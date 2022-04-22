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Индия заменила Европу. Доходы от экспорта роснефти только растут, - "Anadolu"
14:36 23.04.2022

Место Европы в поставках российской нефти занимает Индия

Из-за санкций импорт российской нефти в Европу значительно сократился. Однако доходы России по экспорту черного золота вот-вот побьют рекорды, пишет Anadolu. Это стало возможно благодаря одной стране, которая стала активно наращивать его закупки.

В то время как экспорт российской сырой нефти в Европу сократился на фоне санкций, Индия заполняет образовавшийся в российском экспорте пробел рекордными закупками российской нефти марки Urals по низкой цене.

Согласно сведениям, обобщенным корреспондентом "Анадолу" (Anadolu) на основе данных компании Vortexa, отслеживающей энергетические грузы в режиме реального времени, российские танкеры с сырой нефтью отбывают главным образом из портов Балтийского моря – Приморска и Усть-Луги. Часть грузов отправляется также из черноморского порта в Новороссийске.

Нефть марки Urals, которая является основной статьей экспорта сырой нефти из России, экспортируется главным образом через балтийские порты.

С началом российской военной операции на Украине нефтеперерабатывающие заводы Северо-Западной Европы и Прибалтики резко сократили закупки нефти марки Urals. Объем поставок этой нефти указанным заводам в прошлом месяце уменьшился на 460 тысяч баррелей в сутки – до 620 тысяч баррелей.

В первые десять дней текущего месяца нисходящая тенденция сохранилась, объем нефти марки Urals, закупаемой данными заводами, сократился до 370 тысяч баррелей в сутки.

Ожидалось, что пробел, оставленный европейскими странами, в значительной степени восполнит Китай, однако в связи со снижением спроса на китайском рынке из-за вновь введенных в стране карантинных мер для противодействия распространению COVID-19 закупки нефти из России оказались ниже уровня февраля и марта.

Экспорт российской нефти на рекордном уровне

Между тем Индия стала активно наращивать закупки нефти марки Urals под влиянием больших скидок и того, что танкеры из портов Черного моря достигают ее территории всего лишь за 13 суток.

Индия получила первую партию нефти Urals 1 марта. Объем закупок этой марки нефти у России составил порядка 500 тысяч баррелей в сутки.

Ожидается, что спрос Индии на нефть Urals, отправляемую из Черного и Балтийского морей, продолжится.

Главный экономист Института международных финансов Робин Брукс (Robin Brooks) отметил, что доходы России от экспорта нефти на фоне санкций достигли рекордного уровня, поскольку российская нефть нашла покупателей в Азии. Предполагается, что, если поставки продолжатся таким же образом и во второй половине текущего месяца, экспорт нефти из России в апреле составит около 160 миллионов баррелей и достигнет самого высокого показателя апрельских продаж с 2015 года.

ЕС с начала военной операции заплатил за российскую нефть 12,5 миллиарда евро

По данным Primary Vision Network, Европейский союз (ЕС) ежедневно импортирует около 11 миллионов баррелей сырой нефти и нефтепродуктов. Импорт из России в ЕС составляет в среднем 2,2 миллиона баррелей в сутки, а нефтепродуктов – 1,2 миллиона баррелей.

За Россией, обладающей наибольшей долей в поставках нефти в ЕС – порядка 30%, следуют Норвегия и Казахстан. США, Ливия, Нигерия также занимают первые строчки по ввозу нефти в Евросоюз.

ЕС после угольного эмбарго также работает над планом поэтапного прекращения импорта российской нефти.

По данным Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха и Europe Beyond Coal, Евросоюз с начала военной операции закупил у России нефти на сумму свыше 12,5 миллиарда евро.

Согласно Международному энергетическому агентству, в прошлом году Россия экспортировала в ЕС 2,2 миллиона баррелей сырой нефти в сутки в общем среднесуточном объеме экспорта 4,7 миллиона баррелей и 1,2 миллиона баррелей нефтепродуктов в общем среднесуточном объеме 2,8 миллиона. Таким образом, доля Евросоюза в суточном экспорте сырой нефти из России составила примерно 47%, а в экспорте нефтепродуктов – 43%.

Источник - ИноСМИ
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