На Украине погибли первые южно-корейские наемники

10:35 23.04.2022

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

МИД Южной Кореи получил информацию о том, что среди воющих на стороне Украины иностранных наемников убиты двое корейцев. Об этом сообщили сразу несколько СМИ Республики Корея (РК), ссылаясь на свои источники.



Местный телеканал YTN, цитируя неназванного высокопоставленного сотрудника МИД РК, отметил, что внешнеполитическое ведомство пока не располагает данными о том, сколько погибших и кто именно погиб. Согласно полученной информации, погибших "более одного" и воевали они на стороне Украины где-то на юго-востоке или на юге.



Согласно данным властей РК, в настоящий момент на Украине находятся как минимум четыре гражданина РК, трое из которых принимают непосредственное участие в боевых действиях и один из них (женщина) оказывает помощь беженцам. Среди троих воющих есть бывший капитан спецназа ВМС РК Ли Гын, который широко известен в интернете. Однако сам Ли сразу после сообщения о гибели соотечественников, связался с семьей, успокоив родных, что он жив. С двумя другими связи пока нет.



Власти Республики Корея одновременно напомнили, что в настоящий момент выезд на Украину для граждан РК без разрешения запрещен. За нарушение правил грозит крупный штраф или тюремное заключение. Отметим также, что ранее официальный Сеул отказался выполнить просьбу Владимира Зеленского о предоставлении Киеву различного видов вооружений. С другой стороны Южная Корея согласилась продолжить поставки гуманитарной помощи и продукции, которая не включает летальные виды оружия.