ до конца этого года. Кабмин также откажется и от российских нефти и угля.



17:59. Нидерланды совместно с Германией намереваются поставить Украине бронированные гаубицы, заявил министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.



18:20. ЕС намерен ввести шестой пакет санкций против России в начале следующей недели. Об этом сообщают источники издания Politico. Новый пакет санкций, уточняет газета, может включать "определенный запрет" на импорт российской нефти, а также отключение новых российских банков от SWIFT.



18:41. Причиной ухода президента "ЛУКОЙЛа" Вагита Алекперова из компании стали персональные санкции против него, введенные ранее Великобританией и Австралией. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия-24". "Это мешает развитию компании, - пояснил он. - Поэтому я принял решение дистанцироваться от деятельности компании. Я сегодня не являюсь членом правления, ни президентом компании, ни членом совета директоров". 30 мая акционеры выберут нового президента компании.



18:59. Французский лидер Эммануэль Макрон заявил в интервью газете Ouest-France, что Франция передает Украине противотанковые ракетные комплексы Milan и самоходные артиллерийские установки CAESAR. Правда, он не уточнил, сколько единиц вооружения передается.



19:18. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал "немедленно создать гуманитарные коридоры из "Азовстали" и других частей Мариуполя в другие части Украины с "необходимыми гарантиями прекращения огня". Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Борреля. Глава Евросовета Шарль Мишель в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным также призвал открыть "гуманитарные коридоры" из Мариуполя. Со своей стороны Путин рассказал о постоянно принимаемых мерах по защите гражданского населения Донбасса, ежедневном открытии "гуманитарных коридоров". По его словам, после освобождения Мариуполя отдан приказ отменить штурм "Азовстали", и всем сложившим оружие гарантируется жизнь.



19:35. Премьер-министр Италии Марио Драги выступает против участия российских и белорусских теннисистов на турнире категории Masters 1000 в Риме. Об этом сообщает Corriere della Serra. Отмечается, что организаторы турнира оценивают последствия в случае отказа от допуска россиян и белорусов, поскольку турнир в Риме, в отличие от Уимблдона, проводится непосредственно под патронажем Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В частности, у турнира имеется риск лишиться престижного статуса Masters 1000.



19:51. В Минобороны РФ заявили, что в Мариуполе обстановка нормализовалась, и жители могут свободно передвигаться по улицам. Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражено 26 военных объектов ВСУ, также ВС РФ высокоточными ракетами поразили 13 военных объектов Украины, добавили в российском военном ведомстве. Фрегат Черноморского флота нанес удар четырьмя крылатыми ракетами "Калибр" по военным объектам Украины, уничтожено до батальона украинских военных с вооружением и военной техникой.



20:01. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 26 апреля посетит Москву и встретится с Владимиром Путиным для обсуждения перспектив урегулирования ситуации на Украине.



20:22. Сегодня днем поражены огнем 11 опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и военной техники отметили в Минобороны РФ. Уничтожено до двух рот противника, а также 27 единиц бронетехники и автомобилей, склад ракет для ЗРК "Оса-АКМ", 21 район сосредоточения живой силы и военной техники. В районах населенных пунктов Торецкий, Комар и Богатырь уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения. В районе Барвенково уничтожены: вертолет Ми-8, ЗРК "Бук-М1", а также РЭБ. Кроме того, ВС РФ взяли под контроль арсенал ВСУ в Харьковской области с тысячами тонн боеприпасов.



20:36 Все остатки украинских нацбатальонов вместе с иностранными наемниками из США и Европы на территории "Азовстали" надежно заблокированы, заявило Минобороны России.



20:55. Россия наращивает поставки своей нефти в Европу, сообщает газета WSJ, ссылаясь на данные сервисов Kpler. Так, в апреле морским транспортом в страны Европы было поставлено нефти из России на 0,3 млн баррелей больше по сравнению с мартом. Всего с начала начала апреля на танкеры отгружено 11 млн баррелей (около 40% поставок нефти из РФ в Европу). При этом их маршрут сопровождается пометкой "пункт назначения неизвестен".



