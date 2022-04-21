Как события на Украине влияют на дипломатию в Азии

00:56 23.04.2022 Уговорчики в строю: как события на Украине влияют на дипломатию в Азии

Почему Япония стала лидером антироссийского фронта в регионе



Наталия Портякова



Япония наращивает усилия по склонению стран Азии к более жесткой позиции в отношении России. С этой целью премьер Фумио Кисида в ближайшее время отправится в ряд стран Юго-Восточной Азии. Пока что у Токио не очень получается вербовать союзников против России - страны региона не рвутся поддерживать антироссийские санкции. Но это не значит, что в Токио перестанут пытаться. Между тем украинские события добавили работы и китайской дипломатии, но в другом ключе. C 18 апреля делегация МИД КНР отправилась колесить по восьми странам Центральной и Восточной Европы, чтобы "устранить недоразумения в отношении позиции Китая по украинскому кризису".



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Активист антироссийского фронта



О намерении премьер-министра Фумио Кисиды посетить ряд стран Юго-Восточной Азии в период так называемой Золотой недели - выходных с конца апреля - сообщали пока лишь некоторые национальные СМИ. В частности, Nikkei Asia со ссылкой на свои источники отметила, что главной целью поездки главы правительства в Таиланд, Индонезию и Вьетнам станет укрепление регионального сотрудничества на фоне операции России на Украине и растущей самоуверенности Китая. Далее, "если позволит график", Фумио Кисида перелетит в Европу, чтобы обсудить уже с тамошними лидерами, как еще реагировать сообща на продолжающийся украинский кризис.



Официального подтверждения этих планов из Токио не последовало, как, впрочем, и опровержения. Но в свете дипломатической активности, в которую Фумио Кисида ударился после 24 февраля, такое развитие событий кажется весьма вероятным.



В конце марта японский премьер посетил Индию и Камбоджу, не скрывая, что его главная задача - уговорить руководство обеих стран поддержать антироссийские санкции, к которым сама Япония примкнула сразу, или как минимум занять в отношении Москвы более жесткую позицию. 1 апреля в ходе парламентских слушаний Кисида пообещал продолжить эти усилия среди азиатских стран. А 18 апреля министр финансов Сюнъити Судзуки без обиняков признал: главная цель встречи глав минфинов стран G20 (она прошла 20 апреля) - подтолкнуть государства, которые избегают санкций против РФ, к конкретным действиям.



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Правда, ощутимых плодов эти уговоры пока не принесли. По итогам встречи Кисиды с премьером председательствующей сейчас в АСЕАН Камбоджи Хун Сеном 20 марта лидеры выступили с совместным заявлением, в котором призвали к "немедленному прекращению применения силы и выводу вооруженных сил с территории Украины". Но при этом Россия в тексте заявления вообще не была упомянута, как и в более раннем заявлении всей АСЕАН по ситуации на Украине.



Сдержанным было и совместное заявление глав министерств обороны и иностранных дел Японии и Филиппин по итогам первой встречи в формате "2+2" в Токио 9 апреля: критика прозвучала, но вновь без упоминания РФ и возможных санкций против нее.



Индия же, союзник Японии по QUAD наряду с США и Австралией, премьера которой Нарендру Моди японский коллега приехал "вербовать" против Москвы в первую очередь, не только открестилась от возможности присоединения к санкциям, но и удвоила закупки российской нефти на фоне отказа от нее в Европе.



В итоге в числе немногих азиатских стран и регионов, присоединившихся к рестрикциям, оказались лишь сама Япония, Тайвань, Южная Корея и Сингапур. И, как признала 10 апреля газета Japan Times, "Япония сталкивается с трудностями в расширении единого фронта санкций против России".



- Токио понимает многообразие стран АСЕАН и их особые и сложные отношения с Россией. Более того, у Японии нет ни политической воли, ни решающей силы, чтобы вынудить страны АСЕАН участвовать в экономических санкциях против России, - признал в беседе с "Известиями" эксперт по Азиатско-Тихоокеанскому региону из Карлового университета в Чехии Такаси Хосода.



Тем не менее на фоне призывов к премьеру многих членов правящей Либерально-демократической партии Японии не бросать усилий и не позволить создать лазейки в санкциях против России, Фумио Кисида продолжит соответствующие контакты со странами АСЕАН, "но результат далеко не гарантирован", резюмировал эксперт.



