"Украинский метод" в тайваньском вопросе, - А.Кошкин

08:19 24.04.2022 АНАТОЛИЙ КОШКИН | 24.04.2022



ВПК США обогащается на украинском и тайваньском кризисах



Японское издание JB Press опубликовало статью японского политолога доктора наук, автора книг по военной истории и геополитике Дзюна Китамуры, в которой утверждается, что военно-промышленный комплекс США сильно обогащается на украинском и, возможно, тайваньском кризисах. Автор пишет об этом со знанием дела, ибо долгое время работал и продолжает работать консультантом в различных американских "мозговых центрах".



Подзаголовок статьи японского автора: "Жиреющий американский военно-промышленный комплекс: будет ли администрация Байдена тиражировать свой "украинский метод" и дальше?"



На Соединенные Штаты в период с 2016 по 2020 год приходилось примерно 40% мирового экспорта вооружений. За США шли Россия с 20%, Франция с 8%, Германия с 6% и Китай с 5% мирового оружейного экспорта. По мнению Китамуры, ВПК США, "несомненно, какое-то время будет процветать, поскольку администрация Байдена начала усиливать военную поддержку Украины и до, и в особенности после начала российской спецоперации". После начала СВО цены акций крупнейших военных компаний США резко подскочили (за исключением корпорации Boeing, которая переживает спад в отрасли гражданской авиации).



Наилучшие показатели у корпорации Lockheed Martin. За период с января по середину марта 2022 года стоимость ее акций взлетела на 30%. За ней следуют Northrop Grumann и General Dynamics с показателями около 20%. Затем идет военно-промышленный гигант Raytheon – рост около 10%.



Автор статьи пишет, что США оказывали военную поддержку Украине еще до того, как началась российская спецоперация (в 2021 году администрация Байдена предоставила Украине военную помощь на 650 миллионов долларов). "Другими словами, Америка резко усилила снабжение Украины оружием и боеприпасами и направление туда военных советников для усиления боевых возможностей украинских вооруженных сил и различных полувоенных организаций (в том числе вооруженных нерегулярных войсковых формирований, выступающих за превосходство белой расы, так называемых неонацистов)", – отмечает Китамура.



Японский политолог усматривает прямую связь между решением о начале СВО с деятельностью Вашингтона: "Администрация Байдена начала методично вызывать раздражение президента Путина, продемонстрировав позицию, поощряющую вступление Украины в НАТО... Неясно, была ли успешной провокационная политика администрации Байдена, имевшая целью отвлечь внутреннее общественное мнение от так называемого "Украина-гейта" (коррупционной деятельностью Джозефа Байдена и его сына Хантера), но военная спецоперация России на Украине стала реальностью".



В разделе статьи, озаглавленном "Политика США по укреплению своей военной гегемонии без участия в реальных сражениях", японский политолог излагает замыслы США на Украине следующим образом:



"– Войска США не принимают непосредственного участия в боевых действиях.



– Вооруженные силы США не несут никаких потерь или материального ущерба. Непосредственные тяготы несет только украинский народ, а прямой приток большого количества беженцев сосредоточен в странах вокруг Украины.



– Украине практически невозможно продолжать борьбу с российскими войсками без мощной военной поддержки США. Поэтому США поставляют на Украину большое количество оружия и боеприпасов (стремясь при этом избегать соответствующих атак со стороны России). Одновременно страны НАТО и союзники будут поощряться к оказанию различной поддержки Украине.



– "Защита родины" на Украине будет длительной, и российская армия, конечно, понесет определенные потери и утраты. Однако разорение и истощение Украины будет гораздо более сильным и глубоким. И все это приведет к значительному обогащению американского ВПК.



– Чем дольше будут идти боевые действия на Украине и чем более глубокой будет ее трагедия, тем больше будет антипатия к России во многих странах Европы и тем больше в этих странах будут ожидать военной мощи НАТО.



– В результате американская военная гегемония в европейском регионе будет сохранена и укреплена, а международный статус России значительно снизится".



Это рассуждения японского автора. Небезынтересен его взгляд на возможность "тиражировать украинский метод", перенеся его на Тайвань и имея в виду "вторжение Китая на Тайвань, о котором Соединенные Штаты постоянно предупреждали еще до начала Россией спецоперации на Украине".



Американский экспорт вооружений на Тайвань продолжается уже много лет, но только администрация Трампа усилила ВМС США у берегов Китая и заметно расширила военные поставки Тайваню. "Хотя военные советники и штаб-квартиры США еще официально не размещены на Тайване, обмены на уровне военных структур двух стран модернизированы даже внешне. Например, если раньше офицерам тайваньских вооруженных сил не разрешалось носить военную форму при посещении военных штабов США, таких как командование Тихоокеанского флота в Гонолулу, то теперь к ним относятся как к военнослужащим регулярных иностранных армий, разрешая носить военное обмундирование в США", – пишет Дзюн Китамура.



Характеризуя намерения США в отношении Китая, он отмечает, что Вашингтон задумывает создание "организационной структуры", подобной НАТО и противостоящей КНР: "Соединенные Штаты выстраивают сеть сдерживания Китая, привлекая Японию, союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе, таких как Австралия, Южная Корея и Филиппины, и даже Индию. Нет никаких сомнений в том, что по образу Украины США сейчас будут уделять самое пристальное внимание созданию и широкому распространению в Индо-Тихоокеанском регионе настроений, которые можно было бы описать как протайваньские и антикитайские".



Особого внимания заслуживает убежденность японского политолога в том, что в случае вооруженного столкновения на Тайване администрация США фактически исключает прямое участие в военных действиях своих вооруженных сил. "Сейчас становится ясно, что центральным узлом "украинского метода" является всемерное стремление США ни при каких обстоятельствах самим не принимать участия в боевых действиях в подобных конфликтах. В связи с этим можно утверждать, что, по крайней мере, при нынешней администрации Байдена даже в том случае, если военное вторжение Китая на Тайвань станет реальностью, американские вооруженные силы при решении вопросов обороны Тайваня не имеют планов вступать в прямое военное столкновение с НОАК", – говорит Китамура.



От себя добавим, что высказанные им оценки не воодушевят японцев, среди которых растет число сомневающихся в том, что американские GI станут погибать за них, случись столкновения с Китаем вокруг спорных островов Сэнкаку-Дяоюйдао или с Россией вокруг Курильских островов. Поэтому и тайваньцам следует рассчитывать только на себя. А раз так, власти Тайваня должны воздерживаться от того, чтобы раздражать правительство КНР провокационными заявлениями о "независимости" и демонстративной близостью с американскими сенаторами, как это было недавно на "мятежном острове". О его принадлежности КНР Пекин заявляет со всей решительностью, на какую способен. Источник - fondsk.ru

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