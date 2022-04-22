Австралия в панике. Китай хочет строить военную базу на Соломоновых островах

22:10 24.04.2022

Премьер Австралии предупредил Китай о "красной линии" в связи с военной базой на Соломоновых островах



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Появление китайской военной базы на Соломоновых островах станет "красной линией" для Канберры и Вашингтона. Об этом сегодня предупредил премьер Австралии Скотт Моррисон.



Причем, дал он понять, Фиджи и Папуа-Новая Гвинея также разделяют обеспокоенность Австралии, сообщает РИА "Новости".



Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Китай и власти Соломоновых островов подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в области безопасности.



Напомним также, в середине апреля газета Sankei указывала, что правительство Японии получает неофициальные предложения примкнуть к оборонному партнерству AUKUS, которое осенью 2021 года создали Австралия, Великобритания и США. Эти страны заинтересованы в подключении потенциала Токио к новейшим военным разработкам, в том числе по гиперзвуковому оружию, подчеркивало издание.