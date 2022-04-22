Турция закрыла воздушное пространство для российских самолетов, следующих в Сирию

12:19 24.04.2022

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара закрыла воздушное пространство для российских гражданских и военных самолетов, направляющихся в Сирию, передает газета Daily Sabah.



По его словам, Турция выдавала разрешение на полеты в Сирию каждые 3 месяца, однако в этот раз по согласованию с Москвой его продлевать не стали.



"Мы закрыли воздушное пространство для российских военных и даже гражданских самолетов, направляющихся в Сирию. Мы выдавали разрешение на три месяца. Разрешение заканчивается в апреле",- сообщил Чавушоглу на встрече с главой МИД Уругвая. По его словам, полеты были приостановлены по соглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным.



При этом Чавушоглу также сообщил, что Турция не будет присоединяться к санкциям против России, поэтому российские компании могут вести бизнес в этой стране. "Мы являемся страной, которая не участвует в санкциях. Если компания из России хочет вести бизнес, она должна соблюдать наши законы и нормы международного права",- сказал он.