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Ильхам Алиев как пример жующему сопли Сергею Лаврову, - Р.Рейнекин
09:51 23.04.2022

Если Алиев смог, почему не может Лавров? Чему Москва может поучиться у Баку
22.04.2022 Роман Рейнекин.

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев пригрозил Еревану, что у армян остался последний шанс обеспечить долговременный мир в регионе – на основе соглашений, подписанных по итогам проигранной ею второй карабахской войны. Если же Армения не подпишет мирный договор на основе принципов, предложенных в Баку, Азербайджан откажется признавать территориальную целостность Армении в ее текущих границах. Намек, в общем, достаточно ясен и толст, разжевывать не надо.

К чему я упомянул про южнокавказскую повестку? Вовсе не к тому, чтобы выяснять, кто прав, а кто нет в вечном споре армян с азербайджанцами. А затем, что за пару дней до процитированного алиевского заявления прозвучало заявление из Москвы. В котором глава МИД Лавров в очередной раз заверил весь мир в том, что Россия ни в коем случае не собирается менять или свергать текущий киевский режим, пускай мол, это делают сами украинцы.

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев пригрозил Еревану, что у армян остался последний шанс обеспечить...
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А еще Лавров в стопятьсотый раз заверил киевских, что на территориальную целостность Украины Москва тоже не покушается. И оккупировать ее не намерена. Ну, в этом пункте Лавров всего лишь процитировал Путина.

Подумалось: ну вот почему Алиев – ни разу ни лидер сверхдержавы с ядерным оружием и даже без претензий на этот статус – может себе позволить четко и внятно артикулировать вслух собственный национальный интерес – безо всяких дипломатических вывертов и расшаркиваний перед политкорректностью, а в Москве, извините, сопли жуют и все время на кого то оглядываются?

Одна из главных проблем России на внешнеполитическом контуре – это несоответствие между той картиной мира, что в головах у начальства, включая МИДовское, и тем, что представляет собой реальный мир сейчас.

Смотрите – давно уже рухнул и ялтинский мир, и мир хельсинкских соглашений, и про нерушимость границ никто не заикается, и международное гуманитарное право померло своей смертью.

Введенные против РФ после начала СВО тысячи санкций, как справедливо заметили в Москве, вообще нарушили все, что можно, основополагающие ценности самого Запада- те, которыми он напоказ кичился и которые ставил в пример "отсталой" периферии – вроде свободы мысли и слова или неприкосновенности частной собственности, например.

То есть – старый мир в одночасье рухнул. Но Россия на его руинах продолжает вести себя так, как будто на дворе сейчас какой-нибудь 1979 год. В крайнем случае – 1992-й. И даже тактическим ядерным оружием как последним доводом королей, Россия грозит Западу как бы стыдясь саму себя за собственный радикализм, мол, что это я такое говорю, так же в приличном обществе себя не ведут, но с другой стороны, вроде и вынудили, но… все равно в хороших домах так не говорят.

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И даже контрсанкции против Запада вводят с какой-то осторожностью, чтобы не дай бог не задеть западных "партнеров". Как будто кто-то втихаря надеется, что вот сейчас все это недоразумение рассосется, большие дяди перетрут между собой, и снова начнем дружить домами. Боюсь кого-то разочаровать, но так не будет.

Возвращаясь к территориальной целостности Украины. Если, как недавно заявила Мария Захарова, в Москве потеряли доверие к киевской власти, так почему не сказать прямо, что российская армия не на прогулку пришла, а забрать свое. Почему во всеуслышание на весь мир не заявить, что русские солдаты никакие не оккупанты, что они на своей земле. что Мариуполь, Херсон, Николаев, Изюм, Одесса, Луганск – все это русские города, построенные и обжитые русскими? Почему об этом говорят и пишут блогеры, а не дипломаты?

И это объяснение того, зачем мы там – нужно в первую очередь, самой России. Потому что есть стойкое ощущение непонимания значительной частью общества целей и мотивов государства, инициировавшего действия такого масштаба без четкого и внятного ответа на вопрос "Зачем"?

И речь как вы понимаете не о пресловутых демилитаризации, денацификации и прочих "де". Речь о том, что будет после того, как все это закончится. Никакого устойчивого мира с Украиной под боком не будет. Настоящая демилитаризация – это лишение потенциального противника его человеческого, промышленного и военного потенциала. Для этого нужно, чтобы условный харьковский завод имени Малышева, производящий танки "Оплот", был в России. Вместе с наиболее густонаселенными и промышленно развитыми землями Украины.

Да и денацификацию лучше всего гарантирует жизнь по российским законам и порядкам. Когда совершенно точно и при любых раскладах никаких памятников полицаям ставить не будут, как и рассказывать школьникам про "советскую оккупацию".

Мне кажется, пора заканчивать с эпохой стыдливых умолчаний и двоемыслия, пришло время назвать вещи своими именами. Не косясь на коллективную западную "княгиню Марью Алексеевну" и ее мнение. Важно только то, что подумает Россия.

В конце концов, если Алиев смог, почему не может Лавров?

Источник - politnavigator.net
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1650696660


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