Актриса Хаматова продолжает бойко клеймить Россию и Путина на митингах в Риге

10:50 24.04.2022

Чулпан Хаматова клеймит Путина из Прибалтики, сбежав с миллионом из бюджета России



23.04.2022

Елена Острякова



Уехавшая из РФ после начала операции на Украине актриса Чулпан Хаматова выступила на антироссийском митинге в Риге.



"Сегодня, как и многие люди, я чувствую невероятную боль, с которой невозможно справиться, представить себе, что чувствуют сегодня украинцы… Это какое-то искажение реальности, в которое попала моя Родина. Такого не может быть. В России достаточно большое количество людей, которые чувствуют так же, как я. Те, у кого была такая возможность, уехали. Те, кто остались, продолжают чувствовать такую же боль за все, что сейчас происходит в Украине, за эту бесчеловечную войну, которую начала Россия.



Не Россия, а Владимир Путин и российская власть. Я категорически не приемлю то, что от моего имени делает моя Родина. Я призываю людей, вынужденно уехавших из России помогать друг другу и формировать другое представление о русских и о русской культуре за пределами нашей Родины. Я очень благодарна Латвии, что мы здесь, в безопасности, и я могу говорить, что я чувствую, не боясь никаких последствий", – сказала Хаматова.



Ранее на латышском телевидении ее отчитала ведущая за то, что актриса не осуждает каждый день руководство России. В ответ Хаматова заявила, что готова отказаться от звания народной артистки и считает его "полной бредятиной".



"Внимательно, "от и до" прослушал прочувствованную речь Чулпан Хаматовой на митинге новых власовцев в Риге. Не услышал в ней самого главного. Где отказ от Государственной премии РФ, полученной из рук Путина в 2015 году – то есть во время "гибридной агрессии Кремля против народа Украины в Донбассе"? Где отказ от звания народной артистки России? Где извинения перед украинцами (желательно – в лучших традициях BLM, со вставанием на колени) за все съемки в путинской военной патриотике, за все деньги, смиренно принятые от режЫма?



Это на покинутой Родине можно было выдавать антироссийские лозунги и получать при этом "Золотые маски", госнаграды в Екатерининском зале Кремля и миллионную ежемесячную зарплату из госфинансирования. В "прифронтовом государстве" ЕС и НАТО за плохое исполнение роли пламенной российской оппозиционерки освистывать не станут. Просто снимут с пайка, лишат вида на жительства и отметят в годовом публичном отчете Службы госбезопасности Латвии как агентку мягкой силы Кремля. С последующей полной "отменой", – написал калининградский политолог Александр Носович в своем телеграмм-канале.



Портрет Хаматовой, убрали с сайта театра "Современник", в котором она раньше работала. Теперь артистка собирается работать в Новом Рижском Театре, но там ей поставили обязательное условие – выучить латышский язык.



Журналист Эдвард Чесноков, считает, что даже если Хаматова останется без работы, материальных проблем у нее не будет.



"Чулпан Хаматова отбыла в "антифашистскую" Латвию, где у нее ВНЖ и элитный дом. Но даже зарабатывая на госзакупках по миллиону в год, накопить на такую недвигу - задача-с", – написал он.



Чесноков полагает, что деньги на недвижимость были украдены Хаматовой и ее мужем Александром Штейнам (соучредителями ООО "Маяковский") с госзаказа от Минкульта, Фонда кино и других спонсоров (100 млн руб) на "съемки фильма о Маяковском)".



"Итоги: фильм снят, посещаемость - 11 тыс зрителей, кассовые сборы - 3 млн. ПОЛНЫЙ ПРОВАЛ, отбито [1/30 затрат. Смотрим финотчетность. На рубеже 2020-21 из балансовых активов семейного ООО загадочным образом исчезло ~ 83 млн. Почему именно столько? Потому что средний курс евро к рублю в 2020 г. составил 82,04.



Кто-то вывел миллион евро из фирмы Хаматовой-Штейна, после чего Хаматова уехала в латвийский ландромат", – пишет Чесноков.