21:14. Минэнерго Белоруссии сообщило о том, что подача электроэнергии в стране со стороны Чернобыльской АЭС приостановлена. "Решение о прекращении электроснабжения ЧАЭС от белорусской энергосистемы принято по инициативе украинской стороны", - говорится в сообщении ведомства.



21:28. Банк "Тинькофф" решил отказаться от имени основателя Олега Тинькова в своем названии и провести ребрендинг. Напомним, что ранее Тиньков выступил с критикой проведения спецоперации России на Украине.



21:44. Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты ведут переговоры с властями Украины о предоставлении Киеву "заверений безопасности". По ее словам, переговоры не являются публичными.



21:58. Евросоюз готовит шестой пакет санкций против России. Новые ограничительные меры могут быть представлены в начале следующей недели, сообщает газета Politico со ссылкой на высокопоставленных дипломатов ЕС. Пакет, вероятно, обнародуют 25 апреля, а обсуждение мер будет вестись среди стран-участниц ЕС в течение недели. В новый пакет санкций, скорее всего, войдут "определенный запрет" на импорт российской нефти, а также исключение ряда российских банков из международной платежной системы SWIFT.



22:07. Минобороны сообщило о потерях на затонувшем крейсере "Москва". Как отметили в военном ведомстве, погиб один член экипажа, 27 пропали без вести. Эвакуированы и доставлены в Севастополь 396 членов экипажа. В результате пожара ракетный крейсер "Москва" получил серьезные повреждения из-за детонации боезапаса, попытки экипажа потушить возгорание не привели к результату. Абсолютное большинство офицеров, мичманов и матросов-контрактников крейсера "Москва" хотят продолжить службу на кораблях Черноморского флота. Военнослужащие по призыву с крейсера "Москва" по истечении сроков службы будут уволены в запас.



22:28. США приступили к поставкам на Украину реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом сообщила заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.



22:41. Еврокомиссия направила странам Евросоюза письмо с разъяснением, что компании ЕС при соблюдении ряда условий смогут оплачивать российский газ в рублях, не нарушая при этом введенные против Москвы санкции. Об этом сообщил Reuters. Как отмечает агентство, оплата газа в рублях "может включать в схему транзакций Центробанк [РФ], что станет нарушением санкций ЕС". Но при этом в документе называется "возможным вносить оплату в долларах или евро (на счет в российском банке для последующей конвертации в рубли) по существующим контрактам". Эту схему ранее предложила Россия.



22:57. Более 20 государств примут участие в консультациях о перспективах военной помощи Украине 26 апреля на авиабазе Рамштайн в ФРГ, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Также он отметил, что стоимость дальнейшей военной помощи Украине со стороны США пока не определена, общая сумма будет согласовываться в дискуссиях с Конгрессом.



23:10. Украинские военные и боевики-националисты, укрывающиеся на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе, не воспользовались гуманитарными коридорами для сдачи в плен и эвакуации мирных жителей, говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале народной милиции Донецкой Народной Республики.



23:24. При пожаре на крейсере "Москва" погиб старший мичман Иван Вахрушев, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. "Иван Леонидович погиб геройски. Он руководил своей командой, вывел матросов когда начался пожар, потом спустился, заглушил котельную, но сам уже не успел выбраться", - рассказал Развожаев. С Вахрушевым простились в Севастополе.



23:42. В МВФ считают, что европейские страны не смогут обойтись без газа из России более полугода. После этого экономика стран ощутит значительные негативные последствия отказа.



23:59. Двадцать военнослужащих ДНР погибли за прошедшую неделю в боевых действиях против сил ВСУ и нацбатов, сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Источник - Росбалт

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1650661260





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенаторы ратифицировали Соглашение о деятельности Тюркской Академии в Казахстане

- Алихан Смаилов призвал страны Азии активнее использовать Транскаспийский международный транспортный маршрут

- Дополнительные антикризисные меры рассмотрели в Правительстве Казахстана

- Кадровые перестановки

- В Правительстве обсудили вопросы регулирования игорного бизнеса и лотерейной деятельности

- Состоялось расширенное заседание Коллегии МЧС

- 26 апреля состоится внеочередной XXIII Съезд партии "AMANAT"

- О ситуации на рынке ценных бумаг в марте 2022 года

- Председатель правления "Зерде" ответил на критику нацхолдинга

