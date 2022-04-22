КазГенпрокуратура подняла из архива дело "застрелившегося" мэра Алматы Нуркадилова

00:28 24.04.2022

Николай ИВАЩЕНКО



Кайрат Нуркадилов



Обращение Кайрата НУРКАДИЛОВА о возобновлении расследования смерти его отца рассматривается Генеральной прокуратурой.

Об этом "Экспресс К" сообщили в пресс-службе ведомства.



Да, Кайрат НУРКАДИЛОВ обращался, считая, что смерть его отца Заманбека НУРКАДИЛОВА якобы заказное убийство. Обращение находится на рассмотрении. Дело истребовали из архива, сейчас его изучаем,



- пояснили в Генпрокуратуре.



По итогам изучения дела будет принято решение - возобновлять расследование или нет. Сейчас расследование не ведется.



Ранее ЭК сообщал об обращении сына Заманбека НУРКАДИЛОВА. Кайрат НУРКАДИЛОВ считает, что смерть отца - убийство, а не суицид, как гласит вердикт следствия.