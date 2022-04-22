Нефть пахнет порохом, - Сергей Кожемякин

00:26 24.04.2022 Нефть пахнет порохом



Народы Северной Африки страдают от нестабильности и экономического кризиса. Ливия вступила в полосу новых междоусобиц. В Тунисе попытки установить авторитарный режим наталкиваются на массовые протесты.



Провальный план



Собравшиеся больше года назад в Женеве представители ливийских группировок и дипломаты ООН, наверное, меньше всего думали о Марксе и Энгельсе. Но, какими бы красивыми фразами ни прикрывали они "благие намерения", законы общественного развития взяли свое. Поставленная впереди лошади телега не смогла сдвинуться с места. Задавшись целью выработать проект политического урегулирования, участники форума проигнорировали базисные - экономические - причины конфликта. А ведь именно конкуренция компаний и государств за богатства Ливии подпитывает противостояние. Сохранение этого фактора обрекает на провал внешне самые привлекательные планы.



Так и вышло. Два основных политических центра - выбранное в Женеве правительство национального единства (ПНЕ) во главе с Абдель Хамидом Дбейбой и заседающая в Тобруке палата представителей - не смогли согласовать Конституцию. Это подорвало легитимность всех последующих шагов, включая назначенные на 24 декабря 2021 года парламентские и президентские выборы.



В сентябре палата представителей вынесла ПНЕ вотум недоверия, стороны обменивались все более ожесточенными обвинениями. В конце концов Дбейба бросил открытый вызов противникам, выдвинув свою кандидатуру в президенты. Тем самым он нарушил как принятый парламентом закон, требующий от чиновников за три месяца до голосования слагать полномочия, так и взятые в Женеве обязательства. Согласно им, полномочия ПНЕ ограничены подготовкой выборов, а его руководство не должно использовать политические преимущества и баллотироваться в новые органы власти.



Выборы в итоге не состоялись, причем решение об их отмене поддержали оба лагеря. Ситуация откатилась на год назад, и хотя договор о прекращении огня стороны пока соблюдают, вражда обостряется. Палата представителей потребовала от Дбейбы уйти в отставку, заявив, что его мандат истек в день неудавшегося голосования и что руководить страной должен новый состав ПНЕ. Премьер отказался, сообщив, что передаст власть после выборов. Их предлагается провести в несколько этапов. Сначала - в июне этого года - ливийцы выберут парламент. Тот в свою очередь обеспечит проведение референдума по Конституции. А уж потом настанет черед голосования за президента.



Мотивы политика понятны - ему надо нейтрализовать враждебный парламент. Но и в Тобруке решили не ждать у моря погоды, выдвинув собственную дорожную карту. Выборы там хотят перенести на 2023 год, пока же Ливией должны управлять все те же палата представителей и обновленное правительство. Главой последнего парламент утвердил Фатхи Башагу. Бывший пилот-инструктор ВВС, после ухода в отставку он занялся бизнесом в родной Мисурате - городе, откуда происходит и Дбейба. В 2011 году Башага примкнул к мятежникам, где стал заметной фигурой. Глава совета обороны, а затем министр внутренних дел в "триполийском" правительстве, он яростно оппонировал противникам из Тобрука.



Роли в буржуазной политике меняются быстро, и Башага сблизился со вчерашними врагами. В марте депутаты приняли присягу нового состава ПНЕ, но занять кресло в столичном офисе премьеру не удается. Сразу после утверждения он разослал циркуляры государственным органам, потребовав их подчинения и назвав кабинет Дбейбы незаконным. Однако попытка проникнуть в Триполи провалилась - вооруженный конвой Башаги встретился с верными Дбейбе силами. Помимо разношерстных отрядов из Завии, Себраты и других западных городов, среди них остаются наиболее боеспособные части - 444-я бригада, силы специального назначения RADA и ополчения из Мисураты. Последнее обстоятельство особенно неприятно для Башаги, рассчитывавшего на поддержку родного города. Единственными перешедшими под его начало подразделениями являются бригады "Абу Слим" и "Ан-Наваси".



