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Британия десантировала в Украину свой диверсионный спецназ SAS
10:30 24.04.2022

Британский спецназ на Украине: SAS теперь щадить не будут, как когда-то в Чечне
Англосаксы обучают ВСУ диверсиям, и за это поплатятся

Материал комментируют:
Василий Верещак Сергей Гончаров

Великобритания забросила на Украину как минимум две группы спецов по диверсиям и партизанской войне из состава Особой воздушной службы Великобритании (Special Air Service - SAS).

Они переброшены из города Херефорд, где находится штаб-квартира SAS. Новое место их службы - Львовская область Украины, территория 16-й отдельной бригады армейской авиации ВСУ. Об этом сообщают РИА "Новости".

Собеседник агентства рассказал, что в составе одной из групп примерно 8−10 человек. Они специализируются на диверсионной и партизанской деятельности, а также имеют большой опыт вербовки и подготовки агентуры для работы на враждебной территории.

Вообще-то британцы поднаторели в организации государственных переворотов, массовых митингов протеста, разумеется, несанкционированных. За специалистами SAS числится немало заказных убийств известных политиков, вербовки агентуры, в том числе в высших сферах, подготовки терактов.

Отдельные операции с участием SAS оборачивались крупными скандалами. Так, в 1988 году в Гибралтаре во время операции "Флавий" спецназовцы из этой службы расстреляли в упор троих добровольцев Ирландской республиканской армии. По данным разведки, они готовили теракт. Вот только при обыске у них не обнаружили ни оружия, ни взрывчатки.

Еще один скандал разгорелся из-за участия оперативников SAS в военных действиях на территории бывшей Югославии. В 1995 году они координировали действия натовской авиации, бомбившей позиции Армии Республики Сербской. Вот только бравые летчики НАТО при содействии британцев совершали налеты и на мирные населенные пункты, чтобы запугать гражданское население.

Боевой опыт Особой воздушной службы измеряется десятилетиями. Она была сформирована еще во время Второй мировой. Спецназовцы SAS участвовали в Корейской войне, в конфликте в Северной Ирландии, в войне Великобритании с Аргентиной из-за Фолклендских (Мальвинских) островов, событиях в Персидском заливе, в афганской кампании.

Уровень их профессионализма я не берусь оценивать, но важнее то, что всю нашу историю, начиная с суворовских времен, - напоминает полковник ФСБ в отставке Василий Верещак.

- Англия всячески помогала врагам России. Если бы они не сделали этого на Украине, тогда я бы удивился. Англосаксы остаются тайными стравливателями, врагами нашей страны. Так всегда было. И в двух чеченских кампаниях они тоже участвовали, их инструкторы к нам попадали, но тогда их щадили почему-то, хотя они готовили террористов. Деньгами Британия их тоже снабжала, кстати. Теперь все повторяется на Украине.

"СП": - Могли британские инструкторы готовить провокацию с ОМП, как это было, например, в Сирии?

- Возможно все, но мы уже, благодаря нашей разведке, имеем информацию о том, что такая провокация вероятна, и можем принять меры. Хотя есть пример провокации в Буче. Была же съемка, показывающая пустые улицы. И вдруг появляются трупы! Бессовестно абсолютно. Ничего святого не осталось у тех, кто это придумал.

Не поверю, что украинцы сами до такого дошли. Упаси, господи, конечно, чтобы не произошло провокаций с химическим и, тем более, ядерным оружием, но с такими советчиками как англичане, да и американцы, возможно все.

Кстати, британские спецы из SAS часто делают то, обо что не хотят марать руки остальные армейские части. К тому же в зонах "горячих" конфликтов они чаще всего работают под прикрытием "Белых касок" или других гуманитарных организаций. А потом мировое сообщество возмущается, когда каких-нибудь "Врачей без границ" власти арестовывают по обвинению в шпионаже или в еще чем-нибудь противозаконном.

Что же забыли британские инструкторы на Украине?

Сергей Гончаров, президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа", член Российской академии проблем безопасности, обороны и правопорядка считает, что этот вопрос нужно было задавать еще в 2014 году.

Сейчас Джонсона винят в том, что он проговорился про британских инструкторов, обучающих бойцов ВСУ вне территории Украины. Они уже долгое время готовят боевиков для военных и диверсионных действий. А также обучают их владению оружием, которое поставляется из стран НАТО.

То, что инструкторы работают и на украинской территории - закономерно. Успехи Вооруженных сил России, а также подразделений ДНР и ЛНР вызывают у Киева опасения, что они могут продвигаться и дальше, на западную Украину, в ту же Львовскую область. Там, надо признать, процентов на 90 население настроено антироссийски.

В этой ситуации инструкторы вполне способны подготовить диверсионные группы и провокаторов, чтобы бороться с нашими войсками. Я не утверждаю, что это произойдет, но такое вполне возможно. Это первое.

Второе: на территориях, которые находятся под контролем российских вооруженных сил и подразделений ДНР и ЛНР, будут проводиться и пасхальные богослужения, и шествия людей, которые 9 мая понесут портреты своих дедов и прадедов, защищавших Украину от немецко-фашистских оккупантов. И, конечно же, пройдут мероприятия в честь День Победы. Я допускаю, что идет подготовка к провокациям во время торжеств, которые будут проводиться в освобожденных городах, в частности в Мариуполе.

"СП": - Каков статус этих "специалистов"? К ним относиться как к участникам боевых действий или как к террористам?

- Сейчас то, что творится на Украине и в мире в целом уже не вписывается ни в какие договора, ни в какие межгосударственные соглашения, которые давно не работают, и на этом поставлена точка. Фактически, каждое государство решает свои проблемы по своему усмотрению. Вот задержали двоих британских наемников, а Лондон теперь от них отказывается: дескать, поехали воевать по собственной инициативе, пусть сами и выпутываются.

А вот если мы, к примеру, в Мариуполе обнаружим иностранцев, которые являются действующими офицерами армий стран, входящих в НАТО - то это уже будет совершенно другая ситуация, и альянс, на мой взгляд, этого очень боятся. Но рассуждать об их статусе в условиях, когда международные соглашения, в том числе, Женевские конвенции о ведении войны, не принимаются во внимание - бессмысленно, - убежден эксперт.

О том, что инструкторы из стран НАТО уже давно занимаются подготовкой украинских боевиков, и об этом известно всему свету, заявила в Telegram-канале официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Польские, британские, американские, канадские и прочие инструкторы давно пасут неонацистских боевиков. И никакие это не инструкторы. Это спецслужбы стран НАТО. И их не десятки, а сотни и тысячи. Если называть вещи своими именами - они участвуют в управлении боевыми действиями на Украине", - написала Захарова.

Вера Жердева

24 апр. 22

Источник - svpressa.ru
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