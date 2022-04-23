Алматы. За участие в январском мятеже задержан глава федерации стрельбы из лука Оспанов

14:13 23.04.2022

Руководителя федерации стрельбы из традиционного лука задержали в Алматы

Дата: 11:58, 23-04-2022.

Алматы. 23 апреля. КазТАГ - Руководителя федерации стрельбы из традиционного лука задержали в Алматы, сообщает известный журналист Михаил Козачков.



"Еще одним задержанным по делу о беспорядках в Алматы оказался Азамат Оспанов, руководитель федерации стрельбы из традиционного лука", - сообщил журналист на своей странице в социальной сети.



Ранее, КазТАГ сообщал о том, что подробности по делу депутата алматинского маслихата Кайрата Кудайбергена раскрыли в прокуратуре Алматы. Напомним, в ходе январских событий Кудайбергена часто видели рядом с криминальным авторитетом Арманом Джумагельдиевым по прозвищу "Дикий Арман", которому вменяют похищение 24 случайных прохожих в ходе беспорядков в Алматы, один из них впоследствии умер. Сейчас "Дикий Арман" находится на время следствия под арестом. Утром 22 апреля стало известно, что Кудайберген помещен в ИВС по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках.