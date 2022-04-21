 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Альцгеймер и Пустота. Байден повторно пожал руку... призраку
09:34 23.04.2022

23 апреля 2022, Антон Антонов
Глава американского государства Джо Байден вновь попал в неловкую ситуацию, протянув руку для рукопожатия пустому месту, как уже делал на прошлой неделе.

Байден завершил поездку по США. В Сиэтле он выступил с речью о предлагаемых реформах. После выступления Байден обернулся с протянутой для рукопожатия рукой, но за ним никого не было. Президент сделал еще четверть оборота, вновь протянув руку пустоте. Затем он повернулся к зрителям и с улыбкой поблагодарил их за внимание, передает РИА "Новости".

Напомним, на прошлой неделе Байден, закончив выступление в штате Северная Каролина по поводу инфраструктурной реформы, повернулся направо на сцене и протянул руку для рукопожатия, хотя рядом с президентом никого, кому этот жест мог быть адресован, не было.

видео тут -
https://vz.ru/news/2022/4/23/1155194.html

Источник - vz.ru
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