 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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При гибели крейсера "Москва" погибло и пропало без вести 28 членов экипажа
03:55 23.04.2022

Минобороны России сообщило об одном погибшем на крейсере "Москва" и 27 пропавших

Из состава экипажа затонувшего в Черном море крейсера "Москва" погиб один человек, еще 27 пропали без вести, сообщило Министерство обороны России. 396 членов экипажа были эвакуированы, уточнили в ведомстве.

"В ходе борьбы за живучесть корабля погиб один военнослужащий, еще 27 членов экипажа пропали без вести. Остальные 396 членов экипажа были эвакуированы с крейсера на находившиеся в районе корабли Черноморского флота и доставлены в Севастополь", - приводит ТАСС сообщение Минобороны.

Министерство оказывает помощь семьям погибшего и пропавших без вести, добавили в Минобороны.

Погибший - мичман Иван Вахрушев, с ним уже простились в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев на своей странице во "ВКонтакте". Вахрушев - родом из Республики Коми, служил по призыву, а после, с 2000 года, был командиром отделения водолазов войсковой части сторожевого корабля "Ладный". Вахрушев также принимал участие в выполнении задач во время российской операции в Сирии, сообщил Развожаев.

"Иван Леонидович погиб геройски. Он руководил своей командой, вывел матросов, когда начался пожар, потом спустился, заглушил котельную, но сам уже не успел выбраться. Он совершил подвиг и спас жизни сотням своих сослуживцев", - добавил губернатор.

В ночь на 14 апреля Минобороны РФ сообщило о пожаре на крейсере "Москва". Из-за возгорания на борту сдетонировал боезапас, позже пожар был локализован, а взрывы прекратились, сообщали в министерстве. Там также заявляли, что крейсер получил серьезные повреждения, а экипаж "Москвы" был эвакуирован. Судно сохраняло плавучесть, говорили в министерстве.

Поздно вечером того же дня министерство сообщило, что крейсер в результате полученных повреждений корпуса и в "условиях штормового волнения моря" затонул во время буксировки.

Флагманский крейсер Черноморского флота был заложен на стапеле Николаевского судостроительного завода в 1976 году с изначальным названием "Слава". В 1979 году он был спущен на воду. В 1999-м "Москву" перебазировали в Севастополь. В 2008 году крейсер участвовал в операции России в Южной Осетии, нацеленной на "принуждение грузинских властей к миру", а с сентября 2015-го по январь 2016 года осуществлял прикрытие с морского направления авиабазы российских ВКС Хмеймим в Сирии.

В 2016 году крейсер "Москва" был награжден орденом Нахимова "за заслуги в обеспечении безопасности государства, высокие показатели в боевой подготовке, мужество и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе выполнения учебно-боевых задач".

Источник - centralasia.media
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