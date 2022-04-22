Я - в шоке. Йена обвалилась глубже российского рубля, - министр Судзуки-сан

14:40 23.04.2022 Почему иена слабее российского рубля? Настоящая причина, о которой никто не говорит прямо



Япония в шоке: такого резкого снижения курсы иены еще никогда не было. И нет никаких признаков улучшения ситуации. Автор статьи винит во всем правительство: японская иена слабее российского рубля - валюты страны, против которой ввели "беспрецедентные" санкции!



Курс иены падает не только по отношению к доллару, но даже к юаню и рублю



Иена стремительно обесценивается. 20 апреля курс упал до 129 иен за доллар. 1 марта он составлял 114 иен, и это означает, что японская валюта обесценилась на 15 иен чуть более чем за полтора месяца. Такого резкого снижения курса еще не было никогда, и нет никаких признаков улучшения ситуации.



СМИ связывают эту аномалию с увеличением разрыва в процентных ставках между Японией и США, но истинная причина не в этом. Дело в том, что иена подешевела не только по отношению к доллару, но и к большинству основных мировых валют. Она резко упала не как по отношению к евро, так и по отношению к юаню и российскому рублю, валюте страны, которая находится под экономическими санкциями.



Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки (Shunichi Suzuki) и глава японского Центробанка Харухико Курода (Haruhiko Kuroda) подчеркнули, что быстрое ослабление иены нежелательно, но это всего лишь "словесная интервенция", и поэтому она совершенно неэффективна.



Только Япония и Турция продолжают необоснованно смягчать денежно-кредитную политику



Несмотря на это, Банк Японии продолжает смягчать монетарную политику, что неизбежно приведет к дальнейшему снижению курса иены. 20 марта он объявил о проведении операции на открытом рынке по покупке неограниченного количества государственных облигаций. Центробанк будет приобретать вновь выпущенные 10-летние облигации по доходности 0,25%.



Это вторая подобная операция. Первая проходила с 29 по 31 марта. Она является мерой по сдерживанию процентных ставок. Это означает, что разрыв в процентных ставках между США и Японией будет только увеличиваться.



Турция и Япония – единственные страны в мире, в которых центральные банки смягчают денежно-кредитную политику, несмотря на растущую инфляцию. За последние два с половиной года президент Турции Эрдоган уволил трех руководителей центрального банка на основании странной теории о том, что инфляцию можно вылечить путем снижения процентных ставок. И он продолжил необоснованно смягчать денежно-кредитную политику.



В результате инфляция в Турции не остановилась, а после начала спецоперации на Украине она только усилилась. Турецкая лира продолжает падать.



Почему Банк Японии не перестает смягчать денежно-кредитную политику, несмотря на инфляцию?



Причина заключается не в том, что Курода верит в странную теорию Эрдогана. Такого быть не может.



Поэтому возможно только одно рациональное объяснение.



Если денежно-кредитная политика будет ужесточена, процентные ставки, естественно, вырастут. Это единственная финансовая мера против инфляции. Однако в этом случае процентные выплаты по государственным облигациям возрастут, и тогда возникнет опасность финансового краха.



Японское правительство и Центробанк демонстрируют единство по вопросу смягчения денежно-кредитной политики. Даже если наступит рецессия, у правительственных чиновников, живущие на деньги налогоплательщиков, не возникнет проблем. От инфляции страдает только население. Япония сама решила не ускорять темпы экономического роста и не повышать процентные ставки. На данный момент это, вероятно, единственный способ справиться с ситуацией. Государственный долг по облигациям – сумма огромная.



Мир уходит от доллара из-за отключения SWIFT



Кстати, экономические санкции против России в настоящее время работают не очень эффективно. Более того, есть вероятность, что мир может начать отходить от доллара, и его стоимость снизится. Если это произойдет, падение иены уже нельзя будет игнорировать.



Считается, что самой эффективной из экономических санкций является отключение России от SWIFT. Это даже называют "финансовой бомбой". Если Россия не сможет использовать доллары, торговые расчеты прекратятся, и российская экономика остановится. Таков был план США.



Однако противодействие со стороны Германии и других стран, в том числе создание лазеек для "Сбербанка" и "Газпромбанка", сделало эту меру менее эффективной. Курс рубля на некоторое время упал, но потом восстановился.



Более того, это вызвало обратную реакцию со стороны нефтедобывающих стран Ближнего Востока, которые стали активнее предпринимать попытки по выходу из долларовой системы.



И Китай, и Россия создали собственные платежные системы



После финансового кризиса 2008 года во всем мире начали принимать меры по снижению зависимости от доллара. Инвесторы должны понимать, что финансовые санкции против России в связи со спецоперацией на Украине ввели именно в этом контексте.



Китай, в частности, снизил зависимость от доллара, интернационализировал юань и диверсифицировал валютные резервы. Он также создал CIPS, международную сеть банковских расчетов в юанях.



Та же самая ситуация наблюдается в России. По аналогии с китайской CIPS, она сделала собственную международную расчетную сеть СПФС после введения экономических санкций в связи с аннексией Крыма в 2014 году.



Если соединить китайский CIPS и российский СПФС, добавить к ним Индию, Саудовскую Аравию и Иран, стоимость доллара явно снизится.



Уже сейчас Индия движется к созданию системы торговых расчетов с использованием рупий и рублей.



Доллар теряет нефтяные гарантии



До "никсоновского шока" 1971 года доллар был конвертируемой валютой, основанной на золотом стандарте. По сути, валюта теряет свой авторитет и ценность, если ее нельзя обменять на золото.



