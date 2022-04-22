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|Не надо бояться империй, если это империи добра, - Дм.Евстафьев
14:35 23.04.2022
Не надо бояться империи, если это империя добра
Лилия ИГЛИКОВА
Дмитрий Евстафьев, специалист по военно-политическим вопросам нацбезопасности России, о том, что у Кремля на Украине много планов