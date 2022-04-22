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Глава Кырминздрава закрыл 12 частных медицинских колледжа. За антисанитарию
13:01 23.04.2022

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев рассказал АКИpress, почему издал приказ о закрытии 12 медицинских колледжей.

По его словам, в этих медучреждениях нет соответствующего условия.

"Учатся в подвалах, соответствующей практики нет. В будущем они должны лечить население, делать уколы. У них нет клинической базы, а специалисты будут работать у нас. Минобразования все время говорить, что оснований для закрытия нет, но у медучреждения нет клинической базы, а это очень важно", - сказал он.

Ранее АКИpress стало известно, что министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев подписал приказ о закрытии 12 частных медицинских колледжей. Оснований стало, что у 12 частных медицинских колледжей не имеются полноценные условия для приобретения практических навыков студентами.

После министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев выступил против закрытия 12 медицинских колледжей. Об этом говорится в его письме от 22 апреля в адрес Министерства здравоохранения.

Так, Минобразования рассмотрело приказ Минздрава №476 от 19 апреля "О закрытии частных медицинских колледжей".

Минобразования пишет, что по статье 96 Гражданского кодекса КР, ликвидация юридических лиц, то есть закрытие организаций возможно в следующих случаях:

по решению учредителей, то есть собственников;

по решению суда.

В настоящее время в Минобразования нет решения собственников о закрытии учебных заведений, а также нет решения судебных инстанций о ликвидации вышеуказанных юридических лиц, пишет министр.

Источник - zdorovie.akipress.org
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