Тем не менее США обеспечили доверие к своей валюте, создав систему, при которой нефтяные сделки осуществляются исключительно в долларах. Другими словами, доллар перешел от золотого к нефтяному стандарту, что не изменилось по сей день.



Но теперь, когда США уходят с Ближнего Востока и враждебно относятся к нефтедобывающей России, нефть начала выходить из-под долларового контроля. Иран и даже Саудовская Аравия отдаляются от американской валюты.



Курс доллара упадет, и он лишится мировой гегемонии



В прошлом нефтедобывающие страны инвестировали свои огромные долларовые доходы от торговли нефтью в финансовые инструменты, номинированные в долларах, через оффшорные финансовые рынки по всему миру с центром в Лондоне. Крупнейшим финансовым инструментом были государственные облигации США.



Другими словами, мировые активы почти полностью хранились в долларах. Глобальные корпорации и состоятельные лица также конвертировали свои активы в американскую валюту. То же самое можно сказать и о российских олигархах.



Но теперь эта система близка к крушению из-за украинского кризиса. Это произошло потому, что президент США Джо Байден заявил о невмешательстве и позволил России начать спецоперацию на Украине. Понимает ли этот умудренный опытом президент, что он снижает ценность доллара и США утратят мировую гегемонию?



Почему Вашингтон посчитал Россию, ВВП которой равняется всего около 1,5 триллиона долларов, что меньше Италии или Техаса, угрозой? Просто у нее есть ядерное оружие, а военные расходы составляют лишь десятую часть от американских.



Если США утратят мировое господство, а доллар из-за такой страны перестанет быть ключевой валютой, в мире наступит хаос.



Центробанки всех стран копят золото



Золото приобретает все большую ценность по мере того, как мир отходит от доллара. Его рыночная цена обновила максимальное значение.



Это неудивительно, поскольку золото изначально использовалось для гарантии стоимости валют. Несмотря на то, что золотой стандарт больше не действует, ничего не изменилось.



Именно поэтому центральные банки всего мира в последние десятилетия накапливают золото.



Согласно текущему (на конец февраля 2022 года) рейтингу мировых запасов золота, составленному Всемирным советом по золоту, первое место с большим отрывом занимают США (8134 тонны). За ними следует Германия (3367 тонн), МВФ (2814 тонны), Италия (2452 тонны) и Франция (2436 тонн). Причем в этих четырех странах (без учета МВФ) на золото приходится более 60% валютных резервов.



На шестом месте находится Россия (2299 тонн), на седьмом – Китай (1948 тонн). Раньше Россия занимала десятое место или ниже, но за последние десять с лишним лет она увеличила свои золотые запасы на 1543 тонны, доведя их долю до 25,3% от своих валютных резервов.



Кстати, Япония находится на девятом месте (845 тонн). Это чуть больше десятой части США и треть России. Более того, японские золотые запасы составляют всего 3,8% от валютных резервов.



Исходя из этого соотношения золотого запаса и валютных резервов, можно сказать, что иена стоит меньше рубля.



Китай занимает первое место по производству золота, Россия – третье



По данным Всемирного совета по золоту, с сентября 2010 года по сентябрь 2021 года 12 стран увеличили свои золотые запасы более чем на 90 тонн. Кроме того, десять стран расширили также и незолотые резервы: Россия, Китай, Турция, Индия, Таиланд, Польша, Мексика, Бразилия, Ирак и Южная Корея. Они прилагают усилия для повышения стоимости своей валюты и снижения зависимости от доллара. Япония не смогла этого сделать, и никто не знает, почему иену называют безопасным активом.



Золото добывается не во всем мире. В рейтинге производства золота по странам Китай сейчас занимает первое место. В настоящее время в мире производится около трех тысяч тонн золота в год, при этом на Китай приходится 380 тонн или чуть более десятой части от общего объема.



Австралия и Россия занимают второе и третье места соответственно. Россия ведет крупномасштабную добычу полезных ископаемых по всей своей огромной территории. В 2017 году она запустила совместный проект с Китаем по инвестированию 900 миллионов долларов в добычу золота.



Кто захочет валюту страны с деградирующей экономикой?



[…]



Россия занимает третье место в мире по производству нефти, третье место по производству пшеницы и десятое место по производству кукурузы, поэтому маловероятно, что в стране возникнет дефицит энергии и продовольствия.



Курсы валют определяются не только разницей в процентных ставках или денежной массой. Влияет также богатство и экономическая сила, основанная на ресурсах и продуктах питания - так называемая национальная мощь.



С этой точки зрения иена явно стоит меньше, чем рубль. У рубля есть ресурсы, продовольствие и золото, чтобы гарантировать его стоимость. В Японии этого очень мало.



Курс иены упал из-за того, что ее распродают. Однако нынешняя ситуация - это не распродажа иены, а распродажа Японии. Никто, не говоря уже об инвесторах, не захочет валюту страны, экономика которой деградирует день ото дня. Почти никто не указывает на этот простой факт.



Автор: Дзюн Ямада - родился в Йокогаме в 1952 году. В 1976 году начал работать в издательстве "Кобунся". В 2002 году основал и стал главным редактором Kobunsha Paperbacks. С 2010 года работает фрилансером. Пишет о международной политике и экономике, а также занимается выпуском публикаций. Написал несколько книг. Источник - ИноСМИ

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