"Стояние под Триполи" не привело к кровопролитию, но взаимные нападки ужесточаются. Команда Башаги припоминает Дбейбе избрание на форуме в Женеве, ставшее возможным, как утверждается, благодаря подкупу делегатов. Репутацию главы ПНЕ подмочили коррупционные скандалы. Под следствием находятся четыре министра. Один из них - экс-глава минздрава Али аз-Занати - обвиняется в закупке медоборудования по завышенной вдесятеро цене.



В свою очередь Дбейба обвиняет оппонентов в расколе страны и называет сфальсифицированным избрание Башаги палатой представителей. Согласно его распоряжению, огонь будет вестись по любому подразделению, перемещающемуся без разрешения минобороны.



Рост напряженности провоцируется внешними силами. В поддержку Башаги высказались Египет, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, а также Россия, выразившая надежду, что "новый премьер сплотит ливийское общество". Не лишним будет напомнить, что Башага сыграл решающую роль в аресте и заключении российского социолога Максима Шугалея. Он же пугал Запад "российским вмешательством по сирийскому сценарию". Но подули другие ветры, и вчерашние обиды быстро забылись.



На стороне Дбейбы выступают Италия и США, о его легитимности заявляет Организация Объединенных Наций. Американский дипломат, глава миссии ООН по поддержке Ливии Стефани Уильямс поддержала проведение выборов этим летом и заявила, что "ливийский народ не заинтересован в еще одном временном правительстве". Турция, прежде однозначно державшая сторону ПНЕ, колеблется. Произошло это после уверений Башаги в том, что он считает законным размещение в стране турецкого контингента и будет выстраивать союзнические отношения с Анкарой.



За дипломатическими играми скрыт грубый расчет. Корпорации продолжают делить ливийские недра. Французская "Тоталь" претендует на шельфовое месторождение "Аль-Джурф", американская "Коноко Филипс" ведет переговоры о расширении участия в консорциуме "Ваха Ойл", итальянская "Эни" стремится к увеличению импорта газа.



На этом фоне глава национальной нефтяной корпорации Мустафа Саналла признался, что из-за недофинансирования и износа инфраструктуры Ливия не только не достигнет анонсированного ранее увеличения добычи до 2,1 млн баррелей в сутки, но и вряд ли сохранит действующий уровень. В марте вооруженная охрана месторождений "Эш-Шарара" и "Эль-Филь" на несколько дней остановила работу насосов, требуя роста социальных отчислений для своих районов. Ситуация повторилась в апреле, когда противники Дбейбы заблокировали скважины.



Для США и Евросоюза, заинтересованных в замещении российских углеводородов, это неприемлемо. Чтобы получить контроль над ливийским сырьем, они могут открыто вмешаться в конфликт и пойти на новую интервенцию. Намеком на это стал выдвинутый американским послом Ричардом Норландом план. Сославшись на нестабильность в Ливии и ситуацию на мировых рынках, он призвал переводить доходы от продажи нефти и газа в западные банки.



Авторитарно-популистский проект



Соседнему Тунису после "арабской весны" удалось избежать гражданской войны, но обстановка долгое время оставалась нестабильной. Власти во главе с умеренно-исламистской партией "Ан-Нахда" ("Возрождение") не могли сдержать кризис. В этих условиях на политическом небосклоне взошла звезда юриста Каиса Саида. Имидж обличителя пороков элиты позволил ему победить на выборах, но Конституция не давала новому президенту всей полноты власти. Благоприятную почву создала пандемия коронавируса. Экономика погрузилась в кризис, вырос уровень бедности и безработицы.



В разгар протестов летом прошлого года президент отправил в отставку правительство, приостановил работу парламента, а заодно - действие ряда статей Конституции. В рамках "чрезвычайных мер" Саид смог самостоятельно назначать и снимать министров, его указы получили статус закона. В феврале окончательной "зачистке" подверглась судебная система. Президентским распоряжением был распущен высший судебный совет, правом назначения судей Саид наделил самого себя. По его словам, это необходимо для "очищения страны от коррумпированной элиты".



