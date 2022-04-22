В Алматы митинг против блокировки соц-сетей

22:22 23.04.2022

Митинг против блокировки соцсетей проходит в Алматы



Около сотни участников мероприятия мирно протестуют против регулирования социальных сетей.



Пользователь сервиса Newscorr прислал в редакцию "Экспресс К" видеоролик, на кадрах собравшиеся требуют недопущения блокировки соцсетей и мессенджеров, а также выступают против удаления или ограничения контента в Instagram, Facebook, Telegram и др.



По сути, существующее законодательство и без того позволяло ограничивать доступ к соцсетям и мессенджерам в случае нарушения законов, например пропаганды межнациональной розни, призывов к агрессии и т. д.







Новый законопроект предлагал в первоначальном варианте позволить уполномоченному органу самостоятельно ограничивать доступ либо приостанавливать работу интернет-ресурсов, социальных сетей и мессенджеров в связи с кибербуллингом детей. Часть общества восприняла инициативу как повод для блокировки соцсетей.



Между тем главный повод для критики уже исключен сенаторами из законопроекта - теперь уполномоченный орган в области СМИ обязан вначале провести экспертизу с привлечением в том числе независимых экспертов по фактам кибербуллинга в отношении ребенка.



Законопроект в новом виде 20 апреля одобрен Мажилисом и отправлен на подпись Президенту РК.



Ни одна соцсеть не будет заблокирована, если не будут нарушаться законы Казахстана. Это регулируется не только данным законопроектом - есть Закон РК "О средствах массовой информации", Закон РК "О связи". О закрытии сетей вообще речь не идет - такова позиция МИОР.



