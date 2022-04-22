Российский газ выводится из-под санкций

00:06 25.04.2022

Еврокомиссия признает возможность расчетов за энергоносители в рублях



Ольга Соловьева



Энергетические санкции наносят больший ущерб Европе, чем России, открыто признают европейские политики. И осознание этого факта уже влияет на решения Еврокомиссии, которая объявила о возможности оплаты российского газа по предложенной президентом Владимиром Путиным схеме. Однако угроза полного бойкота российских энергоресурсов еще не миновала. Страны ЕС и Британия ищут альтернативных поставщиков, разрабатывают планы по строительству новых атомных электростанций и даже открывают новые угольные шахты.



"Мы все делаем не так. Мы вводим запреты на экспорт, которые только навредят нам. Мы вводим санкции на энергоносители, думая, что они нанесут урон экономике России. Однако они лишь нанесут больший урон экономике ЕС", – заявил бывший замминистра экономического развития Италии Мишель Герачи в интервью "Синьхуа".



Еврокомиссия (ЕК) объявила, что европейские компании смогут оплачивать российский газ в рублях без нарушения санкций ЕС. Соответствующие разъяснения ЕК обозначила в письме странам ЕС. Как передает агентство Reuters, оплата газа в рублях может "включать в схему транзакций Центробанк РФ, а это станет нарушением санкций ЕС". А вот вносить оплату в долларах или евро на счет в российском банке для последующей конвертации в рубли возможно и не будет являться нарушением санкций. В ЕК добавили, что покупатели российского газа из числа европейских компаний смогут открыть счета в российском банке, чтобы на них вносить иностранную валюту, конвертировать ее в рубли и производить оплату. Эта схема исключает возможность блокировки западными странами платежей для оплаты газа.



Сегодняшние заявления ЕК принципиально отличаются от тех, что были сделаны еще неделю назад. Так, в середине апреля агентство Bloomberg ссылалось на неопубликованный доклад ЕК, в котором сообщалось, что новая схема оплаты за газ, которую предлагает Москва, станет нарушением санкций. В ЕК указывали на то, что новая схема создает возможность "обойти ограничения против российских ЦБ, правительства и их доверенных лиц", а также "передаст полный контроль российскому государству" в отношении того, "когда сделка будет завершена и в какой момент покупатель будет освобожден от обязательств".



Министры стран "большой семерки" (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) также ранее назвали решение России о переводе расчетов за газ в рубли неприемлемым. Эту же позицию поддерживали многие чиновники ЕС и европейские компании.



Напомним, новая схема оплаты за газ для стран, поддержавших санкции против России, была утверждена в конце марта. Согласно документу, для оплаты в рублях иностранные покупатели должны открыть в Газпромбанке специальные рублевые и валютные счета типа "К". Схема оплаты газа следующая: иностранный покупатель платит за газ в валюте контракта, а Газпромбанк продает ее на Московской бирже и переводит рубли "Газпрому". Именно в этот момент обязательство по оплате природного ресурса считается исполненным, следовало из документа.



По мнению части экспертов, такое решение европейских властей говорит о преобладании прагматичного подхода. "Это (решение ЕК. – "НГ") означает, что еще есть прагматичные люди в Европе, которые сумели доказать, что такой лобовой ход привел бы действительно к перекрытию поставок. А дальше можно какие угодно писать доклады, что мы найдем в этом году 101,5 млрд кубов альтернативного газа, привезем "зеленый" водород из Австралии... Но политикам объясняли европейские представители бизнеса, и газового, и химического, – потребители газа, что это крайне непредсказуемый эксперимент с европейской экономикой", – цитирует BFM слова гендиректора Фонда национальной энергобезопасности Константина Симонова.



Интересно, что в самом Евросоюзе нет единства в стремлении отказаться от российского газа как можно скорее. К примеру, канцлер Германии Олаф Шольц в интервью журналу Spiegel заявил, что Германия не может позволить себе ввести эмбарго на поставки газа из России. "Речь идет о том, что мы хотим избежать драматичного экономического кризиса, потери миллионов рабочих мест и фабрик, которые никогда больше не смогут открыться. Это имело бы серьезные последствия для нашей страны, для всей Европы и сильно повредило бы возможности финансирования восстановления Украины", – заявил он.



Нет в ЕС единства и по поводу запрета импорта российской нефти. Так, глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр признавал, что планы введения эмбарго на поставки российской нефти встречают беспокойство и сопротивление в ряде стран Евросоюза. Тогда же он говорил, что на долю энергоносителей "приходится до 50% факторов инфляции".



В то же время сложно утверждать, что Европа отказалась или как-либо скорректировала свой план по отказу от российских энергоносителей. Напомним, в планах ЕС уже к декабрю сократить две трети российских поставок за счет увеличения из других источников и снижения спроса на газ в различных отраслях экономики (см. "НГ" от 19.04.22).



Европейцы, похоже, на время готовы даже отказаться от идей энергоперехода, лишь бы снизить свою зависимость от всего российского сырья. Так, британская газета Telegraph сообщает, что правительство Великобритании впервые за последние 30 лет планирует начать добычу угля на новой шахте для снижения зависимости от российских энергоресурсов. Как сообщает СМИ, на шахте в Уайтхейвене (графство Камбрия) планируется добывать коксующийся уголь, 40% импорта которого в королевство до недавнего времени приходилось на Россию. В британском кабмине убеждены, что за счет новой шахты удастся обеспечить углем ключевые сталелитейные заводы королевства в условиях антироссийских санкций.



Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявлял о планах строительства в стране восьми атомных электростанций на сумму 26 млрд фунтов (см. "НГ" от 29.03.22). Об аналогичных идеях сообщали и французские власти.



А Международное энергетическое агентство (МЭА) совместно с ЕК представляло план по снижению зависимости ЕС от российских ископаемых видов топлива, экономии денег домохозяйств.