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Своя мотивация



Отчасти антироссийскую позицию нынешнего японского премьера можно списать на резкую деградацию двусторонних отношений. 21 марта Россия заявила о том, что не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору, пояснив это недружественной политикой Токио. Это лишило японцев всех и до того скромных иллюзий когда-либо решить волнующий страну территориальный вопрос. В итоге общественное мнение в Японии стало более пессимистичным, подтолкнув администрацию Кисиды к выработке более выраженного антироссийского курса, чтобы отличить себя от администрации Синдзо Абэ, который пытался нормализовать отношения с Москвой, но провалился, пояснил Такаси Хосода.



Впрочем, за сильной антироссийской позицией Фумио Кисиды стоят еще несколько факторов.



- Это также связано с тем, что Япония признает поведение России в отношении Украины серьезным вызовом фундаментальному международному принципу "отказа от изменения статус-кво силой". Если бы этот принцип возобладал в мире, у стран со слабым военным потенциалом, как Япония, не было бы иного выбора, кроме как следовать за странами с военной мощью, вроде России или Китая, что было бы абсолютно неприемлемо для Токио. Другими словами, Россия должна понять, что японское правительство испытывает сильное чувство страха: "Сегодняшняя Украина - это завтрашняя Япония", - пояснил эксперт опасения в Стране восходящего солнца.



В этот контекст ложится и озабоченность судьбой Тайваня. На фоне событий на Украине и сближения России и Китая многие на Западе, а также в Японии сочли, что жесткий и скоординированный ответ РФ предупредит КНР от запугивания Тайбэя и даже от военной операции против острова.



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- Кроме того, Японии, которая в последние годы пыталась перейти от двустороннего японо-американского альянса к многосторонним рамкам оборонного сотрудничества, жизненно важно присоединиться к США, Великобритании и европейским странам, - пояснил эксперт.



В последние недели Кисида действительно был активен и на европейском направлении. К примеру, сразу после мартовских визитов в Индию и Камбоджу он прилетел в Бельгию на переговоры с партнерами по G7, после которых Япония ввела новый пакет санкций против России. 27 апреля в Токио ждут канцлера Германии Олафа Шольца. А уже в конце мая в Японию на саммит лидеров QUAD обещал приехать глава Белого дома Джо Байден. И понятно, что львиную долю внимания союзники посвятят украинскому кризису.



Поднебесный марш-бросок



Украинские события заставили активизироваться дипломатию и еще одной страны Азии - Китая. Хотя, конечно, совсем по другой причине.



С самого начала спецоперации КНР избрала своим основным вектором призывы к миру и переговорам, не став, вопреки давлению Запада, ни осуждать Россию, ни, тем более вводить против нее какие-то санкции. Такая нейтральная позиция привела к тому, что на Западе Китай моментально причислили к "соучастникам" событий на Украине.



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Как напомнил "Известиям" эксперт по Китаю из Баллиол-колледжа при Оксфордском университете Эйк Фрейманн, еще до украинских событий опросы показали, что европейские избиратели стали все чаще относиться к Китаю негативно. И такое изменение настроений в последние пару лет оказало заметное давление и на должностных лиц в ЕС, большинство из которых хотели бы сохранить стабильные отношения с КНР по экономическим причинам.



- Саммит Китай–Европа в этом месяце ознаменовал важный символический сдвиг, потому что европейцы наконец начали говорить в один голос, активно и прямо критикуя авторитарное поведение Китая. Тем не менее Европа все еще далека от скоординированной политики, направленной на то, чтобы навязать КНР значимые последствия за его поддержку России. Пока это просто риторика, - подытожил британский синолог.



Тем не менее в Китае всерьез озаботились тем, что находящиеся под сильным влиянием США страны Европы стали предвзято относиться к Пекину, особенно к позиции КНР по украинскому кризису. И чтобы, по выражению The Global Times, "объяснить позицию Китая, опровергнуть дезинформацию и прояснить недоразумения", с 18 апреля в восемь стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ - Чехию, Словакию, Венгрию, Хорватию, Словению, Эстонию, Латвию и Польшу) направили делегацию во главе со спецпредставителем Китая в этом регионе Хо Юйчжэнь.



- Сейчас страны Центральной и Восточной Европы считают Китай союзником России, чему способствует и то, что США делят мир на демократические и авторитарные государства, - сказал "Известиям" директор центра исследований ЕС при Китайском народном университете Ван Ивэй.



Впрочем, по его словам, разъяснения европейцам для Китая - не столько вопрос имиджа, сколько экономической прагматики: с помощью санкций в отношении России США пытаются захватить всю глобальную цепочку поставок, и это главная проблема, которую Пекину необходимо обсудить со странами ЦВЕ. Источник - Известия

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