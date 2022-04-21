Таджикистан готов платить России за электричество Сангтуды в рублях

09:01 23.04.2022

Власти Таджикистана хотят оплатить за электричество Сангтудинской ГЭС-1 в рублях

Правительство Таджикистана планирует пересмотреть заключенное соглашение с правительством России "в связи с закупкой электроэнергии Сангтудинской ГЭС-1 в российских рублях", сообщает "Азия Плюс".



Это является одним из пунктов Плана мероприятий по предотвращению воздействия возможных рисков на национальную экономику, принятого постановлением правительства РТ 18 марта этого года.



В соответствии с заключенным в 2009 году между правительствами Таджикистана и России соглашения о сотрудничестве по эксплуатации Сангтудинской ГЭС-1, производимая этой станцией электроэнергия оплачивается в американских долларах.



Первоначально тариф устанавливался в $0,0169 за 1 киловатт-часов без учета НДС. С началом 2010 года соглашение предусматривало ежегодное повышение тарифа для внутреннего рынка Таджикистана не менее чем на 4% от уровня тарифа прошлого года.



Единственным покупателем вырабатываемой станцией электроэнергии является ОАХК "Барки точик", которая, в свою очередь, обеспечивает ее передачу, распределение и продажу конечным потребителям Таджикистана.



Руководство "Сангтудинской ГЭС-1" неоднократно на различных уровнях поднимало вопрос о самостоятельной продаже своей электроэнергии.



В ОАО "Сангтудинская ГЭС-1" ранее "Азия-Плюс" сообщили, что эти права закреплены в заключенных между правительствами Таджикистана и России договоренностях (соглашение о порядке и условиях долевого участия России в строительстве Сангтудинской ГЭС-1 и соглашение о сотрудничестве по эксплуатации этой станции), однако до настоящего времени не могут реализовать эти права.



Согласно заключенному договору о купле-продаже, годовой объем поставки электроэнергии должен составлять 2,7 млрд киловатт-часов.



Фактически же "Барки точик" принимает 1,6 млрд – 2,3 млрд. кВт.ч. Загрузку станции, как в летнем, так и в зимнем периоде, определяет "Барки точик".



Энергохолдинг задолжал Сангтуде-1 на начало апреля этого года около 2 млрд 262 млн (более $180 млн).



Средний уровень оплаты по итогам 2021 года не превышает 38% от стоимости поставленной электроэнергии, что является самым низким показателем за всю историю работы станции.



ОАО "Сангтудинская ГЭС-1" является совместным российско-таджикским предприятием. Доля правительства Таджикистана в этом СП составляет 25% плюс 1 акция, а оставшиеся 75% минус 1 акция принадлежат российским компаниям.



Установленная мощность Сангтудинской ГЭС-1 составляет 670 МВт. Среднесуточная выработка составляет около 8,4 млн кВт.ч.



Доля Сангтуды-1 в общем объеме выработки электроэнергии в Таджикистане составляет 11,2%.