|В Кыргызстане появится новый государственный орган - по поддержке ремесленников
08:49 23.04.2022
23 апреля 2022, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ
В Кыргызстане появится новый государственный орган. Чем будет заниматься
Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики вынесло на общественное обсуждение проект постановления в рамках проводимой инвентаризации законодательства.
В нем говорится, что в документах, регулирующих ремесленную отрасль, обнаружены пробелы и коллизии.
Таким образом, Закон "О возрождении, развитии и сохранении народного художественного промысла" признан утратившим силу. Отдельные пункты переместятся в новый документ "О ремесленной деятельности в Кыргызской Республике".
В КР появится очередной уполномоченный государственный орган. Его представители будут курировать ремесленный сектор.
Авторы также приводят неоднократные обращения самих ремесленников, которые заявляли, что им обязательно нужна господдержка. Поскольку у них нет большого капитала, чтобы оставаться на плаву, как и собственных помещений и оборудования. Но помощь должна быть комплексной.