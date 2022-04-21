Турция против курдов в Ираке. Операция "Коготь-Замок"

00:32 23.04.2022

АНТОН ВЕСЕЛОВ | 21.04.2022

О военной операции Турции на севере Ирака

…и крайне нервной реакции в Киеве



18 апреля Турция объявила о начале очередной военной операции в Иракском Курдистане против Рабочей партии Курдистана (РПК), которую в Анкаре считают "террористической". Сообщение министерства обороны составлено пафосно: "В целях нейтрализации РПК и других террористических элементов, ликвидации терактов против нашего народа с севера Ирака и обеспечения безопасности наших границ в соответствии с правом на самооборону, вытекающим из ст. 51 Устава ООН, против террористических целей на севере была начата операция "Коготь-Замок"".



РПК была основана в 1978 году и выступает за национальное самоопределение курдов. Помимо южных районов Турции, РПК действует на севере Сирии и Ирака. Анкара ведет с ними вооруженную борьбу уже многие годы: только в текущем году в Иракском Курдистане были проведены операции "Коготь тигра" и "Коготь орла". Ранее ВС Турции провели военную операцию против курдских формирований "Отряды народной самообороны" (YPG) на северо-востоке Сирии, причем та операция получила название "Источник мира".



Нынешняя операция имеет ряд особенностей. Во-первых, обращает на себя внимание масштаб и заявленные цели. Планируется полностью зачистить территорию Ирака от бойцов РПК и уничтожить их базы в приграничной зоне протяженностью 375 километров и глубиной 40 километров. Привлечены значительные силы штурмовой и армейской авиации, подразделения спецназа. В операции участвуют также военнослужащие, дислоцированные на турецких военных базах в Ираке, число которых, по разным источникам, варьируется от 22 до 28.



Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что удары нанесены по десяткам целей, включая "укрытия, бункеры, пещеры, туннели, склады боеприпасов и пункты управления так называемого штаба террористической организации" в районах Метина, Зап, Авашин и Басян. Глава ведомства подчеркнул, что "операция успешно продолжается в соответствии с планом" и отметил широкое применение разведывательных и ударных БЛА.



Несмотря на громкие заявления, информация, поступающая с мест боев, пока не подтверждает грандиозные успехи турок. Турецкая сторона заявила об уничтожении важных объектов и 40 "террористов", оставив за скобками число жертв среди мирного населения, которое по американской терминологии относят к "сопутствующим потерям". В турецкой армии также имеются убитые и раненые, о чем в Анкаре не упоминают.



Тем не менее министр обороны Хулуси Акар заявил: "Мы полны решимости спасти нашу нацию от террористической беды, которая преследовала нашу страну в течение 40 лет. Наша борьба будет продолжаться, пока не будет нейтрализован последний террорист". В Анкаре подчеркивают, что операция проводится "в тесной координации с друзьями и союзниками".



Обращает на себя внимание, что глава правительства Иракского Курдистана Масрур Барзани 15 апреля посетил Турцию и встретился с Эрдоганом. Между ними сложились доверительные отношения, и курдский политик наверняка был посвящен в планы турецкой стороны. А в день начала операции, 18 апреля, премьер-министр М. Барзани прибыл в Лондон для встреч с Борисом Джонсоном и другими высокопоставленными официальными лицами. "Курдистан и Великобританию связывает давняя дружба. Мы сотрудничаем в борьбе с терроризмом, поддерживаем беженцев и перемещенных лиц и выступаем за мир и прогресс во всем Ираке", – сообщил М. Барзани.



В Багдаде деланно возмутились: в МИД вызвали турецкого посла, вручили ему ноту протеста, потребовали немедленного вывода войск и даже пригрозили ответными действиями. Последнее прозвучало особенно забавно, и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу посоветовал иракским властям "побеспокоиться о террористах РПК на своей территории". Что те немедленно и исполнили, направив в населенный преимущественно езидами район Синджара (провинция Нейнава) дополнительные армейские силы. Нашелся и повод: там произошли столкновения между подразделениями иракской армии и вооруженной группой "Отряды сопротивления Синджара" (YBS), связанной с РПК. Примечательно, что в октябре 2020 года Эрбиль и Багдад подписали соглашение "о нормализации ситуации в Синджаре", согласно которому все незаконные вооруженные группировки должны были покинуть этот район. Выполнять соглашение никто не торопится.



Самое любопытное заключается в том, что начало турецкой операции в Ираке вызвало крайне нервную реакцию в Киеве. Глава тамошнего МИД Д. Кулеба провел экстренные консультации со специалистами в медийной области, поставив задачу купировать данный информповод и не допустить ухода "украинской темы" с первых полос. В. Зеленский, который, как утверждают, встречается с PR-менеджерами чаще, чем с генералами МО и ГШ, прямо поставил соответствующую задачу. Вскоре появилось и заявление секретаря СНБО Данилова, что "если такая возможность появится – возможность нанести удар по Крымскому мосту, то украинская сторона обязательно эту возможность реализует". В сети есть сообщения о новых чудовищных провокациях, которые готовятся в Киеве при помощи западных экспертов.



Зеленский волновался напрасно – ему на помощь поспешил Борис Джонсон, заявивший о готовности при определенных обстоятельствах применить ядерное оружие против РФ без консультаций с партнерами по НАТО, а также Джо Байден, обьявивший о выделении очередной порции финансовой и военно-технической помощи Украине. На этом фоне власти Израиля и Турции вновь заявили о готовности предоставить возможность для встречи В. Путина и В. Зеленского. В Киеве это приветствовали, сказав, что для начала речь может идти только о полном выводе российских войск, а дальше можно будет говорить о компенсациях и возмещении ущерба. 21 апреля на встрече с премьерами Дании и Испании Зеленский договорился до того, что он рассматривает вариант деблокации Мариуполя военным путем. Информационная война приобретает явно параноидальный характер.



Возвращаясь к теме турецкого вторжения в Ирак, надо отметить, что это событие не вызвало никакого интереса на Западе. Не отмечено никакой реакции ООН со всеми ее многочисленными структурами типа Совета по правам человека, ни ЕС, ни НАТО, в которой состоит Турция. Никто не говорит о санкциях, и даже демонстрации протеста курдов, которые состоялись во многих европейских столицах, не попали ни в один репортаж "демократических СМИ".



Реакция на очевидное нарушение Анкарой международного права – очередное подтверждение политики двойных страндартов Запада. Единственное критическое высказывание в адрес Анкары допустила Лига арабских государств: ее лидер Ахмед Абу аль-Гейт заявил о том, что Турции надо "уважать суверенитет Ирака" и четко соблюдать "принципы добрососедства". Операция тем временем продолжается...