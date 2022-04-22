|В Совфеде России поддержали идею воссоздания Таврической губернии в границах 1917 года
09:31 23.04.2022
22 апреля 2022,
Текст: Алексей Дегтярев
Идею о воссоздании Таврической губернии с включением Херсонской области, части Николаевской области и части Запорожья можно поддержать, заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.
"Это правильное, хорошее предложение, жители юга Украины всегда тяготели к России", – сказал Цеков в беседе с РИА "Новости".
Он добавил, что в состав Таврической губернии могла бы войти Херсонская область, часть Николаевской и часть Запорожья. Таким образом была бы воссоздана Таврическая губерния "в ее исторических рамках". "Также туда могут войти и Крым с Севастополем", – сказал сенатор.
По его мнению, эта тема должна обсуждаться.
В апреле депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет предложил воссоздать Таврическую губернию в ее исторических границах.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отмечал, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.