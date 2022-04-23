В Центральной Азии все более неспокойно. Казахстан превращается в Украину-2? - В.Прохватилов

09:13 23.04.2022

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 23.04.2022



Абдул Рашид Дустум, находящийся в эмиграции в Турции под присмотром турецкой разведки МИТ, начал сотрудничать с британской разведкой МИ-6 и получил, как сообщает российский востоковед Андрей Серенко, 250 млн фунтов стерлингов для организации армии сопротивления режиму запрещенных в России талибов*. Дустум контролирует несколько тысяч боевиков-узбеков на севере Афганистана.



Сообщается о скором возвращении Дустума и его сына в Афганистан для руководства узбекскими бойцами антиталибского сопротивления на севере страны.



Резко активизировались подразделения Фронта национального сопротивления Афганистана (ФНСА), командующим которыми недавно назначен этнический таджик, бывший начальник Генштаба Афганской национальной армии (2015-2017) генерал Кадам Шах Шахим.



Генерал Шахим родился в афганском Бадахшане на севере Афганистана, успел повоевать против Советской армии, завязал отношения с западными спецслужбами по время пребывания контингента НАТО в Афганистане.



Сейчас неизвестные беспилотники проводят операции по уничтожению складов оружия и боеприпасов талибов на юге и севере Афганистана. Андрей Серенко предполагает, что БПЛА могут принадлежать США.



На днях на сайте Consul of Foreign Relations была опубликована статья, посвященная предотвращению возможных угроз Соединенным Штатам со стороны террористических группировок, базирующихся на территории Афганистана. В статье говорится, что использование ударных беспилотников MQ-9A Reaper является важнейшим элементом "загоризонтной контртеррористической кампании" (over-the-horizon counterterrorism campaign) в Афганистане. В качестве возможных партнеров США названы сторонники ФНСА, антиталибские хазарские, пуштунские, таджикские, узбекские вооруженные формирования, в том числе боевики Ахмада Масуда-младшего, сына знаменитого Ахмад Шаха Масуда.



Активизация военных формирований антиталибских сил в Афганистане началась на фоне налаживания отношений руководства "Талибана"* с Россией. МИД Великобритании выступил с призывом к подданным Соединенного Королевства отказаться от посещения Афганистана или покинуть эту страну по соображениям безопасности.



Англосаксы организовали, как мы писали, военный переворот в Пакистане, свергнув взявшего курс на сотрудничество с Россией Имрана Хана. Сейчас Британия поощряет митинги в Лондоне с угрозами в адрес его детей прямо возле дома его первой жены. Новый премьер Шахбаз Шариф, брат лондонского "сидельца" Наваза Шарифа, – представитель тесно связанного с Великобританией "пенджабского клана".



Сразу после назначения Шахбаза Шарифа на должность премьера начались пакистанские авиаудары по афганским провинциям Хост, Кунар и Пактика.



Источники Андрея Серенко сообщают, что пакистанские бомбардировки этих провинций нацелены на насильственное переселение доминирующих в них салафитских группировок к границе Таджикистана в Горный Бадахшан. В связи с этим назначение командующим силами ФНСА выходца из афганского Бадахшана генерала Кадама Шаха Шахима не может не насторожить власти Таджикистана.



18 апреля боевики афганского филиала запрещенной в России группировки ИГИЛ* обстреляли реактивными снарядами из приграничного района северной провинции Балх территорию Узбекистана. ИГИЛ взял на себя ответственность за ракетную атаку с афганской территории против Узбекистана. Власти Афганистана подтвердили, что ракетная атака ИГИЛ имела место, но Минобороны Узбекистана опровергло факт обстрела.



В правительственной газете Кыргызстана "Кыргыз Туусу" вышла статья, в которой говорится, что посол Великобритании в республике Чарльз Гаррет, кадровый разведчик МИ-6, занимается подрывной работой, консультируя руководителей прозападных политформирований и фондов, в частности лидера партии "Ата Мекен" Омурбека Текебаева, "гражданского активиста" Адиля Турдукулова и сторонников бывших президентов страны Отунбаевой и Атамбаева.



В Казахстане активизировались антироссийские манифестации западной клиентелы, отмечает в своем обращении к президенту республики казахстанский политзаключенный, сторонник интеграции Казахстана и России, Ермек Тайчибеков, который указывает, что Казахстан превращается в "Украину-2".



Недавно республики Центральной Азии посетила коллега Виктории Нуланд, заместитель госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея. 12 апреля она встретилась с госсекретарем Казахстана Ерланом Карином, а 15 апреля – с зампредом Кабмина Киргизии Эдилем Басаловым.



Киргизский политолог Марс Сариев считает, что визит американской чиновницы связан с недавней попыткой США лишить Россию членства в Совете по правам человека в ООН: "Как известно, перед ее визитом мы все наблюдали голосование в ООН по исключению России из Совета по правам человека, и интересные позиции в этом голосовании заняли центральноазиатские республики. Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Казахстан проголосовали против. Я думаю, американская чиновница приехала для того, чтобы "перетянуть" страны ЦА на свою сторону. В пользу этой версии говорит и тот факт, что во время ее визита Соединенные Штаты заявили, что страны, занимающие нейтральную позицию по вопросу Украины, тоже могут быть подвергнуты полномасштабным санкциям. Очевидно, что Вашингтон пытается влиять на политику в регионе".