"Ни о какой переориентации саудитов речи быть не может"

00:40 23.04.2022

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.



Сообщения о том, что отношения Эр-Рияда с Вашингтоном достигли "критической точки", комментирует востоковед Алексей Малашенко.



Россия для Саудовской Аравии - фактор самостоятельности, и тут очень важно, насколько сильной будет выглядеть Москва.



Ухудшение отношений США и Саудовской Аравии на фоне спецоперации на Украине может привести к переориентации традиционного сотрудничества самой крупной нефтедобывающей страны мира с Вашингтона на Москву и Пекин. С таким сенсационным сообщением накануне выступила газета The Wall Street Journal (WSJ), сославшись на неназванных американских и саудовских чиновников.



WSJ утверждает, что отношения Вашингтона и Эр-Рияда, которые после убийства в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году и так находились "на самом низком уровне за последние десятилетия", сегодня достигли "критической точки". По мнению авторов издания, свидетельством этого может служить отказ саудитов нарастить добычу нефти, о чем королевство просили американцы, чтобы сбить цены на мировых сырьевых рынках.



Косвенным подтверждением гипотезы, что администрация президента США Джо Байдена всерьез опасается укрепления сотрудничества Саудовской Аравии с Россией и Китаем, называется телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом 16 апреля, в ходе которого стороны, в частности, обсуждали такую важную для саудитов тему, как урегулирование многолетнего конфликта в Йемене, в котором участвует арабская коалиция во главе с СА. При этом отмечается, что в марте разговор наследного принца СА с президентом США Джоном Байденом не состоялся.



О том, насколько вероятно сближение Саудовской Аравии с Россией и Китаем на фоне разногласий Эр-Рияда и Вашингтона, обозревателю "Росбалта" рассказал главный научный сотрудник Группы стратегических оценок Центра ситуационного анализа ИМЭМО РАН Алексей Малашенко.



- Как вы полагаете, возможна настолько резкая переориентация традиционного сотрудничества Саудовской Аравии - с США на Россию и Китай?



России - санкции, ее соседям - дешевая нефть?



- Ни о какой переориентации речи быть не может. Магистральная линия внешней политики Саудовской Аравии - многовекторность. Королевство исходит из своих национальных интересов, в том числе, интересов своей нефтедобывающей промышленности, и играет так, как ему выгодно. Поэтому говорить о какой-то переориентации Эр-Рияда - это просто несерьезно. Это может быть наши пропагандисты этим занимаются?



Отношения США и СА будут примерно такими же, как сейчас. Тот же наследный принц королевства Мухаммед ибн Салман Аль Сауд будет продолжать поддерживать сотрудничество и с США, и с Россией.



Есть, правда, один нюанс. Поскольку американцы постоянно настаивают на неких антироссийских действиях, саудитов это раздражает. Для наследного принца это некое унижение. И он, и его окружение, и Объединенные Арабские Эмираты говорят, что, дескать, нечего нас учить, мы разберемся без вас и никакие покровители нам не нужны.



Для американцев уже давно это болезненный момент. Они считают, "ну, как же так, мы поставляем им оружие, одобряем реформы принца Мухаммеда, а он не принимает того, что мы просим от него в отношении России". Но он и не будет принимать этого.



- А что сулит России это напряжение между Эр-Риядом и Вашингтоном?



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- России сегодня это выгодно. Другое дело, как поведут себя дальше американцы. Если они будут более тактичны, дипломатичны и саудиты не будут видеть в их подходе некого неуважения к ним, то тогда другое дело. Но в любом случае, никакой переориентации Саудовской Аравии не будет.



Саудиты останутся ближе к Западу - причем скорее даже к Европе, чем к Америке. При этом Россия для них - фактор самостоятельности. И тут очень важно, как будет вести себя Москва, насколько сильной в глазах саудитов она будет выглядеть.



- Но на призыв американцев увеличить добычу нефти саудиты ведь не откликнулись…



- Эр-Рияд повысит или снизит добычу нефти тогда, когда захочет. Саудиты играют только в своих интересах. Сейчас они не повышают добычу не от любви к России, а для того, чтобы показать США, что они независимы. В какой-то мере телефонные переговоры того же наследного принца СА с президентом РФ - это демонстрация Соединенным Штатам саудовского свободолюбия.



Тут есть еще одно показательное обстоятельство. Американцы фактически поддержали хуситов, с которыми Саудовская Аравия воюет в Йемене, отменив решение прежнего президента США Дональда Трампа о признании хуситского движения "Ансар Аллах" террористической организацией. А Россия примерно в это же время заявила о необходимости сохранения эмбарго в отношении хуситов. Да, сейчас ситуация снова меняется, американцы задумались о возвращении "Ансар Аллах" в список террористических организаций, но тем не менее, что было то было.



Сможет ли место доллара занять алтын?



- А возможно ли расширение сотрудничества Саудовской Аравии и Китая?



- По поставкам нефти в КНР Саудовская Аравия стоит на первом месте, Россия на втором. У китайцев своя игра - они будут покупать то, что им выгодней.



- Вы упомянули реформы, проводящиеся наследным принцем. В чем они состоят?



- В Саудовской Аравии идет модернизация общества. Принц Мухаммед заявил об этом несколько лет назад. Создаются новые культурные центры, принята гигантская программа реформ, там стало легче жить женщинам. Власти страны хотят сделать свое общество более современным, но одновременно и так, чтобы исламская традиция там сохранялась параллельно ведущейся модернизации.



Беседовал Александр Желенин