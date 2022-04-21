В Кыргызстане появится новый государственный орган - по поддержке ремесленников

08:49 23.04.2022

23 апреля 2022, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

В Кыргызстане появится новый государственный орган. Чем будет заниматься



Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики вынесло на общественное обсуждение проект постановления в рамках проводимой инвентаризации законодательства.



В нем говорится, что в документах, регулирующих ремесленную отрасль, обнаружены пробелы и коллизии.



Таким образом, Закон "О возрождении, развитии и сохранении народного художественного промысла" признан утратившим силу. Отдельные пункты переместятся в новый документ "О ремесленной деятельности в Кыргызской Республике".



В КР появится очередной уполномоченный государственный орган. Его представители будут курировать ремесленный сектор.



Авторы также приводят неоднократные обращения самих ремесленников, которые заявляли, что им обязательно нужна господдержка. Поскольку у них нет большого капитала, чтобы оставаться на плаву, как и собственных помещений и оборудования. Но помощь должна быть комплексной.