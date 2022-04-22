Глава Кырминздрава закрыл 12 частных медицинских колледжа. За антисанитарию

13:01 23.04.2022

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев рассказал АКИpress, почему издал приказ о закрытии 12 медицинских колледжей.



По его словам, в этих медучреждениях нет соответствующего условия.



"Учатся в подвалах, соответствующей практики нет. В будущем они должны лечить население, делать уколы. У них нет клинической базы, а специалисты будут работать у нас. Минобразования все время говорить, что оснований для закрытия нет, но у медучреждения нет клинической базы, а это очень важно", - сказал он.



Ранее АКИpress стало известно, что министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев подписал приказ о закрытии 12 частных медицинских колледжей. Оснований стало, что у 12 частных медицинских колледжей не имеются полноценные условия для приобретения практических навыков студентами.



После министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев выступил против закрытия 12 медицинских колледжей. Об этом говорится в его письме от 22 апреля в адрес Министерства здравоохранения.



Так, Минобразования рассмотрело приказ Минздрава №476 от 19 апреля "О закрытии частных медицинских колледжей".



Минобразования пишет, что по статье 96 Гражданского кодекса КР, ликвидация юридических лиц, то есть закрытие организаций возможно в следующих случаях:



по решению учредителей, то есть собственников;



по решению суда.



В настоящее время в Минобразования нет решения собственников о закрытии учебных заведений, а также нет решения судебных инстанций о ликвидации вышеуказанных юридических лиц, пишет министр.