Понимая двусмысленность своего положения, в том числе в глазах Запада, президент назначил на июль референдум по новой Конституции. В конце года должны пройти парламентские выборы. Однако обе кампании сопровождает жесткий контроль. Не допустив к подготовке проекта Основного Закона партии и профсоюзы, Саид объявил о "прямых консультациях с народом". С помощью специальной интернет-программы жителям предлагалось высказать позицию по важнейшим пунктам. Несмотря на мощную пиар-кампанию и временное введение бесплатного интерна, задумка провалилась. Из 7 миллионов избирателей участие в ней приняли 500 тысяч. Молчаливый бойкот стал ответом на позицию власти, не скрывавшей формальный характер мероприятия. Консультации проходили под лозунгом "Ваше мнение, наше решение", а разъяснить механизмы преобразования наказов в юридические нормы чиновники не удосужилась.



Что касается выборов, то, по словам президента, "заговорщикам" запретят баллотироваться. Ярлык клеится на всех противников власти. К четырем годам заключения заочно приговорен президент Туниса в 2011-2014 годах Монсеф Марзуки. Десятки человек, среди которых бывшие главы правительства, министры, депутаты и лидеры партий, обвиняются в "подрыве безопасности государства". Помимо исламистских движений, преследованиям подвергается крупнейшая левая организация - марксистская Партия рабочих Туниса.



Недавно авторитарная политика Саида вышла на новый уровень. 30 марта больше половины депутатов собрались на онлайн-заседание и проголосовали за отмену всех "чрезвычайных мер", включая заморозку работы парламента. "Пришло время остановить переворот против Конституции и революции!" - призвал лидер партии "Коалиция достоинства" Сейфеддин Махлуф. В тот же вечер Саид выступил с обращением. Назвав действия депутатов "жалкой и бесполезной попыткой переворота", он объявил об окончательном роспуске парламента.



Оправдывая свои шаги "народным благом", Саид выражает интересы крупной буржуазии. После десятилетия нестабильности последняя нуждалась в "сильной руке" и, получив ее, перешла в наступление. Властью подготовлен проект неолиберальных реформ, включающий урезание бюджетных расходов, пятилетнюю заморозку роста зарплат и найма в госсекторе, масштабную приватизацию. На торги планируется выставить национальную авиакомпанию "Тунисэйр", табачные фабрики и т.д.



Реформы разрабатываются совместно с МВФ. Недавно миссия фонда побывала в стране, встретившись с руководством правительства, центробанка и бизнес-ассоциаций. Консультанты не жалели красок, предрекая Тунису тяжелые времена из-за ситуации на Украине. Единственный выход, учили они, состоит в финансовой помощи и мерах жесткой экономии. "Главная проблема Туниса - недостаточное развитие конкуренции. Чтобы выйти из кризиса, нужно развивать частный сектор", - советуют доноры.



Изменения ухудшат и без того тяжелое положение трудящихся. По официальной статистике, ниже уровня бедности проживают 4 миллиона человек - треть населения страны. Максимальный размер пособий малоимущим семьям составляет всего 200 динаров (5,6 тыс. руб.), а получают их менее 30 процентов нуждающихся. Безработица превышает 13 процентов, рост цен на топливо и продукты питания сопровождается дефицитом сахара, риса, растительного масла.



Несмотря на репрессии, в стране ширятся протесты. В марте по стране прокатились массовые демонстрации под лозунгами "Тунис, проснись!" и "Голод на пороге!". О подготовке забастовки объявил Всеобщий союз трудящихся - крупнейший профсоюз с числом членов более 1 миллиона. "Люди не могут обсуждать Конституцию, пока у них пустые желудки, - заявил его глава Нуреддин Табуби. - Госкомпании не подлежат приватизации, это "красная линия". Мы не допустим болезненные реформы".



Одновременно руководство профсоюза продолжает поддерживать президента, в частности, одобрив роспуск парламента. В этой ситуации возрастает ответственность, лежащая на левых силах. В Партии рабочих отвергают "оба тупика" - как восстановление власти "Ан-Нахды" и других исламистских партий, так и "авторитарно-популистский проект Каиса Саида". "Тридцать олигархических семей держат Тунис мертвой хваткой. Выход - в создании прогрессивного движения, способного возглавить следующий этап революции. Основное внимание должно быть уделено экономическим и социальным вопросам, в решении которых все прежние правительства потерпели неудачу", - заявляют коммунисты.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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