Не надо бояться империй, если это империи добра, - Дм.Евстафьев

14:35 23.04.2022

Не надо бояться империи, если это империя добра



Лилия ИГЛИКОВА



Дмитрий Евстафьев, специалист по военно-политическим вопросам нацбезопасности России, о том, что у Кремля на Украине много планов



