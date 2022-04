Шиза крепчает. Англия хочет ввести санккции за российский газ против... Германии, - "МК"

10:23 24.04.2022

В Лондоне заговорили о санкциях против Германии, получающей газ из России

Европа оказалась на грани экономической войны



Есть у экономической войны начало - нет у нее конца. Под санкции скоро могут попасть те, кто вводит санкции, - со стороны тех, кому эти санкции кажутся недостаточно жесткими. Во всяком случае, к этому призывает британская The Telegraph. "Если Германия не прекратит покупать российский газ, она тоже столкнется с санкциями", - гласит заголовок соответствующей публикации. Теперь - подробности.



"Газ течет по европейским трубопроводам как ни в чем ни бывало, - возмущается автор, писатель, издатель и финансовый журналист Мэттью Линн . - А нефть до сих пор исправно поступает на НПЗ. И каждый день 800 миллионов евро отправляются прямиком в Москву. Германия и, в меньшей степени, Италия, считай, финансируют жестокую кампанию Путина на Украине".



Германия предпринимает определенные усилия по постепенному сокращению зависимости от российских энергоносителей, признает Линн. Но они кажутся британцу абсолютно недостаточными. Федеративная Республика должна избавиться от газа из России немедленно, несмотря на все связанные с этим экономические и социальные издержки.



Иначе, предупреждает автор "эгоистичных" бундесбюргеров, худо будет: "Если немцы не готовы идти на эту жертву, это их дело. Однако нет никаких причин, почему с этим должен мириться остальной мир. Момент для санкций против Германии определенно настал".



Как же именно должна быть наказана Германия? Есть разные варианты. Можно, например, "обложить немецкий экспорт временными пошлинами, а деньги отправить Украине – финансировать ответные боевые действия и помочь миллионам беженцев, - рассуждает Линн. - Еще мы можем ввести полугодовой запрет на немецкий экспорт и продлевать его до окончания конфликта или окончательного закрытия газопроводов. Как вариант мы можем организовать потребительский бойкот. Покупая новую BMW или Volkswagen, автолюбители косвенно спонтируют путинскую армию – об этом тоже стоит помнить, выбирая машину".



Никаких проблем с заменой немецких товаров не возникнет, уверен автор: "Разумеется, Германия – один из ведущих мировых производителей. Но мы запросто сможем покупать машины во Франции или Японии, а химикаты – в Южной Корее или США".



Колонка Линна в The Telegraph, разумеется, не осталось незамеченной в критикуемой им Федеративной Республике. Но тотального неприятия, осуждения, сразу скажем, не вызвала. Реакция, как принято говорить в таких случаях, была неоднозначной. Можно даже обнаружить высказывания в духе "так нам и надо".



"Осуществимы ли требования Линна? - философски вопрошает, к примеру, das Bild, наиболее массовый таблоид страны. - Это еще предстоит выяснить. Но факт в том, что даже в Германии многие ведущие экономисты давно призывают к остановке поставок газа из России". В подтверждение приводится мнение известного экономического "гуру", члена экспертного совета по экономическому развитию при правительстве Германии Вероники Гримм: "Чем дольше мы ждем, тем хуже. Тем больше времени мы потеряем, тем лучше Россия сможет подготовиться к эмбарго".



По словам экономиста, постепенное сокращение поставок нефти и газа из России не даст "никакого санкционного эффекта". Поэтому "как бы болезненна ни была остановка поставок для нашей экономики, если мы не будем действовать немедленно, в долгосрочной перспективе нам это, вероятно, обойдется намного дороже", - заключает Вероника Гримм.



С поставкой Украине тяжелого вооружения согласны меньше половины жителей Германии



Впрочем, лейтмотив основной массы откликов скорее оправдательный: мол, мы все понимаем, но поймите и нас. "Немедленное газовое эмбарго приведет к сбоям и остановкам производства, будет иметь следствием деиндестриализацию и долговременную потерю рабочих мест", - приводит интернет-издание News.de совместно высказанную позицию руководителей Федерального союза объединений немецких работодателей и Объединения немецких профсоюзов по этому вопросу. По их мнению, негативные последствия такого решения окажутся более серьезными для Германии, чем для России.



Кроме того, капитаны немецкой индустрии справедливо указывают на то, что на их стране свет в газовом вопросе не сошелся. "Не одна Германия пострадала бы от такого шага (отказа от российского газа. - А.В.), у всей Европы возникли бы огромные проблемы", - говорит Леонард Бирнбаум, глава энергетического концерна E.ON, в интервью деловой газете Handelsblatt.



В качестве примера Бирнбаум приводит Словакию, которая полностью зависима от российского газа. Чехия и Австрия большую часть своих потребностей в природном газе также покрывают за счет поставок из России. И тоже, соответственно, не могут пока от них отказаться.



"Это нельзя рассматривать как национальную тему", - настаивает глава концерна. Высказывается шеф E.ON предельно осторожно. Но между строк читается: Германию хотят сделать "крайней" - от российских энергоносителей зависят многие страны, но под огонь критики попадают сегодня только немцы.



Тем же логическим изъяном страдает, кстати, и статья Мэттью Линна в The Telegraph. Против остальных держав, не желающих срочно вводить запрет на поставки российских энергоносителей, в том числе против упомянутой им Италии, Линн почему-то ничего не имеет и наказывать их, соответственно, не призывает.



Довольно странно в этом контексте выглядит и идея замены продукции made in Germany товарами из Японии и Южной Кореи. Эти-то ведь тоже далеко "небезгрешны". Обе дальневосточные соседки России активно покупают у нее нефть и "голубое топливо" (сжиженный природный газ). И отказываться от этого пока, насколько известно, не собираются.



АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВