Возможна ли дебандеризация и нужна ли русскому миру Галиция, - С.Замлелова

14:04 23.04.2022 СВЕТЛАНА ЗАМЛЕЛОВА | 23.04.2022

Возможна ли дебандеризация и нужна ли русскому миру Галиция

Постсоветская Украина – страна бандеровская



Главная ошибка России в отношении Украины – искреннее непонимание сути государства, возникшего на территории бывшей УССР. Дело в том, что постсоветская Украина – страна бандеровская.



Те самые существа, что когда-то сидели в схронах и вылезали, демонстрируя массовый садизм, расползлись по всей стране и попытались установить свои порядки. Когда-то в лагерях Талергоф и Терезин галичанам ради выживания приходилось убивать своих же родных и знакомых. Тогда же власти Австро-Венгрии старались извести русофильство в Галиции, и уничтожению подвергались жители галицийских городов и сел. Стоит ли уточнять, кто занимался русскими погромами в том же Львове. С появлением запрещенной в России ОУН-УПА* селекция продолжилась: недостаточно жестокие отсеивались, с детства их натаскивали на то, чтобы подавлять в себе жалость. Рассказы об ужасах Хатыни или Волыни слышали все, патологическая жестокость бандеровцев не может не поражать. Но эта жестокость – явление не случайное, а выпестованное. Укровояки еще и соревновались между собой в кровожадности.



После развала СССР бандеровцы не просто вылезли из схронов, но и выползли на чуждую им часть Украины, подмяв ее под себя. Другими словами, постсоветская Украина – это легализовавшаяся и пытающаяся создать свое государство ОУН, это никакая не братская страна. И это нужно понимать четко, чтобы не продолжать питать иллюзии и сейчас.



Вскоре после смерти И.В. Сталина пошло тихое восстановление ОУН, и уже к 1970 годам партийное и хозяйственное руководство Западной Украины состояло преимущественно из бывших оуновцев.



На закате советской власти появился всем памятный Рух – официально разрешенная националистическая организация, наследница ОУН. С 1970 г. на должности заведующего отделом агитации и пропаганды ЦК КПУ был Л.М. Кравчук, в дальнейшем депутат Верховного Совета УССР, член Политбюро ЦК КПУ, наконец, председатель Верховного Совета Украинской ССР и первый президент Украины. Встреча в Беловежской Пуще в декабре 1991 г. была организована по инициативе украинской стороны. Об этом Кравчук лично заявил в интервью в 1992 г. Сообщив заодно, что на этой злополучной встрече именно Украина задавала тон. И Ельцин, имевший доверенность от Горбачева, подписал Беловежское соглашение, потому что Кравчук отказался подписывать Союзный договор. Уже тогда Украина решила не просто выйти из состава СССР, но и заняться наконец-то осуществлением давней мечты украинских националистов – созданием собственного государства. Подчеркнем: не украинского государства, а государства украинских националистов.



О том, что и сам Кравчук имеет отношение к ОУН, говорилось не раз. Ветеран Смерша Ю.В. Тараскин вспоминал, что Кравчук свою "трудовую деятельность" начинал в "сотне отважных юношей" при отделе особого назначения в качестве разведчика. В книге "Война после войны (Воспоминания контрразведчика – Боевой отчет в литературной обработке)" Тараскин описал организационную структуру ОУН-УПА, показав устройство организации с 20-х гг. XX в. По убеждению Тараскина, структура ОУН отличалась хорошей продуманностью и слаженностью. Среди прочего им описаны молодежные организации и работа с молодежью в среде украинских националистов.



Кстати, названия молодежных групп ОУН – "сотня отважных юношей" и "сотня отважных девушек" – сразу вызывают в памяти нелепое и чужеродное русской Украине другое название – "небесная сотня".



Тараскин вспоминает, как представители "сотни отважных юношей" "вели наблюдение за танковым резервом 1-го Украинского фронта, стоявшего в Тучинском лесу в 1944 году с последующим наведением на него немецкой авиации". Но стоило окружить такую банду малолетних военных преступников, как они бросали оружие и начинали кричать, что они дети. И опять вспоминается Майдан с его "онижедети". Оказывается, многое тогда, в 2014-м, было не случайно и не спонтанно. И придумано не американцами.



Такие книги, как книга Ю.В. Тараскина (а их немало), полезны тем, что позволяют понять: все выпады украинских политиков и рядовых граждан на тему "никогда мы не будем братьями" или "москаляку на гиляку" – вовсе не эмоциональные всплески, не дурное воспитание. И когда российские деятели рассуждают о братском народе, укры лишь посмеиваются: братание с Россией принципиально не входит в их планы. Не для того они оторвали такой кусок от России, чтобы слиться потом в братских объятиях.



