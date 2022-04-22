Токаев дал ауызашар в Акорде

14:32 23.04.2022

В Акорде провели ауызашар для постящихся в месяц Рамазан



22 апреля 2022 года



Президент Касым-Жомарт Токаев дал ауызашар для постящихся в священный месяц Рамазан. Обращаясь к собравшимся, Глава государства отметил, что ауызашар – эта добрая традиция, олицетворяющая единство и процветание народа. Он особо подчеркнул значимость построения справедливого общества.



– В ближайшее время будут внесены изменения в Конституцию. Но в первую очередь нам нужно обновить сознание граждан, и это непростая задача. Предстоит большая работа, поэтому необходимо направить на это все наши усилия. Прежде всего, наши помыслы должны быть чистыми и искренними. Нам надо быть милосердными и поддерживать друг друга. Сегодня человечеству не хватает именно этих качеств, –– сказал Президент.







Касым-Жомарт Токаев убежден, что подрастающему поколению нужно дать верные ориентиры, поскольку только образованные, открытые, патриотично настроенные молодые люди могут построить собственное светлое будущее. По его словам, очень важно, чтобы молодежь впитывала национальные ценности и овладевала современной наукой и знаниями.



Глава государства отметил, что ислам пропагандирует ценности мира и гуманизма.



– Испокон веков наш народ превыше всего ценил мирную жизнь. Мы останемся верны этому завету. Мы должны сохранять сплоченность и взаимопонимание. Ислам призывает людей к единству, а не разделению. Вера – самое дорогое качество. Поэтому воспитание подрастающего поколения в духе ценностей, которые несет традиционная религия – наша общая задача, – сказал Президент.



В завершение Касым-Жомарт Токаев пожелал всем соотечественникам единства и благополучия.