Когда мы думаем, что перед нами обманутые американцами, заблудшие братья большой семьи, мы морочим сами себя.



На Украине, где все давно перемешалось, много, конечно, и обманутых. Но не американцами и не сегодня. Этот обман тянется так долго, что давно уже превратился в мировоззрение, в философию, в образ мыслей. Им действительно не нужен никакой "русский мир". Все, о чем мы с пафосом разглагольствуем, им чуждо и даже противно. Наши ценности для них – чужие и непонятные. Им не нужен День Победы, не нужен Пушкин, не нужен Чайковский. Мы со своей историей и со своими достижениями смешны для них. Они уверены, что у нас ничего нет, что в России никогда и ничего не создавали, что мы живем в курных избах.



У них батько – Бандера, Україна – мати. Есть, правда, еще с десяток заунывных песен о кровавой борьбе с москалями. Все это пришло из Галиции, с родины ОУН-УПА и Бандеры. И проблема Украины не в каком-то абстрактном фашизме, а в том, что ОУН, поддерживаемая Западом, после 1991 г. попыталась утвердиться на всей территории УССР, применяя дедовский опыт. Например, Тараскин пишет: "Среди населения села велась в обязательном порядке политработа по разъяснению идей ОУН-УПА, а занимались ей политработники ОУН, причем для каждой категории населения разные, отдельный для мужского населения, отдельный для женщин (обычно женщина), а также раздельно среди юношей и девушек. Помогали им в этом все священники греко-католической церкви, говоря в своих проповедях, что надо слушаться своих защитников, так как они несут свободу и право владения землей". Ю.В. Тараскин, будучи внедренным в бандеровское движение помощником сотника, видел это своими глазами, после чего подробно, в деталях описал устройство бандеровской организации. А разве не то же самое происходит на Украине, начиная с 1991 года?



То, что мы называем пропагандой, зомбированием, промывкой мозгов, – это политработа по разъяснению идей ОУН-УПА.



Дикие учебники истории для школьников, чудовищные мультфильмы, наводящие ужас детские лагеря, где ведется подготовка детей к войне с москалями, сельская, лишенная всякого вкуса эстетика – американцы, конечно, поддерживают всю эту дешевку и дребедень деньгами, но оригинальные идеи – здесь, в "незалежной". Именно так в 30-е и 40-е годы в Галиции велась работа с молодежью. Агрессивная языковая политика, навязывание каждому гражданину примитивного регионального наречия в качестве государственного языка и "соловьиной мовы", настойчивое и последовательное добывание томоса об автокефалии, воинственный захват храмов Московского патриархата – это опять же именно то, к чему всегда стремилась ОУН, это мечта все этого же Степана Андреевича Бандеры.



Можно будет судить Порошенко и Яценюка, Турчинова и Корчинского, Зеленского и Арестовича; можно будет разбомбить все арсеналы и напечатать новые учебники. Но никогда потомки бандеровцев не станут в массе частью "русского мира", потому что когда мы говорим "наши деды – славные победы", они тоже вспоминают своих дедов. А их деды не просто шарахались по лесам, резали младенцев и сжигали красноармейцев, а работали над построением своего, отличного от России и противоположного России государства. Можно провести демилитаризацию и даже денацификацию, но дебандеризацию, наверное, провести не получится. Ее можно будет остановить, не позволить ей расползаться, загнать обратно в Галицию, но уничтожить окончательно – вряд ли. Не для того их деды мыкались по схронам.



Мы не знаем, чем закончится специальная военная операция и каковы планы российской власти в отношении обустройства Украины, но мы точно знаем: мы не хотим иметь ничего общего с галицийскими мутантами или носителями бандеровской идеологии. Пусть у них будет свое небольшое государство с одним государственным языком, с памятниками Бандере, Шухевичу и всем на свете карателям, пусть они тренируются с деревянными автоматами на деревянных лошадках, как они покоряют Москву, пусть забудут имена Пушкина, Ленина, Ватутина, пусть пребывают в блаженной уверенности, что огромная страна Россия завидует маленькой Галиции из-за унитазов и холодильников. Пусть делают что хотят и мечтают о чем хотят. Пусть пишут в учебниках, что победили Россию в войне 2022 года, снимают об этом фильмы и рисуют комиксы.



Пусть. Лишь бы въезд в Россию и на Украину для них был закрыт. Источник - фонд стратегической культуры

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